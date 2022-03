Clean Motions dotterbolag i Indien har tagit in 1,8 MSEK i finansiering

Clean Motions styrelse har godkänt ett investeringsförslag i den indiska verksamheten omfattande 1,8 MSEK. Aktieägaravtalet är nu undertecknat och innebär att Göran Folkesson (via bolag), VD för Clean Motion samt Anil Arora chef för den indiska verksamheten investerar vardera 890.000 SEK i verksamheten mot 12,09% av aktierna. Efter investeringen äger Clean Motion 75,82% av Zbee India Pvt. Ltd vilket innebär att investeringen sker till en pre-money värdering av 5,6 MSEK. Det bokförda värdet på innehavet är 0 SEK. Syftet är att försöka återstarta den operativa fordonsverksamheten samt tillföra kortsiktigt rörelsekapital för att kunna genomföra Clean Motions strategi vilket är ta in nya investerare för en expanderad Indienverksamhet med tillverkning av Clean Motions fordon.



Göran Folkesson kommenterar:

”Clean Motions långsiktiga strategi är att expandera globalt genom att erbjuda licenstillverkning av våra produkter. Zbee India har genom ett långsiktigt arbete dels fått produkten typgodkänd i Indien dels bedrivit en operativ taxiflotta som demonstrator för fordonen runt New Dehli. Jag ser ett stort värde i detta arbete och vill på detta sätt undvika att lägga ned verksamheten. Däremot vore det fel att investera ytterligare kapital från Clean Motions sida då det inte är i linje med den av bolaget beslutade strategin.

Vårt mål med denna satsning är att få en nystart av verksamheten och attrahera nya investerare lokalt i en post Corona ekonomi. Jag ser Indien som en fortsatt mycket intressant marknad.”

Jonsered, 2022-03-23

