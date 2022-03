Agrandissement de l’usine de fabrication de produits chimiques de spécialité à Cheshire, au Royaume-Uni

English French

QUÉBEC, 23 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer que sa ligne d’affaires de produits chimiques de spécialité double la superficie de son usine de Cheshire, au Royaume-Uni, pour répondre à la demande du marché. La grande cérémonie d'ouverture de cette nouvelle usine de produits nettoyants pour osmose inverse (« RO ») a eu lieu le mardi 15 mars 2022.



L'ensemble du projet représente un investissement de 1,7 M $ pour l’agrandissement des installations de production de produits chimiques de spécialité de la Société, requis en partie en raison de la croissance importante de la demande pour les nettoyants de membranes en poudre Genesys-PWT. L'usine britannique double de taille pour atteindre 30 000 pi2 avec une capacité de production de 1 000 tonnes/année de nettoyants en poudre. L’agrandissement créera deux nouveaux emplois d'opérateurs chimiques locaux et un poste supplémentaire pour un chimiste de recherche et de contrôle de la qualité.

« L'achèvement de ce projet critique en seulement 10 mois est un exploit incroyable et quelque chose dont toutes les personnes impliquées peuvent être fières, à juste titre. Nick Davenport, directeur de la production de Genesys, et Ray Wain de Lineflow, un spécialiste des nettoyants en poudre qui a agi en tant que consultant, ont commencé le travail de conception initial et obtenu des propositions de fournisseurs locaux en juin 2021. Malgré la pandémie de COVID-19 et les problèmes d'approvisionnement internationaux, l'équipement a été livré pendant la période de fêtes et l'usine a été officiellement mise en service et inaugurée par le conseiller municipal de Cheshire, Sam Corcoran, le 15 mars 2022 », a déclaré Steve Chesters, directeur général du groupe de produits chimiques de spécialité d’H 2 O Innovation.

« Ce projet s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de combinaison des forces de Genesys et de PWT dans le but de fournir les meilleurs produits depuis le meilleur emplacement via notre réseau de distribution international. Nous nous attendons à une accélération des ventes de nettoyants en poudre en raison de leur faible empreinte hydrique qui réduit les coûts de transport et les émissions de CO 2 associées, par rapport aux produits liquides équivalents. Ces produits en poudre sont conformes à nos initiatives ESG et nous constatons une demande accrue de nombreux clients pour des produits qui réduisent l'impact environnemental », a ajouté Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d’H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2021 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com

Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37f3a118-f153-414c-884d-138741533dd8/fr