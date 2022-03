English Finnish

Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 23.3.2022 klo 7.15 (CET)

Savosolar on allekirjoittanut sopimuksen Newheat SAS:n kanssa aurinkolämpökentän toimituksesta Verduniin, Ranskaan

Savosolar Oyj (”Savosolar”) on allekirjoittanut toimitussopimuksen Newheat SAS:n (”Newheat”) kanssa aurinkolämpökentän toimittamisesta Verduniin, Ranskaan. Toimitettavan aurinkolämpökentän koko on noin 15 000 m2 ja toimituksen arvo noin 3,0 miljoonaa euroa. Newheat tulee omistamaan järjestelmän, operoi sitä ja myy järjestelmän tuottamaa puhdasta lämpöä pitkäaikaiselle sopimuksella Lactalis Groupin herajauhetehtaan prosessilämmitykseen. Työt aurinkolämpökentän toimitusta varten alkavat alkuvuonna 2022 ja luovutuksen on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2022 aikana.

Savosolarin toimitusjohtaja Jari Varjotie: "Olen erittäin tyytyväinen Newheatin päätöksestä valita Savosolar toimittamaan Verdunin aurinkolämpökenttä. Tämä on jo neljäs järjestelmätoimituksemme Newheatille vahvistaen täten menestyksekästä kumppanuuttamme tyytyväisen asiakkaamme kanssa. Verdunin projekti on merkittävä virstanpylväs aurinkolämmön yhä kasvavassa hyödyntämisessä teollisissa prosesseissa (”SHIP”, ”Solar Heat for Industrial processes”). Verdun tulee valmistuttuaan olemaan Ranskan suurin teollisten prosessien aurinkolämpöjärjestelmä; viime vuonnahan luovutimme asiakkaalle tällä hetkellä Ranskan suurimman teollisen prosessilämmitysjärjestelmän. Nämä kaksi projektia osoittavat erinomaisesti, aurinkokaukolämmön kasvavan kysynnän lisäksi, sen potentiaalin, joka teollisten prosessien hiilipäästöjen vähentämisessä aurinkolämmöllä on.”

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com



Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 23.3.2022 klo 7.15 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.



Savosolar lyhyesti