Bestyrelsesformand for Investeringsforeningen Jyske Invest, Hans Frimor, fortalte i sin beretning bl.a., at der i 2021 havde været et samlet overskud på 2.233 mio. kr. i foreningen. Formuen pr. ultimo 2021 udgjorde 30.257 mio. kr.

Generalforsamlingen godkendte foreningens årsrapport for 2021 herunder bestyrelsens honorar.

Udbytteprocenter samt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget, ligesom bestyrelsen blev genvalgt.

Se nærmere i vedhæftede selskabsmeddelelse.

Attachment