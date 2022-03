Fondsbørsmeddelelse nr. 178/2022

23. marts 2022

Årsrapport 2021

Prime Office A/S bestyrelse har dags dato godkendt selskabets årsregnskab for 2021.

Årets resultat andrager 274,3 mio. DKK før skat. Heraf udgør værdireguleringer af investeringsejendomme 186,9 mio. DKK.

Realiseret i 2021:

Årets resultat før skat på 274,3 mio. DKK mod 273,71 mio. DKK året før.

Samlede aktiver for 3,468 mio. DKK mod 3.242 mio. året år.

Egenkapital på 1.646 mio. DKK mod 1.395 mio. DKK året før.

Forrentning af egenkapital før skat på 18,0% mod 21,3% året år.

Soliditet udgør 47,45% mod 43,03% året år.

LTV er på 43,9% mod 46,4% året før.





Væsentlige regnskabsposter

Udvikling i % 2020 RESULTATOPGØRELSE 2021 2020 2021 Beløb i 1.000 DKK Omsætning 182.655 179.232 1,9% Driftsomkostninger -49.585 -48.131 3,0% Bruttoresultat 133.071 131.102 1,5% Bruttomargin 72,9% 73,1% -0,4% Salgs-og adm.omkostninger -16.949 -18.426 -8,0% Resultat af primær drift (EBIT) 116.121 112.676 3,1% (overskudsgrad primær drift) 63,6% 62,9% 1,1% Finansielle poster netto -28.708 -29.477 -2,6% Resultat før skat og værdireguleringer 87.413 83.199 5,1% Værdireguleringer af investeringsejendomme 186.918 190.519 Resultat før skat 274.331 273.718 Andre nøgletal Investeringsejendomme 3.318.078 3.242.895 Egenkapital 1.646.131 1.395.392 Soliditet 47,45% 43,03% LTV (realkredit/vurdering) 43,90% 46,40% Egenkapitalforrentningsprocent før skat 18,0% 21,3%

Fokus på drift og omkostninger

Selskabets omsætning er steget med 1,9% til 182,6 mio. DKK. Resultatet af primær drift er steget med 3,1% til 116,1 mio. DKK. Selskabets EBIT-margin er på 63,6%.



COVID-19 og vores kunder

Selskabet er kun i meget begrænset omfang ramt af COVID-19.



Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes fysisk på Aros Kunstmuseum, den 20. april 2022 kl. 14.00.

Der er mulighed for deltagelse via videolink,

Indstilling til udbytte for 2021

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte som følge af selskabets kommende investeringer på Aarhus Ø og den geopolitiske situation.



Forventninger til 2022

Prime Office A/S forventer en omsætning (huslejeindtægter) på 178 – 185 mio. DKK og et driftsresultat (EBIT) på 120 til 130 mio. DKK. Prime Office A/S opererer med et interval for resultatforventningerne i de enkelte ejendomsselskaber, og summen af disse tal udgør EBIT for den samlede koncern. Overskud før skat og værdireguleringer forventes til 90-110 mio. DKK.



Om Prime Office A/S

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af tre segmenter: bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt på større nordtyske byer. Selskabet har i 2021 betinget købt to byggefelter på Aarhus Ø af Aarhus Kommune, hvor der kan opføres 29.000 m2 boliger. Lokalplan er under udarbejdelse og forventes godkendt i løbet af 2022.

Ejerskab af 281.691 m2 investeringsejendomme i Nordtyskland, heraf 3.592 lejligheder med et samlet areal på over 211.580 m2, der er vurderet til 11.669 DKK pr. m2.

For yderlige oplysninger kontakt venligst





Prime Office A/S





Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Tlf. + 45 87 33 89 89

