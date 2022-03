English Danish

Selskabsmeddelelse

23 March 2022

Meddelelse nr. 5

Bestyrelseskandidater til den ordinære generalforsamling i NKT A/S

I forlængelse af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i NKT A/S, annonceret den 2. marts 2022, kan bestyrelsen nu meddele, at Nebahat Albayrak stiller op som kandidat. Bestyrelsen anbefaler, at Nebahat Albayrak bliver valgt ind for en etårig periode, når punkt 8 på dagsordenen behandles.

Der er en opdateret oversigt over kandidater, der er på valg til den ordinære generalforsamling, vedhæftet denne meddelelse.

Mere information om generalforsamling kan findes på: investors.nkt.com/generalforsamling

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tlf. +45 2494 1654

Presse: Pelle Fischer, External Communications Lead, tlf. +45 2223 5870

Vedhæftede filer