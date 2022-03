Harvia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

English Finnish

HARVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.3.2022 KLO 13.00





Harvia Oyj on vastaanottanut 23.3.2022 seuraavan arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Kempen Capital Management N.V.:n (Amsterdam, Alankomaat) osuus Harvia Oyj:n osakkeista ja äänistä on 22.3.2022 ylittänyt viisi (5) prosenttia. Ilmoituksen mukaan ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta.

Kempen Capital Management N.V.:n kokonaisosuus Harvia Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja

äänistä

rahoitusvälineiden

kautta Yhteen

laskettu

%-osuus Kohdeyhtiön

osakkeiden

ja äänten

kokonaismäärä Osuus liputusrajan

saavuttamisen tai

rikkoutumisen jälkeen 5,00 % - 5,00 % 18 694 236 Edellisessä

liputusilmoituksessa

ilmoitettu osuus

(jos liputettu) - - - -

Ilmoitetut tiedot tilanteesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakesarja / osakelaji Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI4000306873 935 530 - 5,00 % - A YHTEENSÄ 935 530 5,00 %





Lisätietoja antaa:

Ari Vesterinen, talousjohtaja

p. +358 40 5050 440

ari.vesterinen@harvia.com





Harvia lyhyesti

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2021 oli 179,1 miljoonaa euroa, josta 79 % tuli Suomen ulkopuolelta. Konsernin palveluksessa on yli 800 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.