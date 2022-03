CNH Industrial premiata con il Lifetime Achievement Trophy 2022 per la sua attività di lunga data nella regione delle Fiandre

Italian Dutch English



Londra, 23 marzo 2022

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è stata premiata con il “Lifetime Achievement Trophy” da Flanders Investment & Trade (FIT), l’agenzia governativa per l’imprenditoria internazionale nelle Fiandre in Belgio. Questo premio è un riconoscimento per gli investimenti e l’impegno di lunga data da parte delle aziende straniere che operano nella regione. La cerimonia di premiazione, giunta alla decima edizione, si è svolta il 22 marzo al Technopolis di Mechelen ed è stata presieduta da Jan Jambon, ministro presidente del governo delle Fiandre.

CNH Industrial vanta nella regione una lunga tradizione di investimenti importanti a sostegno della ricerca e sviluppo, della produzione e delle operazioni commerciali. La sede dell’azienda a Zedelgem ha iniziato la sua attività nel 1906 come media impresa locale dedicata alla produzione di attrezzature per la raccolta e sorge tuttora nella strada che porta il nome del suo fondatore, Leon Claeys. Nel corso degli anni, la sede si è ampliata notevolmente e oggi ospita il Centro di Eccellenza per la Raccolta di New Holland Agriculture, marchio globale di CNH Industrial per le macchine agricole. I più recenti interventi di rinnovamento sono stati attuati nel 2017 per migliorare i laboratori di progettazione e le linee di produzione. Attualmente la sede impiega circa 2.900 persone, di cui 400 ingegneri. I continui investimenti dell’Azienda sono finalizzati a integrare nuove fonti di energia e ad aumentare il livello di automazione.

“I nostri impianti nelle Fiandre sono di fondamentale importanza per le nostre operazioni strategiche globali: lo stabilimento di Zedelgem ospita attualmente il Centro di Eccellenza Globale per ricerca e sviluppo di trinciacaricatrici, rotopresse e mietitrebbie, mentre lo stabilimento di Anversa ha un ruolo chiave nella fornitura dei componenti per trattori alle altre sedi in tutto il mondo”, ha dichiarato Tom Verbaeten, Chief Supply Chain Officer di CNH Industrial. “Puntiamo ad attuare ulteriori investimenti e ad assumere personale per le nostre operazioni nella regione, che ha un ecosistema collaborativo unico di università, incubatori, multinazionali e start-up. Le nostre sedi hanno anche il vantaggio di trovarsi vicine alle vie commerciali e ai porti principali, favorendo una logistica snella e un trasporto efficiente dei nostri prodotti anche nei mercati più lontani”.

Entrambe le sedi di Zedelgem e Anversa sono impegnate in un piano proattivo di assunzione e attualmente impiegano oltre 4.100 persone.

“È incoraggiante vedere come una grande azienda multinazionale come CNH Industrial si sia così profondamente integrata nella nostra regione, favorendo la crescita reciproca e la creazione di nuovi posti di lavoro. Il fatto che CNH Industrial continui a investire in progetti di espansione e innovazione è di buon auspicio e ci auguriamo di poter continuare la nostra collaborazione”, ha concluso il ministro presidente del governo delle Fiandre, Jan Jambon.

