La Société de Transport de Montréal prolonge son partenariat avec Conduent Transportation

Le contrat renouvelle une relation commerciale de près de 20 ans avec les sept réseaux de transport en commun de la métropole de Montréal et de la ville de Québec



Conduent Transportation continue de renforcer sa présence internationale et de se développer dans le monde entier

FLORHAM PARK, N.J. et GUILHERAND-GRANGES, France, 23 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conduent Transportation, une société du groupe Conduent Incorporated (Nasdaq : CNDT), annonce aujourd’hui que la Société de Transport de Montréal (STM) a renouvelé le contrat de l’entreprise pour une nouvelle période de trois ans afin d’accompagner les sept réseaux de transport de la métropole de Montréal et de la ville de Québec dans l’entretien et l’évolution du système et des équipements de billettique. La STM agit ainsi à titre de gestionnaire délégué billettique pour le compte de l’Autorité Régionale de Transport Métropolitain (ARTM), propriétaire du système de billettique. L’attribution de ce contrat intervient alors que Conduent Transportation continue de renforcer sa présence internationale et de se développer dans le monde entier.

Dans le cadre de ce renouvellement, Conduent continuera d’assurer le support et la maintenance du système de billettique OPUS sur l’ensemble des réseaux en fournissant également les évolutions matérielles et logicielles nécessaires pour moderniser l’offre de service aux usagers et permettre l’intégration de fonctionnalités futures telles que le paiement par carte bancaire sans contact et la validation des billets par code QR.

Depuis 2003, Conduent accompagne les sept réseaux de transport — Montréal (STM), Laval (STL), Longueuil (RTL), Joliette (MRCJT), Québec (RTC), Lévis (STLévis) et le réseau de transport métropolitain (Exo) — dans l’exploitation et la modernisation de leurs réseaux. Conduent a équipé 2 600 autobus, 65 stations de métro et 52 stations de trains métropolitains dans la région de Montréal et de la ville de Québec, sur lesquels 1,7 million de trajets sont effectués quotidiennement.

Aujourd’hui, le système de billettique OPUS, déployé par Conduent, constitue la plus grande plateforme de billettique interopérable du pays.

« Depuis près de deux décennies, la STM est un client privilégié de Conduent. En travaillant ensemble, nous avons déployé des technologies de pointe pour améliorer les réseaux de transport en commun desservant Montréal et la ville de Québec », a déclaré Mark Brewer, Président, Transportation Solutions chez Conduent. « La STM s’engage auprès des usagers pour déployer des systèmes modernes tirant parti des dernières innovations du marché pour répondre aux besoins de ses usagers. Conduent est un partenaire qui s’engage à leur coté dans cette démarche. »

À propos de Conduent Transportation et Conduent Business Solutions France

Conduent Transportation est l'un des principaux fournisseurs de solutions de transport automatisées et analytiques pour les organismes publics. Ces solutions couvrent les domaines tels que la tarification routière et la gestion de la route (péage autoroutier), la gestion du stationnement et de la voierie (parking), ainsi que les systèmes avancés pour les transports en commun et la sécurité routière. Ces solutions permettent d'offrir des services simplifiés et personnalisés aux citoyens et aux voyageurs qui les utilisent.

Le centre d'expertise de Conduent pour les transports publics et les solutions de mobilité intelligente, Conduent Business Solutions France, est situé à Valence, en France, depuis plus de 50 ans. L'entreprise y développe des systèmes billettiques multimodaux et interopérables qui sont déployés sur les réseaux de transport en commun du monde entier.

Les solutions innovantes de Conduent, aujourd'hui déployées sur plus de 400 réseaux de transport public de toutes tailles, aident les autorités de transport à moderniser les services qu'elles offrent aux usagers : paiement bancaire sans contact, validation via smartphone, ou encore planification d'itinéraires. L'entreprise compte près de 500 employés en France dont 260 ingénieurs, et s'appuie sur un partenariat de plus de 300 fournisseurs français.

