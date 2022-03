Première au Canada : TELUS utilise la puissance de la 5G pour offrir un service Internet résidentiel atteignant des vitesses de 100 Mbit/s dans des régions rurales de la Colombie-Britannique et de l’Alberta

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 23 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS tire parti de sa technologie de Terminal intelligent et de son réseau 5G primé pour offrir les vitesses Internet sans fil fixe les plus rapides au pays dans près de 60 collectivités rurales de la Colombie-Britannique et de l’Alberta d’ici la fin de l’année. Grâce au réseau 5G de TELUS, les résidents de ces collectivités seront les premiers au pays à avoir accès au service Internet résidentiel atteignant des vitesses de 100 Mbit/s, ce qui est jusqu’à quatre fois plus rapide que les vitesses actuellement offertes sur un réseau 4G. Ainsi, les clients pourront simultanément regarder leurs émissions favorites, jouer, naviguer sur le Web, faire des appels vidéo et travailler ou étudier à distance. Le Terminal intelligent TELUS utilise une connexion sans fil fixe alimentée par notre réseau 5G qui fournit des vitesses de connexion Internet résidentiel très rapides. Il constitue donc une option novatrice pour les clients des collectivités éloignées et des régions où il est difficile d’offrir une connexion à large bande traditionnelle. Les résidents de Leduc, en Alberta, et de Terrace, en Colombie-Britannique, ont à présent accès à ces vitesses ultrarapides. Nous étendrons le service à des collectivités de ces deux provinces dans les prochains mois.



« Peu importe où vous habitez, vous devriez avoir accès à des services Internet et mobiles rapides, fiables et sécurisés. C’est la première fois qu’une entreprise canadienne met à profit la rapidité et la fiabilité de son réseau 5G pour fournir des vitesses Internet allant jusqu’à 100 Mbit/s à des ménages en milieu rural, indique Zainul Mawji, vice-présidente à la direction et présidente de Solutions résidentielles et Excellence client de TELUS. Cette innovation contribue à combler le fossé numérique et fait en sorte que les gens vivant dans des collectivités éloignées ont le même accès Internet que ceux habitant en milieu urbain. Les investissements continus dans nos réseaux de premier ordre permettent à un plus grand nombre de gens des régions rurales d’accéder à des services en ligne essentiels, comme les soins de santé, l’éducation et les services de sécurité résidentielle connectée et en ligne, ce qui améliore leurs conditions sociales et économiques. »



Depuis longtemps, TELUS investit dans l’infrastructure essentielle et la technologie réseau de pointe dans l’ensemble du pays :

Grâce à nos investissements de 54 milliards de dollars dans l’infrastructure et l’exploitation jusqu’en 2024, le réseau 5G de TELUS couvre maintenant 70 pour cent de la population du pays. Nous avons relié des clients dans 744 collectivités urbaines et rurales à notre réseau 5G.

Depuis 2013, TELUS a investi plus de 5 milliards de dollars pour raccorder 137 collectivités et 56 collectivités des Premières Nations partout en Colombie-Britannique, en Alberta et dans certaines régions du Québec à notre réseau gigabit PureFibre.

TELUS a également reçu de nombreuses marques de reconnaissance relativement à ses réseaux de calibre mondial. Tout récemment, son réseau mobile a été classé comme étant le plus rapide pour la huitième fois consécutive par la société britannique Opensignal1. De plus, TELUS possède le réseau mobile désigné comme étant le plus rapide en Amérique du Nord. OoklaMD, de Seattle, a aussi nommé TELUS fournisseur de services ayant le réseau mobile le plus rapide au Canada pour la neuvième année consécutive2. En 2021 seulement, les honneurs décernés par d’autres experts indépendants du secteur, dont Tutela à Victoria et J.D. Power à New York, sont venus enrichir l’impressionnant bilan de TELUS en matière d’excellence du réseau. Il convient de souligner que ces prix concernent nos réseaux nationaux, tant en milieu urbain qu’en milieu rural.

1 Prix d’Opensignal – Canada : Selon le rapport Mobile Network Experience de février 2022, qui repose sur une analyse indépendante des mesures de performance du réseau mobile enregistrées du 1er octobre au 29 décembre 2021. © 2022 Opensignal Limited.

2 Selon l’analyse menée par OoklaMD sur les résultats du test Speedtest IntelligenceMD des T3 et T4 de 2021. Les marques de commerce d’Ookla sont utilisées et reproduites avec l’autorisation de l’entreprise.