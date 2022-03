Ergebnisse einer Recherche von Sectigo zeigen, dass Websites 172 Mal pro Tag angegriffen werden und dass automatisierte Bot-Attacken auf KMU auf dem Vormarsch sind

French German

ROSELAND, N.J., March 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine neue Recherche von Sectigo ®, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich digitaler Zertifikate und des automatisierten Certificate Lifecycle Management (CLM), hat ergeben, dass Cyberangriffe – insbesondere automatisierte – aller Art zunehmen, was in erster Linie auf den sprunghaft ansteigenden Bot-Verkehr zurückzuführen ist. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben mit Bot-Verkehr zu kämpfen, der im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 5,5 Mal mehr als der von Menschen verursachte Datenverkehr ausmacht – durchschnittlich 2.306 wöchentliche Bot-Besuche pro Website. Zudem ging das Volumen des von Menschen verursachten Datenverkehrs zurück, was darauf hindeutet, dass böswillige Akteure Bots einsetzen, um ihre Angriffe auszuweiten und unwissende Inhaber von KMU-Websites anzugreifen.



„Es gibt zwar legitime Gründe für den Besuch einer Website durch Bots, wie z. B. Suchmaschinen-Crawler und Copyright-Scans, aber Bots werden auch für eine Reihe von verachtenswerten Zwecken eingesetzt. Bösartige Bots können programmgesteuert Websites besuchen und Schwachstellen im Code finden, um ihre Angriffe auszuführen, z. B. um Daten zu stehlen oder Malware einzuschleusen“, so Jason Soroko, CTO of PKI bei Sectigo.

Soroko fuhr fort: „Das öffentliche Internet ist ein sehr gefährlicher Ort, und es wird immer schlimmer. Begehen Sie nicht den Trugschluss, dem Außenseiter unterliegen. KMU-Websites haben einen enormen Wert für böswillige Akteure, da sie Kundendaten enthalten und für Phishing-Angriffe genutzt werden können. Es geht auch nicht nur um Betrug. Wenn Websites Zahlungen abwickeln, sind sie ebenfalls ein offensichtliches Ziel. Die Content-Management-System-Plattformen, auf die sich KMUs verlassen, bieten möglicherweise keinen Schutz vor diesen Bedrohungen. In der Tat sind sie von Natur aus schwer zu sichern.“

Soroko kommentierte weiter: „Die neuen Daten von SiteLock unterstreichen die Bedeutung einer umfassenden Sicherheitslösung für Websites zum Schutz vor diesen Bedrohungen und zur Schaffung von digitalem Vertrauen in einer zunehmend digitalen Welt. Selbst gut ausgerüstete Unternehmen haben damit zu kämpfen. Im Jahr 2022 und darüber hinaus sind spezialisierte Sicherheitstools eine Notwendigkeit, kein Luxus.“

Die Recherche wurde von SiteLock , das auf Website-Sicherheit und -Überwachung spezialisierte Unternehmen von Sectigo, durchgeführt. Der jährliche Website-Sicherheitsbericht für 2022 von SiteLock untersucht die aktuelle Website-Sicherheitslandschaft und die Trends für 2021. SiteLock analysierte mehr als 14 Millionen Websites, um die häufigsten Cyber-Bedrohungen zu ermitteln, denen Unternehmen heute ausgesetzt sind. Die Ergebnisse zeigen, dass die Bedrohungslandschaft weiter zunimmt und sich weiterentwickelt, wobei besonders effektive Cyber-Bedrohungen wie Filehacker- (35 % der infizierten Websites mit Malware enthielten Filehacker) und Backdoor-Angriffe (31 % enthielten Backdoor) in den Fokus geraten. Die Recherche ergab:

93 Prozent der mit Malware infizierten Websites wurden nicht auf die schwarze Liste gesetzt. Das sind neun von 10 Websites, die von den Suchmaschinen übersehen werden.

Websites werden 172 Mal pro Tag angegriffen, das sind acht Angriffe pro Minute.

WordPress-Websites sind 39 Mal anfälliger als Websites ohne Content Management System (CMS). Außerdem wirken sich Plugins auf WordPress-Schwachstellen aus. Für je fünf Plugins auf einer Website verdoppelt sich nahezu das Risiko eines Angriffs.

Derzeit sind schätzungsweise 4,1 Millionen Websites weltweit mit Malware infiziert.

Fast die Hälfte (48 %) der Inhaber von KMU-Websites glauben, dass sie zu klein sind, um angegriffen zu werden, obwohl die Hälfte von ihnen bereits Opfer eines Angriffs geworden ist.



Angesichts des breiten Spektrums an Bedrohungen benötigen Unternehmen eine umfassende Sicherheitslösung. SiteLock ist eine Suite von Sicherheitsprodukten, die zum Schutz von KMUs vor Angriffen aller Art entwickelt wurden. Mit dem Risikobewertungs-Tool von SiteLock, das mehr als 500 Variablen analysiert, um den Risikograd einer Website zu ermitteln, können KMU diesen sich entwickelnden Web-Bedrohungen voraus sein und verhindern, dass bösartige Akteure ihre Online-Präsenz stören.

Sectigo wird die Ergebnisse diese Woche auf dem CloudFest 2022 im Europa-Park in Rust, Deutschland, vorstellen. Das vom 22. bis 24. März stattfindende CloudFest ist die branchenweit führende Konferenz für Cloud-, Hosting- und Internetdienstleister und befasst sich mit den kritischsten Entwicklungen rund um die Sicherheit von Websites. Als einer der Marktführer im Bereich der Web-Sicherheit mit mehr als 16 Millionen Websites, die derzeit von SiteLock geschützt werden, und einer Reihe von Lösungen, darunter automatisierte Lösungen zum Scannen und Patchen von Schwachstellen in Content Management Systemen (CMS), ist Sectigo Diamond Plus Partner auf dem CloudFest.

Ein Exemplar des Berichts kann von www.SiteLock.com/2022-annual-website-security-report heruntergeladen werden.

Über Sectigo

Sectigo ist ein führender Anbieter von digitalen Zertifikaten und automatisierten CLM-Lösungen (Certificate Lifecycle Management), denen die größten Marken der Welt vertrauen. Die cloudbasierte, universelle CLM-Plattform des Unternehmens verwaltet die Lebenszyklen digitaler Zertifikate, die von Sectigo und anderen Zertifizierungsstellen (CAs) ausgestellt wurden, um alle menschlichen und maschinellen Identitäten im gesamten Unternehmen abzusichern. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Aufbau von digitalem Vertrauen ist Sectigo eine der am längsten bestehenden und größten CAs mit mehr als 700.000 Kunden, darunter 36 % der Fortune 1000. Weitere Informationen finden Sie unter www.sectigo.com .

Über SiteLock

SiteLock ist ein führender Anbieter von umfassenden Cybersicherheitslösungen für Unternehmen. Die cloudbasierten Technologien der Enterprise-Klasse und das umfassende Fachwissen des Unternehmens bieten Organisationen jeder Größe Zugang zu denselben Sicherheitsfunktionen, die auch die größten Unternehmen zum Schutz ihrer Daten, zur Gewährleistung einer sicheren Kommunikation und zur Verteidigung ihrer Websites einsetzen. SiteLock bietet effektive, erschwingliche und zugängliche Lösungen zur automatischen Erkennung und Behebung von Bedrohungen, zur Verhinderung künftiger Cyberangriffe, zur Ermöglichung uneingeschränkter und sicherer Kommunikation und zur Einhaltung von Compliance-Standards. Das 2008 gegründete Unternehmen schützt weltweit mehr als 16 Millionen Unternehmen.