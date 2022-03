English French

Standard & Poor’s relève la notation de Fnac Darty de BB à BB+

Fnac Darty annonce que l’agence de notation Standard & Poor's (S&P) a relevé la note de crédit long terme du Groupe à BB+ avec perspective stable.

Cette amélioration indique la pleine reconnaissance de la solidité financière du Groupe et de la robustesse de son modèle économique dans un contexte marqué par 2 ans de crise sanitaire.

Fnac Darty dispose des notations BBB-, BB+ et Ba2, attribuées respectivement par Scope Ratings, Standard & Poor’s, et Moody’s, toutes trois assorties d’une perspective stable.

Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur financier de Fnac Darty, a déclaré : « Ce relèvement de la notation de crédit de Fnac Darty témoigne de la confiance de l’agence S&P dans la pertinence du modèle omnicanal du Groupe, de ses performances opérationnelles, et de sa discipline financière qui ont permis d’améliorer significativement son profil de risque. Nous sommes convaincus que la poursuite du déploiement de notre plan stratégique Everyday, au travers du conseil, de la durabilité et des services, permettra au Groupe de renforcer encore davantage son profil opérationnel et financier à terme. »

