GUERBET : Résultats annuels 2021

Résultats annuels 2021

Chiffre d’affaires dans le haut de la fourchette des objectifs annoncés

> +2,8% à taux de change courant (732,1 M€)

> +7,9% à périmètre et taux de change constant (PCC1)

Une performance financière satisfaisante

> Marge d’EBITDA2 supérieure aux attentes : 14,4% à 105,1 M€ contre 14,1% en 2020

> Résultat net en forte croissance à 32,6 M€ (contre 18,2 M€ en 2020)

> Forte baisse de l’endettement net à 217,8 M€ grâce à un free cash-flow de 38,8 M€ sur l’exercice

> Proposition de versement d’un dividende de 0,85€ par action

Objectifs 2022 :

> Nouvelle progression des ventes

Montée en puissance progressive en Chine (Go-direct)

Elargissement du portefeuille de produits de Accurate Medical Therapeutics

> Préparer 2023

Gadopiclenol

Lancement commercial de solutions d’Intelligence Artificielle

Villepinte, le 23 mars 2022 – Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce les résultats consolidés de son exercice 2021.

Bon niveau d’activité constaté à compter du 2ème trimestre 2021

Au 31 décembre 2021, le chiffre d’affaires s’élève à 732,1 M€, en hausse de 2,8% par rapport au 31 décembre 2020 (712,3 M€) incluant un effet de change défavorable de 16,4 M€. Hors effets de change et à périmètre comparable, le chiffre d’affaires annuel 2021 est en progression de 7,9% par rapport à 2020, dans la fourchette haute des objectifs annoncés à l’occasion des résultats semestriels.

Sur la zone EMEA , la progression annuelle a été comme annoncée, pondérée par une pression continue sur les prix mais avec un fort rebond en termes de volume.

, la progression annuelle a été comme annoncée, pondérée par une pression continue sur les prix mais avec un fort rebond en termes de volume. Sur la zone Amériques , les ventes de l’exercice progressent de 10,2% à périmètre comparable (excluant la contribution du site de Montréal au Canada cédé le 16 juillet 2020) et hors effet de change défavorable de 9,2 M€ principalement imputable aux devises latino-américaines et au dollar US.

, les ventes de l’exercice progressent de 10,2% à périmètre comparable (excluant la contribution du site de Montréal au Canada cédé le 16 juillet 2020) et hors effet de change défavorable de 9,2 M€ principalement imputable aux devises latino-américaines et au dollar US. Sur la zone Asie, les ventes du 4ème trimestre sont portées par l’activité très dynamique en Chine et en Corée. Sur l’exercice 2021, le chiffre d’affaires de la zone ressort en progression de 7,7% à PCC.

Le chiffre d’affaires annuel à PCC de l’activité Imagerie Diagnostique (89% des ventes 2021) ressort en progression de 7,5%.

Sur le pôle IRM, le chiffre d’affaires 2021 à PCC ressort en hausse de 5,4% à 239,9 M€.

Le chiffre d’affaires à PCC du pôle Rayons X s’élève à 426,7 M€. Il progresse de 8,7% s’appuyant sur les performances remarquables de Xenetix® au cours du 2nd semestre 2021.

En Imagerie Interventionnelle, les ventes sur l’exercice 2021 continuent de croître fortement à +11,4% à PCC à 81,9 M€.

Progression de l’EBITDA, poursuite de l’encadrement de la structure de charges

En millions d’euros

Comptes consolidés (normes IFRS) 2020

Publié 2020

Retraité* 2021

Publié Chiffre d’affaires 712,3 712,3 732,1 EBITDA 100,7 100,7 105,1 % du chiffre d’affaires 14,1% 14,1% 14,4% Résultat Opérationnel 41,3 41,9 38,7 % du chiffre d’affaires 5,8% 5,9% 5,3% Résultat net 17,7 18,2 32,6 % du chiffre d’affaires 2,5% 2,6% 4,5% Endettement net 256,6 256,6 217,8

* Inclut l'impact de la décision définitive de l'IFRIC d'avril 2021 sur les engagements de retraite

Les comptes consolidés de l’exercice 2021 font ressortir un EBITDA de 105,1 M€ contre 100,7 M€ en 2020, en hausse de 4,3%. Le taux d’EBITDA / Chiffre d’affaires ressort à 14,4% dépassant la fourchette haute des objectifs de rentabilité opérationnelle annoncés à l’occasion des résultats semestriels 2021. Sur l’ensemble de l’exercice le Groupe a ainsi su trouver l’équilibre entre :

la pérennisation d’une partie des économies de coûts réalisées au cours de l’exercice 2020,

la mise en œuvre des efforts commerciaux nécessaires pour accompagner la reprise de la demande en 2021 et,

les dépenses commerciales et de structure pour la mise en place du Go-direct en Chine, ainsi que la préparation du lancement de nouveaux produits prévu en 2023.

Au 31 décembre 2021, le résultat opérationnel s’établit à 38,7 M€ contre 41,9 M€ en 2020. Il intègre notamment une provision légèrement inférieure à 6 M€ liée à la filialisation en cours des activités en Chine et à la fermeture d’un centre de services partagés (CSP) à Saint-Louis, Etats-Unis. Ce projet s’inscrit notamment dans le cadre de l’optimisation du schéma opérationnel du Groupe.

Le résultat net du Groupe en 2021 s’élève à 32,6 M€ contre 18,2 M€ au titre de l’exercice 2020. Pour rappel, le résultat net 2020 intégrait la dépréciation des actifs de la filiale canadienne pour 4,4 M€ à la suite de la vente du site de production de Montréal. En 2021, il intègre la constatation d’un impôt différé actif aux Etats-Unis d’un peu plus de 5,4 M€ et un effet favorable d’impôt courant en France de 4,2 M€.

Structure financière solide, proposition de dividende de 0,85€/action

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres s’élèvent à 405 M€. Le free cash-flow est à nouveau important à hauteur de 38,8 M€ portant l’endettement financier net du Groupe à 217,8 M€ contre 256,6 M€ à fin 2020. Le ratio dette nette / EBITDA s’élève à 2,07 à fin 2021 contre 2,55 en 2020.

Compte tenu des bonnes performances financières réalisées en 2021 ainsi que des perspectives favorables du Groupe, le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 20 mai 2022, le versement d’un dividende de 0,85€ par action.

Perspectives

Axes de développement

De nouveaux investissements commerciaux, marketing et opérationnels destinés à préparer la croissance de l’activité et accélérer la mise en œuvre de la stratégie seront déployés au cours de l’exercice 2022.

Poursuite de la stratégie de croissance externe

Lancement de la nouvelle gamme de fils-guides et micro-cathéters pour l’imagerie interventionnelle et l’embolisation

Sur Accurate Medical Therapeutics, Guerbet élargit son portefeuille en ajoutant 20 modèles, soit un total de 38 produits, et en lançant une nouvelle gamme de fils-guides Axessio™ en deux diamètres. Une 1ère phase d’évaluation a commencé aux États-Unis au quatrième trimestre 2021, ouvrant la voie à un lancement commercial au deuxième trimestre 2022 sur certains marchés. SeQure® est le seul micro-cathéter à contrôle de reflux qui intègre une technologie de barrière fluidique pour une embolisation à flux dirigé.

Go-Direct en Chine en 2022

Comme annoncé, le Groupe a pris position pour une distribution « en direct » en Chine, l’un des premiers marchés mondiaux de l’imagerie diagnostique et en très forte progression. Les derniers recrutements sont en cours et les stocks disponibles chez le distributeur seront bientôt écoulés permettant à Guerbet de bénéficier des ventes en direct sur près de 100% de sa gamme imagerie diagnostique à compter du 2nd semestre 2022.

Cette initiative permettra au Groupe de renforcer sa pénétration commerciale sur un marché en croissance de 9% par an et de doubler son chiffre d’affaires en Chine sur un horizon de 3 à 4 ans.

Nouveaux produits d’imagerie médicale

Le Groupe prépare également le lancement commercial de ses solutions d’intelligence artificielle prévu pour 2023.

A la suite du dépôt des dossiers d’enregistrement de gadopiclenol auprès de l’EMA et de la FDA en janvier 2022, le Groupe confirme son ambition de commercialiser ce produit au cours de la première partie de l’exercice 2023.

Engagement pour le climat

Guerbet poursuit sa stratégie Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) avec ambition. Classé N°1 des entreprises de « Santé » pour la troisième année consécutive et 10ème au niveau national par Gaïa-Index, filiale d’EthiFinance et acteur majeur de la notation ESG, Guerbet annonce son engagement en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique.

Ses objectifs en matière de réduction d'émissions de tonnes équivalent CO 2 couvrent à la fois ses émissions directes (scope 1 et 2) et ses émissions indirectes (scope 3). Ils s'inscrivent dans une trajectoire "Well Below 2°C" selon la définition SBT. Pour le Groupe, cela implique concrètement avant 2032 de :

Réduire de 27,5 % (base 2021) ses émissions directes (scope 1 et 2),

Réduire de 13,75 % (base 2021) ses émissions indirectes (scope 3).

Point de situation relatif au conflit armé russo-ukrainien

Le Groupe indique être très peu exposé au conflit russo-ukrainien, n’ayant pas de représentation physique dans ces deux pays. Il subit en revanche l’inflation en particulier sur les matières premières liées à ce conflit. L’impact sur la performance financière du Groupe est à ce jour difficile à évaluer, le contexte économique étant particulièrement fluctuant. La priorité de Guerbet reste la sécurité des patients, de ses collaborateurs et la mise à disposition de ses produits sans rupture de chaîne.

Objectif de nouvelle progression du chiffre d’affaires

Pour 2022, le Groupe anticipe une nouvelle croissance de son chiffre d’affaires intégrant une progression entre 2% et 4% à périmètre comparable et taux de change constant.

Dans ce contexte inflationniste, en termes de rentabilité opérationnelle, Guerbet vise un taux d’EBITDA / Chiffre d’affaires publié a minima identique à celui de 2021 hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel du Groupe et à l’évolution du modèle de ventes en Chine.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022

21 avril 2022 après bourse

À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 95 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 600 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons entre 8 et 10 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans cinq centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 732 millions d’euros en 2021. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l’environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou l’European Medicines Agency, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au chapitre 4.9 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel du Groupe enregistré par l’AMF sous le numéro n° D-21-0360 le 27 avril 2021, disponible sur le site du Groupe ( www.guerbet.com ).

Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com

Contacts

Guerbet Actifin





Jérôme Estampes

Directeur Administratif et Financier

01 45 91 50 00















Communication financière

Benjamin Lehari

01 56 88 11 25

blehari@actifin.fr







Presse

Jennifer Jullia

01 56 88 11 19

jjullia@actifin.fr







1 A périmètre et taux de change constant

2 EBITDA : Résultat Opérationnel + dotation nette aux amortissements et aux provisions.





