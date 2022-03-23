Wi-Fi Alliance®表彰2021 Wi-Fi CERTIFIED™领先企业

得克萨斯州奥斯汀市, March 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wi-Fi Alliance®表彰2021年通过实现最多Wi-Fi CERTIFIED™产品显示出对Wi-Fi®质量、互操作性和安全性承诺的成员。Wi-Fi CERTIFIED是满足严格行业认同标准的消费产品、企业产品和运营商产品的公认标志。获得产品认证表明公司对高质量Wi-Fi和良好用户体验的承诺。



Wi-Fi CERTIFIED产品经过严格的测试，以验证与其他认证产品的互操作性，让用户能够确信不同Wi-Fi设备之间的良好协作性。2021年Wi-Fi CERTIFIED领先企业包括：

华为技术有限公司

联想

LG电子

松下电器

三星电子

夏普公司

TCL公司

Top Victory Investments Ltd.

WiZ – 昕诺飞旗下公司

中兴通讯股份有限公司

霍尼韦尔Safety and Productivity Solutions——顶级新晋获认证机构



Wi-Fi Alliance总裁兼首席执行官Edgar Figueroa表示：“Wi-Fi Alliance成员通过对Wi-Fi CERTIFIED标准的承诺推动Wi-Fi的采用，这确保了越来越多的Wi-Fi设备能继续良好地协同工作。我们赞扬Wi-Fi Alliance成员因致力于提供高质量的产品来提升所有用户的Wi-Fi体验而赢得‘顶级获认证机构’称号。”

2021年Wi-Fi设备出货量超过40亿台，当前使用中的设备近180亿台¹，各类环境都依靠Wi-Fi提供高质量的连接。设备和应用的数量逐年增长，Wi-Fi CERTIFIED可确定出其中提供最稳定、最可靠体验的Wi-Fi产品。Wi-Fi CERTIFIED为公司提供了三种灵活的测试选择（其中包括2021年推出的最新认证路径 QuickTrack ），以确保Wi-Fi Alliance成员能够通过其Wi-Fi CERTIFIED产品提供最高质量的Wi-Fi。用户在做出购买决定时应寻找Wi-Fi CERTIFIED标志或查看Wi-Fi Alliance 产品查找器 以查寻通过认证的产品。

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¹ IDC Research，2022年1月

请观看我们的 视频 以详细了解Wi-Fi CERTIFIED的价值。

关于Wi-Fi Alliance®| www.wi-fi.org

Wi-Fi Alliance ® 是Wi-Fi®提供企业的全球性网络。我们的合作论坛成员来自整个Wi-Fi生态系统，其共同愿景是将全球各地的每个人和每件事物连接起来，同时提供最佳用户体验。自2000年以来，Wi-Fi Alliance 已完成7万多项Wi-Fi认证 。Wi-Fi CERTIFIED™批准封印标志着相关产品具有经过验证的互操作性、向后兼容性和最高的行业标准安全保护。如今，Wi-Fi在不断扩展的各种应用程序中承载着超过一半的互联网流量。Wi-Fi Alliance将继续推动数十亿人每天所依赖的Wi-Fi的使用与发展。

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