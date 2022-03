Démarrage de la production commerciale à Pomacle

Premiers lots produits en mars 2022

Lancement commercial au salon In-Cosmetics à Paris

Trajectoire de mise à l’échelle accélérée

Paris, le 23 mars 2022 – Global Bioenergies annonce le démarrage de la production sur son unité de Pomacle. Cette unité est au cœur d’une nouvelle filière 100% française de production d’isododécane renouvelable. Son lancement commercial aura lieu sous la marque « Isonaturane® 12 » au salon In-Cosmetics qui se tiendra à Paris début avril. La Société accélère son calendrier de montée en échelle, et réaffirme son ambition dans les biocarburants aériens.

Démarrage de la production commerciale à Pomacle

La première unité commerciale de la Société, installée sur le site d’ARD à Pomacle-Bazancourt, près de Reims, a démarré son activité selon le calendrier prévisionnel. Les premiers lots d’isobutène biosourcé ont été produits sur cette unité courant mars 2022.

Cette nouvelle filière de production 100% française et fondée sur des matières premières locales a été mise en place grâce à l’évolution du procédé de production, qui s’appuie maintenant sur des façonniers sur la partie amont de la chaîne (fermentation industrielle) comme sur la partie aval (chimie verte).

Participation au salon In-Cosmetics

Pour promouvoir cette nouvelle filière, Global Bioenergies exposera son ingrédient phare lors du salon In-Cosmetics du 5 au 7 avril prochains. Il s’agit du principal salon, à l’échelle mondiale, centré autour des ingrédients cosmétiques. L’Isonaturane® 12 y sera commercialisé auprès des grands noms de la cosmétique et des grands façonniers du domaine.

Daphné Galvez, Directrice Commerciale de Global Bioenergies, commente : « Ce salon met particulièrement en valeur les innovations, et constitue l’endroit idéal pour lancer un nouvel ingrédient sur le marché. Il marquera une nouvelle étape pour Global Bioenergies : l’Isonaturane® 12 a passé toutes les étapes réglementaires. Il a été validé à l’échelle du marché grâce à notre marque de maquillage LAST®, la première au monde à combiner les propriétés de longue tenue, waterproof, et sans transfert d’une part, et l’origine naturelle d’autre part. Notre ambition est à présent de diffuser cet ingrédient innovant auprès des acteurs du domaine, afin de les aider à convertir leurs gammes de maquillage à la naturalité, sans aucun compromis sur les performances. Grâce au démarrage de l’unité, nous allons maintenant répondre aux demandes d’échantillonnage de nombreux prospects, et mener à bien les procédures de référencement préalables à la livraison commerciale de matière au second semestre 2022. »

Perspectives de montée en échelle accélérées

Le succès sans difficulté majeure du démarrage de l’unité permet d’accélérer le calendrier de montée en échelle : initialement prévu sur une période de dix-huit mois, la Société prévoit maintenant l’atteinte de la pleine capacité dès la fin de l’année 2022. L’unité atteindra alors un niveau de production de 100 tonnes d’isobutène par an, lesquelles seront ensuite converties en isododécane destiné au marché des ingrédients maquillage.

Le passage à l’échelle du millier de tonnes, prévu fin 2024/début 2025, se précise. Il s’agira de viser le marché plus vaste de la dermocosmétique et des soins capillaires. Global Bioenergies sera ensuite en position de force pour cibler, à horizon 2026/27, le marché bien plus vaste des biocarburants aériens : l’exploitation dans ce secteur permettra un impact environnemental important (économies de CO 2 ), ainsi qu’une réduction de la dépendance énergétique européenne.

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, déclare : « La lutte contre le réchauffement climatique et les enjeux stratégiques de l’Europe sont aujourd’hui au cœur des préoccupations de chacun, et rappellent la pertinence de la stratégie et des investissements réalisés par la Société depuis sa création en 2008. Nos marchés-cibles, les ingrédients cosmétiques à court terme et les biocarburants pour l’aviation à moyen terme, sont aujourd’hui entrés en ébullition : le nombre de clients potentiels y augmente très rapidement, ainsi que les concurrents potentiels pour notre Société. Nous pouvons aujourd’hui affirmer que notre procédé, patiemment développé pendant plus de 10 ans, est unique et présente des avantages spécifiques et déterminants qui nous permettront de faire face à la concurrence sur le marché des ingrédients cosmétiques. Sur celui des biocarburants pour l’aviation, une augmentation des performances est encore nécessaire, et paraît atteignable dans un horizon de 12 à 24 mois. Nous disposerons alors du meilleur procédé fermentaire au Monde pour décarboner le transport aérien. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille de composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. En 2021, le Groupe a accédé pour la première fois au marché en lançant LAST®, sa propre marque de maquillage, dont la formulation repose sur un ingrédient clé issu de sa technologie. La Société poursuit le travail d’optimisation des performances de son procédé et d’augmentation progressive de ses capacités de production, afin de fournir ses ingrédients aux grands acteurs de la cosmétique et d’améliorer ainsi la naturalité et l’empreinte environnementale du domaine. Sa technologie est également applicable à la production de plastiques, caoutchoucs et peintures renouvelables. Global Bioenergies porte enfin la perspective de réduire les émissions de CO 2 du transport aérien et de contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

