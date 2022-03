English Finnish

23.3.2022 klo 10.00





Muutoksia Lassila & Tikanojan johtoryhmässä

Tina Hellstadius (M.Sc/Technology) on nimitetty Kiinteistöpalvelut Ruotsin toimialajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 19.4.2022 alkaen. Hellstadius seuraa tehtävässään Erik Sundströmiä, joka siirtyy eläkkeelle 30.6.2022.

”Haluan kiittää Erikiä erinomaisesta työstä Ruotsin toimialan johdossa. Erik on ollut avainroolissa L&T:n Ruotsin liiketoiminnassa alusta lähtien ja hän on rakentanut ja kehittänyt toimintaa strategisesti ja vahvalla näkemyksellä.”, sanoo Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja Eero Hautaniemi.

Tina Hellstadius toimii tällä hetkellä Ruotsin SOL kiinteistöpalvelujen toimitusjohtajana. Aiemmin Hellstadius on työskennellyt muun muassa Telia konsernissa johtajana toimitusketjun hallinnassa sekä LRF Samköp AB:n toimitusjohtajana. Hän on myös työskennellyt EuroMaint Rail AB:ssa johtajana myynnissä ja sopimushallinnassa. Hellstadiuksella on vahvat näytöt kannattavan kasvun rakentamisesta sekä palveluorganisaation johtamisesta.

”Olen iloinen voidessani toivottaa Tinan tervetulleeksi johtoryhmäämme ja jatkamaan Ruotsin kiinteistöpalveluiden kehittämistä ja kasvua.”, Hautaniemi jatkaa.

Tiina Hellstadiuksen kuva ja ansioluettelo on saatavilla yhtiön verkkosivuilla: https://www.lt.fi/fi/yritys/hallitus-ja-johto/johtoryhma

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

