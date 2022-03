CNH Industrial ontvangt de Lifetime Achievement Award 2022 van Flanders Investment & Trade voor zijn jarenlange activiteiten in de regio

English Italian Dutch



Zedelgem 23 maart 2022

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) is bekroond met een ‘Lifetime Achievement Award’ van Flanders Investment & Trade (FIT), het overheidsagentschap voor internationaal ondernemerschap in het Vlaamse Gewest. Deze trofee is een erkenning voor de jarenlange inzet en investeringen van buitenlandse bedrijven die in de regio actief zijn. De prijsuitreiking, nu voor de tiende keer, vond plaats op 22 maart in Technopolis in Mechelen en werd overhandigd door Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering.

CNH Industrial heeft een lange geschiedenis in Vlaanderen, met aanzienlijke investeringen in R&D, productie en commerciële activiteiten. De site in Zedelgem, begon in 1906 als een middelgrote lokale onderneming die oogstmachines produceerde en is nog steeds gevestigd in de straat die vernoemd is naar de oprichter, Leon Claeys. De site is door de jaren heen aanzienlijk uitgebreid en is vandaag de dag de thuisbasis van New Holland Agriculture, een wereldwijd landbouwmerk van CNH Industrial, als Centre of Excellence voor oogstmachines. De grootste recente renovaties vonden plaats in 2017 om de technische laboratoria en productielijnen te verbeteren. Vandaag stelt de site zo'n 3000 mensen te werk, van wie meer als 400 ingenieurs. Komende investeringen zullen vooral gericht zijn op nieuwe energiebronnen en verdere automatisering.

“Onze afdelingen in Vlaanderen zijn uitermate belangrijk voor onze wereldwijde strategische activiteiten: de fabriek in Zedelgem huisvest ons wereldwijde Centre of Excellence voor veldhakselaars, grootpakpersen en maaidorsers en onze fabriek in Antwerpen is cruciaal voor het leveren van tractorcomponenten aan zustersites over de hele wereld”, zegt Tom Verbaeten, Chief Supply Chain Officer, CNH Industrial. “We zijn vastbesloten om verder te investeren en te rekruteren voor onze activiteiten in de regio, Vlaanderen heeft een uniek samenwerkings-ecosysteem van universiteiten, multinationals en start-ups. Onze locaties liggen ook gunstig, dicht bij grote havens en transportroutes, wat een gestroomlijnde logistiek en efficiënt transport van onze producten naar zelfs de meest afgelegen markten bevordert."

Zowel de vestigingen in Zedelgem als in Antwerpen doen actief aan rekrutering en stellen momenteel meer dan 4.100 mensen tewerk.

“Het is inspirerend om te zien hoe een grote multinational als CNH Industrial zo nauw verankerd is geraakt in onze regio, wederzijdse groei genereert en nieuwe banen creëert. Het feit dat CNH Industrial blijft investeren in uitbreidings- en innovatieprojecten is bemoedigend en we kijken uit naar onze voortdurende samenwerking”, aldus Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering.

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) is een wereldspeler in machinebouw- en diensten. Gedreven door de overtuiging van ‘Breaking New Ground,’ waarin innovatie, duurzaamheid en productiviteit centraal staan, biedt het bedrijf de strategische richting, R&D-capaciteiten en investeringen die het succes van zijn vijf kernmerken mogelijk maken: Case IH, New Holland Agriculture en STEYR. 360°-landbouwtoepassingen van machines tot werktuigen en de digitale technologieën die deze verbeteren; en CASE en New Holland Construction Equipment leveren een volledige reeks bouwproducten die de industrie productiever maken. In een geschiedenis van meer dan twee eeuwen is CNH Industrial altijd een pionier geweest in zijn sectoren en blijft het gepassioneerd innoveren om de efficiëntie en het succes van de klant te stimuleren. Wereldwijd maken de 35.000+ werknemers van CNH Industrial deel uit van een diverse en inclusieve werkplek, gericht op het stimuleren van klanten om te groeien en een betere wereld op te bouwen.

