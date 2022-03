Une étude indépendante indique l’impact de Bombardier sur la croissance économique canadienne

English French

Bombardier a contribué en 2021 à hauteur de 5,7 G$ au PIB du Canada ainsi qu’à 33 276 emplois à temps plein

Bombardier a dépensé 1,9 G$ en biens et services auprès de fournisseurs canadiens dont 400 sont situés au Québec et 240 en Ontario

De 2022 à 2025, la contribution économique 1 totale de l’entreprise au PIB par ses activités de fabrication au Canada est estimée à 25,2 G$

Bombardier recrute afin de combler quelque 400 postes spécialisés de grande valeur au Canada, et 600 autres dans le monde

MONTRÉAL, 23 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une évaluation indépendante de PwC Canada, récemment publiée, souligne l’important impact social et économique des activités de fabrication de Bombardier au Québec et en Ontario, au Canada. Le rapport analyse la contribution de l’entreprise au Canada sur les plans de la prospérité, du PIB et de la création d’emplois, ainsi que la compétitivité à l’international de Bombardier et ses principales étapes relativement aux aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Les résultats pour 2021, année où l’entreprise a achevé sa transition vers une entreprise exclusivement axée sur les avions d’affaires à l’avant-garde de l’industrie démontrent que Bombardier a contribué à hauteur de 5,7 G$ au PIB du Canada, tout en soutenant 33 276 emplois à temps plein. Au Québec, où l’industrie aéronautique du Canada est très concentrée, Bombardier a fourni des emplois directs de grande valeur, ce qui en fait l’un des plus importants employeurs du secteur manufacturier de la province et lui permet de soutenir un vaste réseau de fournisseurs à l’échelle du Canada.

« Nous sommes fiers du rôle important que continue de jouer Bombardier pour les Canadiens dans la création d’emplois très bien rémunérés et de prospérité. Annuellement, au cours des trois prochaines années, nos solides activités manufacturières contribueront au PIB du Canada à hauteur d’un montant estimé à 25,2 G$ et généreront au Canada plus de 37 000 emplois à temps plein. Au Québec seulement, Bombardier a soutenu en 2021 des emplois directs représentant 20 % du total d’emplois du secteur aérospatial. De plus, ce sont des postes spécialisés de grande valeur, offrant un salaire moyen de près de 70 % plus élevé que le salaire moyen offert au Québec2 », a expliqué Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier.

L’énorme empreinte économique de Bombardier englobe également son soutien d’un vaste réseau de fournisseurs et de sous-traitants spécialisés, allant de fabricants de pièces à des fournisseurs d’alliages haute performance. En 2021, Bombardier a dépensé 1,9 G$ en biens et services auprès de fournisseurs canadiens dont 400 sont situés au Québec et 240 en Ontario.3

En 2021, après l’aluminium et avant le fer, les avions arrivaient en tête de la liste des exportations manufacturières du Québec, totalisant 7,2 G$, ou 7,6 %, de la valeur totale des exportations de la province.4 Bombardier comptait pour 70,5 % de la valeur des exportations d’avions du Québec.

L’étude prévoit également que Bombardier continuera de contribuer fortement à l’économie au cours des prochaines années. Avec la tendance fortement haussière de la demande d’avions d’affaires, Bombardier prévoit générer des revenus de 8,4 G$ en 2022, lesquels augmenteront pour atteindre 9,4 G$ en 2025. De 2022 à 2025, la contribution économique1 totale de l’entreprise au PIB par ses activités de fabrication au Canada est estimée à 25,2 G$ (soit une moyenne annuelle de 6,3 G$) et à 150 485 années-emplois5 (soit une moyenne annuelle de 37 621 emplois à temps plein). L’impôt global sur les salaires à percevoir en relation avec les activités courantes de l’entreprise devrait totaliser 3,0 G$ pendant cette période.

Le rapport souligne aussi le rôle de premier plan que joue Bombardier dans le développement du savoir, de l’innovation et de l’expertise, ce qui a renforcé directement le bassin d’employés qualifiés et l’écosystème aéronautique dans son ensemble au Canada – une innovation dont l’avion phare de premier ordre de l’entreprise, l’avion Global 7500, est une preuve éloquente. De 2022 à 2025, Bombardier devrait maintenir ce leadership, avec des dépenses moyennes en activités de R et D au Canada projetées de 150 M$.

Au-delà de son importante contribution au PIB, à la création d’emplois de grande valeur, au soutien d’un vaste réseau de fournisseurs aéronautiques et de son leadership en innovation, Bombardier s’est récemment engagée à atteindre d’importants objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise afin de promouvoir le développement durable et le mieux-être de ses employés. De 2016 à 2021, Bombardier et la Fondation J. Armand Bombardier ont ensemble investi localement plus de 38,5 M$ dans des communautés du monde entier.

Le rapport de PwC Canada a été commandé par Bombardier et est accessible sur le site Web de Bombardier (téléchargez le rapport).

Notes de fin :

Toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars canadiens.

1 y compris les impacts directs, indirects et induits

2 Institut de la statistique du Québec, État du marché du travail, 2021. Selon un salaire horaire moyen de 28,80 $ en 2021 pour une semaine de travail de 37,5 heures et 49 semaines de travail par année.

3 Fournisseurs avec qui Bombardier fait des affaires de 50 000 $ ou plus.

4 Industrie Canada

5 Une « année-emploi » s’entend d’une année d’emploi à temps plein pour un travailleur.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d’aérostructures, d’assemblage et de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, et en Chine, ainsi qu’un centre de service qui ouvrira ses portes en Australie en 2022.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Global et Global 7500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

