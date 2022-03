L'Oréal : Communiqué : "L'Oréal lance avec succès sa première émission obligataire de 3 milliards d'euros, dont une tranche liée au développement durable"

French English

COMMUNIQUÉ

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON OU EN AUSTRALIE

L'ORÉAL RÉALISE SA PREMIÈRE ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 3 MILLIARDS D'EUROS,

DONT UNE TRANCHE ASSORTIE D’UN CADRE DE REFERENCE RSE

Clichy, le 22 mars 2022 - L'Oréal annonce aujourd'hui le lancement avec succès de sa première émission obligataire pour un montant nominal total de 3 milliards d'euros.

Celle-ci se compose de trois tranches :

Une première tranche à taux fixe de maturité 2 ans et d'un montant de 1 000 millions d’euros, assortie d'un coupon de 0,375 % par an,

Une seconde tranche à taux variable de même maturité et d’un montant de 750 millions d’euros,

Une troisième tranche à taux fixe de maturité 4 ans et 3 mois d’un montant de 1 250 millions d’euros, assortie d’un coupon de 0,875 % par an.





Cette émission inaugurale a reçu un accueil exceptionnel du marché avec une demande totale de 10,7 milliards d’euros, soit plus de 3,5 fois le volume combiné de l'offre.

La tranche à 4 ans et 3 mois de cette émission est dite Sustainability-Linked et est alignée sur le Cadre de Référence des Financements Durables du groupe L’Oréal récemment établi. Ce dernier a été évalué de manière indépendante par la société de notation Sustainalytics.

Le coupon final de la tranche de maturité 4 ans et 3 mois est lié à l’atteinte par L’Oréal de trois objectifs de performance en matière de développement durable :

Tous les sites exploités par L’Oréal seront neutres en carbone (scopes 1 et 2) d’ici au 31 décembre 2025,

Les émissions de Gaz à Effet de Serre (scopes 1, 2 et 3) sur un périmètre allant de la production au point de vente seront réduites de 14 % par produit vendu d'ici à 2025 par rapport à l’année de référence 2021,

50 % des emballages plastiques du Groupe seront d’origine recyclée ou biosourcée d'ici à 2025.





L’Oréal rendra compte chaque année dans son Document d’Enregistrement Universel du niveau d’avancement de ces indicateurs clés de performance extra-financière.

Le Cadre de Référence des Financements Durables et l’évaluation de celui-ci par Sustainalytics sont disponibles sur www.loreal-finance.com.

Le montant levé lors de ces émissions obligataires sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise, notamment au remboursement de la dette à court terme contractée lors de l'acquisition par L’Oréal de 4 % de son capital auprès de Nestlé en décembre 2021.

Les obligations, qui sont notées AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's, seront admises à la négociation sur Euronext Paris, à compter de la date de règlement-livraison prévue le 29 mars 2022, sous réserve de l’approbation du prospectus par l’Autorité des Marchés Financiers.

BNP Paribas et J.P. Morgan agissent en qualité de Coordinateurs Globaux. Ils sont aussi Teneurs de Livres aux côtés de Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Natixis et Société Générale. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et J.P. Morgan agissent en tant que conseillers en structuration RSE.

À propos de L’Oréal

Depuis plus de 110 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 35 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec 85 400 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution

(e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 32,28 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de

4 000 chercheurs et 3 000 professionnels de la Technologie, pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom

Ce communiqué de presse est uniquement destiné à des fins d'information et aucune des informations contenues dans ce communiqué ne constitue une offre ou une invitation à acheter des titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre ou une quelconque sollicitation de la part ou au nom de L’Oréal ou de l'une de ses filiales de souscrire ou d'acheter des titres aux États-Unis au sens de la Regulation S du U.S. Secuties Act de 1933, telle que modifiée (la « Regulation S »). Les titres auxquels il est fait référence dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Regulation S, et ne peuvent être offerts ou vendus, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à ou pour le compte, ou le bénéfice, de « U.S. persons », tel que ce terme est défini par la Regulation S, sans enregistrement en vertu de cette loi ou sans une exemption disponible. L’Oréal n’a pas l’intention d’enregistrer les Obligations, telle que définies ci-dessous, en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.

Aucune communication ou information relative à l’émission par L’Oréal des obligations faisant l’objet du présent communiqué (les « Obligations ») ne peut être transmise au public dans un pays où il existe une obligation d'enregistrement ou dans lequel une autorisation est requise. Aucune action n'a été ou ne sera entreprise dans un pays dans lequel un tel enregistrement ou une telle approbation serait requis. L'émission ou la souscription des Obligations peut être soumise à certaines restrictions légales ou réglementaires dans certaines juridictions. De ce fait, L’Oréal n'assume aucune responsabilité en cas de violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 (le « Règlement Prospectus »).

Les Obligations sont émises par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement (tels que définis au point (e) de l’article 2 du Règlement Prospectus), conformément à l'article L. 411-2-1° du Code monétaire et financier et les autres dispositions législatives et réglementaires applicables, en France et hors de France (à l'exclusion notamment des Etats-Unis, du Canada, du Japon ou de l'Australie), sans offre au public (autre que des investisseurs qualifiés) dans aucun pays (y compris la France).

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que L’Oréal estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

CONTACTS L’ORÉAL

Standard

+33 (0) 1 47 56 70 00 Actionnaires individuels

et Autorités de Marché







M. Christian Munich

+33 (0)1 47 56 72 06

christian.munich2@loreal.com Relations Investisseurs



Mme Françoise Lauvin

+33 (0)1 47 56 86 82

francoise.lauvin@loreal.com Journalistes



Mme Noëlle Camilleri

+33 (0)6 79 92 99 39

noelle.camilleri@loreal.com

Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com, l’application mobile L’Oréal Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).

Ce communiqué est sécurisé et authentifié avec la technologie blockchain. Vous pouvez vérifier son authenticité sur le site www.wiztrust.com

Pièce jointe