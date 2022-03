Notering og handel i tegningsrettene i Aurskog Sparebank fra og med i dag

Tegningsrettene i Aurskog Sparebank vil bli børsnotert i dag 23. mars 2022. Det kan handles i tegningsrettene frem til 31. mars 2022 kl. 16.30.

Hver egenkapitalbeviseier har mottatt ca. 0,43819 tegningsretter for hvert egenkapitalbevis denne var registrert som eier av i bankens egenkapitalbevisregister i VPS per 1. mars 2022. Antall tegningsretter som gis til hver egenkapitalbeviseier, vil avrundes nedover til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil iht. gjeldende børsregler gi rett til tegning og tildeling av ett nytt egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen.

Tegningsrettene antas å normalt ha en økonomisk verdi, og innehavere av tegningsretter vil tape denne verdien i tilfelle tegningsrettene ikke blir solgt eller benyttet til tegning av nye egenkapitalbevis.

Fortrinnsrettsemisjonen er garantert av et konsortium av garantister i henhold til garantiavtalen inngått med disse, hvor garantistene samlet på pro rata basis, og ikke solidarisk, har påtatt seg å garantere for tegning av hele beløpet i fortrinnsrettsemisjonen.

Garantistenes forpliktelse til å tegne og betale for de nye egenkapitalbevisene utstedt til dem i henhold til garantiavtalen er betinget av nærmere vilkår fastsatt i avtalen og som er vanlige for denne type avtaler i det profesjonelle kapitalmarkedet.

Det vises til punkt 4.2.14 i Aurskog Sparebanks prospekt datert 21. mars 2022 ("Prospektet") for en nærmere beskrivelse av garantiavtalen og vilkårene for denne.

Per dato for denne meldingen er de gjenstående betingelser (men som helt eller delvis kan frafalles av garantistene etter eget skjønn) for garantistenes garantiforpliktelse at (i) banken innen utløpet av 30. april 2022 fremmer skriftlig påkrav om at garantiforpliktelsen eventuelt gjøres gjeldende, (ii) det ikke foreligger vesentlig mislighold av bankens forpliktelser etter garantiavtalen, (iii) det i perioden fra ikrafttredelse og frem til utløpet av tegningsperioden for fortrinnsrettsemisjonen skal (a) bankens eksisterende egenkapitalbevis ikke ha blitt strøket fra notering på Oslo Børs i henhold til verdipapirhandelloven § 12-3 og (b) det ikke ha blitt innført vesentlige restriksjoner i handelen av egenkapitalinstrumenter på Oslo Børs og (iv) at det i perioden fra ikrafttredelse og frem til utløpet av tegningsperioden for fortrinnsrettsemisjonen skal det ikke i prospektet eller i andre offentliggjøringer til markedet, ha blitt avdekket vesentlige forhold om banken og bankens drift og virksomhet, som banken bevisst har holdt tilbake, som relaterer seg til perioden forut for signering av garantierklæringen og som må anses å utgjøre en vesentlig negativ endring av forutsetningene for fortrinnsrettsemisjonen som gjør det utilrådelig å gjennomføre fortrinnsrettsemisjonen. Dersom nevnte betingelser ikke oppfylles, vil garantistene ha anledning til å velge å frafalle slike betingelser.

Dersom fortrinnsrettsemisjonen skulle trekkes tilbake, herunder som følge av at fortrinnsrettsemisjonen ikke fulltegnes og vilkårene for garantien nevnt ovenfor ikke oppfylles eller frafalles, vil tegningsrettene bortfalle uten verdi. Eventuell tegning og tildeling av nye egenkapitalbevis som er foretatt vil bli sett bort fra. Investorer vil ikke ha rett til refusjon eller kompensasjon for tegningsretter kjøpt i markedet eller som er tildelt på basis av eierskapet i egenkapitalbevisene.

For ytterligere informasjon om fortrinnsrettsemisjonen vises det til Prospektet som er tilgjengelig på: www.aurskog-sparebank.no og www.sb1markets.no, eller ved henvendelse til Aurskog Sparebank eller SpareBank 1 Markets.

SpareBank 1 Markets er engasjert som Tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver for Banken.

Kontaktperson i Aurskog Sparebank:

Evy Ann Hagen, Adm. banksjef, +47 90 67 47 09

Andreas H Glende, Ass. banksjef, CFO, + 47 48 11 66 95

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.