Ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S den 22. marts 2022

English Danish

På den ordinære generalforsamling blev beretning og årsrapport for 2021 godkendt.

Forslagene fremsat af bestyrelsen under punkt c (vederlagsrapporten) og d (vederlag til repræsentantskab og bestyrelse) blev begge vedtaget.

Bemyndigelsen til bestyrelsen om, at banken kan erhverve egne aktier, dagsordenens pkt. e, blev vedtaget.

Forslagene fremsat af bestyrelsen under dagsordenens pkt. f.1 – f.8 (vederlagspolitik, mulighed for elektronisk generalforsamling og elektronisk kommunikation med aktionærer) blev alle vedtaget. Da mindre end 90% af aktiekapitalen med stemmeret var repræsenteret, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse af forslagene fremsat under dagsordenens pkt. f.2 – f.8, idet disse forslag alle vedrører vedtægtsændringer. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling sker ved separat selskabsmeddelelse, samt ved offentliggørelse på bankens hjemmeside.

Carsten Jensen (Risskov), Henrik Skade Carstensen (Knebel), Lise Bjørn Jørgensen (Hirtshals), Ole Steffensen (Odder), Peter Rosenkrands (Præstø) og Simon Ahlfeldt Mortensen (Væggerløse) blev nyvalgt til repræsentantskabet. De 31 medlemmer af repræsentantskabet, der genopstillede, blev alle valgt.

Der blev på generalforsamlingen ikke foretaget valg af medlemmer til bankens bestyrelse.

Endvidere blev der foretaget genvalg af Ernst & Young Revisionspartnerselskab.

På det efterfølgende repræsentantskabsmøde blev Anker Laden-Andersen (Sæby) og Keld Norup (Vejle) genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Kurt Bligaard Pedersen som bestyrelsens formand og Keld Norup som bestyrelsens næstformand.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontaktperson: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. 89 89 64 44.



Vedhæftet fil