Hardbacon acquiert Simplerate.ca pour consolider son positionnement dans le créneau des cartes de crédit et des récompenses

English French

MONTRÉAL, 23 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hardbacon , une application de finances personnelles utilisée par plus de 35 000 Canadiens, annonce aujourd’hui l’acquisition de Simplerate.ca . L’acquisition permet ainsi à Hardbacon de consolider son positionnement en tant que destination en ligne numéro 1 pour comparer les cartes de crédit . Grâce à cette acquisition, Hardbacon rejoint maintenant plus de 200 000 Canadiens par mois grâce à ses applications mobiles et à ses sites Web.



Dans le cadre de l’acquisition, Hardbacon continuera de maintenir Simplerate.ca et de le mettre à jour avec du contenu unique qui aidera les Canadiens à économiser de l’argent et à obtenir des récompenses en choisissant les meilleures cartes de crédit, en adhérant aux bons programmes de récompenses et en les aidant à magasiner en ligne. Hardbacon déploiera également sur le site Web ses outils de comparaison exclusifs, permettant aux visiteurs de Simple Rate à comparer les cartes de crédit, ainsi que d’autres produits financiers tels que les prêts hypothécaires, les courtiers en ligne, les comptes d’épargne et les robots-conseillers.

Cette décision fait partie de la stratégie de croissance de Hardbacon fondée sur les fusions et acquisitions (M&A) qui inclut l'acquisition de propriétés média spécialisées dans le domaine des finances personnelles. Plus récemment, l’entreprise a acquis le site de calculatrices FindMyTotal, ainsi que le spécialiste canadien-français des points de récompense GratteCenne .

« Hardbacon a pour mission d’aider les Canadiens à économiser de l’argent et, pour y arriver, nous cherchons depuis longtemps un concurrent solide dans l’espace des points de récompense et des cartes de crédit. Maintenant, nous sommes heureux d’avoir acquis une propriété dédiée à la poursuite de cette mission avec l’ajout de Simple Rate », déclare Julien Brault, PDG de Hardbacon.

Simple Rate est un site Web de comparaison qui est très respecté pour sa mission d’éduquer les Canadiens sur la façon d’utiliser les produits et services financiers de la bonne façon. Simple Rate reçoit 20 000 visiteurs uniques par mois. Les modalités financières de l’entente n’ont pas été partagées.

« J’ai fondé Simple Rate parce que je savais que les bons produits peuvent aider les gens à économiser de l’argent et à s’enrichir », explique Paul Kim, fondateur de Simple Rate. Je suis heureux que Harbacon prenne les rênes de l’entreprise et continue de pousser notre mission plus loin. »

Les Canadiens peuvent maintenant magasiner et comparer des produits financiers sur les sites Simplerate.ca et à Hardbacon.ca.

À propos de Hardbacon

Hardbacon a pour mission d’aider les Canadiens à planifier, budgéter et investir. Hardbacon permet aussi à ses utilisateurs de comparer différents services financiers tels que les hypothèques , cartes de crédit , comptes de banque , courtiers en ligne et robot-conseillers . Vous pouvez télécharger Hardbacon dans l' App Store et sur Google Play Store .

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0505451d-dda0-4bd6-82d7-c97a45eb1f2b/fr