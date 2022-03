TOUAX : Résultats 2021

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 23 mars 2022 – 17:45

LA SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

RÉSULTATS 2021

Croissance de l’activité et confirmation de la dynamique de profitabilité

Hausse significative de l’EBITDA (+13 %), à 53 , 1 millions d’euros

Résultat N et part du Groupe : 12,6 millions d’euros (+1 14 % )

Hausse de l’actif net par action (+23,7 %) et de l’actif net réévalué par action (+42 %)

Investissements créateurs de valeur sur le long terme

« Les excellents résultats de l’exercice 2021, faisant suite aux bons chiffres de 2020, confirment le caractère récurrent de la performance du groupe. Cette année a été marquée par un rythme soutenu d’acquisitions d’actifs afin de répondre aux besoins de nos clients, ainsi que par notre adaptation à la pénurie de conteneurs. L’année 2021 valide la pertinence de notre stratégie de croissance dans la location longue durée au service des transports durables » indiquent Fabrice et Raphaël Walewski, gérants de TOUAX SCA.

Malgré l’environnement complexe lié à la crise sanitaire, le groupe a confirmé au cours de l’année 2021 la nature récurrente de son modèle d’activité et son agilité. Touax a d’une part continué de capitaliser sur les mesures stratégiques, opérationnelles et financières prises ces dernières années pour consolider et améliorer sa profitabilité, tout en développant son programme d’investissements à long terme et d’autre part s’est adaptée aux tensions générées par les perturbations logistiques liées à la reprise.

Touax confirme sa dynamique de profitabilité en 2021, avec un Résultat Net part du Groupe de 12,6 millions d’euros, et constate une progression de l’ensemble de ses indicateurs de performance opérationnelle.

La valeur nette comptable par action s’élève à 11,70 euros1, en hausse de 23,7 % par rapport au 31 décembre 2020. Sur la base de la valeur de marché de nos actifs, la valeur de l’actif net réévalué2 par action (« ANR ») s’élève à 20,22 euros2, en hausse de 42 % par rapport au 31 décembre 2020. La progression importante de l’ANR s’explique par l’inflation des prix des matières premières.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2021 ont été arrêtés par le Conseil de Gérance le 22 mars 2022 et ont été présentés au Conseil de Surveillance le 23 mars 2022. Les procédures d’audit sont en cours.

ÉLÉ MENTS SIGNIFICATIFS DES COMPTES

Chiffres clés (en millions d’euros) 2021 2020 Produits retraités des activités (*) 125,0 111,6 dont Wagons de fret 50,3 47,2 dont Barges fluviales 12,8 11,8 dont Conteneurs 47,7 39,8 dont Divers et éliminations 14,2 12,7 EBITDA 53,1 46,8 Résultat opérationnel courant 28,8 23,3 Résultat opérationnel 28,7 23,2 Résultat courant avant impôt 16,8 10,0 Résultat net part du Groupe 12,6 5,9 Dont résultat des activités poursuivies 12,6 6,0 Dont résultat des activités en cours de cession/cédées 0,0 -0,1 Résultat net par action (€) 1,79 0,84 Total actifs non courants 358,0 334,5 Total bilan 552,4 474,0 Capitaux propres de l’ensemble 165,0 146,7 Endettement net (1) 230,6 189,6 Flux opérationnels de trésorerie (2) -25,7 -1,2 Ratio Prêt sur Valeur (Loan to Value) 52 % 54 %

(1) Incluant 207,2 millions d’euros de dettes sans recours au 31 décembre 2021

(2) les flux opérationnels intègrent 71,3 millions d’euros d’acquisitions nettes de matériels (31,5 millions d’euros en 2020)

(*) Pour permettre une compréhension de la performance des activités, les indicateurs clés du rapport d’activité du Groupe sont présentés différemment du compte de résultat IFRS. Pour cela aucune distinction n’est faite dans la gestion pour compte de tiers qui est présentée sous la forme exclusive d’agent : le chiffre d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs passifs est remplacé par les commissions de gestion qui correspondent à la contribution nette de l’activité de gestion locative à la performance du Groupe.

Cette présentation permet ainsi la lecture directe des commissions de syndication, des commissions de ventes et des commissions de gestion, regroupées en activité de gestion, distincte de l’activité en propriété.

Cette présentation ne génère aucune différence sur l’EBITDA, le résultat opérationnel et le résultat net. La présentation comptable des produits des activités est reportée en annexe du communiqué.

NETTE PROGRESSION DE L’ACTIVIT É EN 202 1

Les taux d’utilisation à fin décembre 2021 des Wagons de Fret (89,0 %), des Barges Fluviales (92,3 %) et des Conteneurs (99,2 %) affichent un niveau élevé, du fait de la reprise économique et de la bonne tenue des échanges internationaux.

Sur l’ensemble de l’exercice 2021, les produits retraités des activités s’élèvent à 125,0 millions d’euros (126,6 millions d’euros à périmètre et devises constants), en progression de 12 % par rapport à 2020.

Cette progression est due au dynamisme de l’activité en propriété, affichant un niveau de 116,4 millions d’euros fin 2021, en hausse de 15 %. L’activité en propriété a particulièrement bénéficié du développement du négoce de conteneurs, générant des marges sur ventes et des prestations annexes de livraison (« pick-up charges »).

Concernant l’activité de gestion, les commissions de syndication s’élèvent à 3,0 millions d’euros, en hausse de 0,7 million d’euros, et les commissions de gestion des flottes investisseurs sont stables à 3,6 millions d’euros.

En revanche, les commissions de ventes de matériels investisseurs baissent nettement (-3,0 millions d’euros par rapport à 2020), reflétant principalement le faible niveau de conteneurs disponibles à la vente dans un contexte de pénurie au niveau mondial en 2021.

ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION

Les revenus retraités de la division Wagons de Fret s’élèvent à 50,3 millions d’euros en 2021, en hausse de 6,6 %.

Les revenus de l’activité locative progressent de 9,7 % à 46,4 millions d'euros sur la période, les nouveaux actifs acquis générant du chiffre d’affaires additionnel, et les commissions de gestion de la flotte investisseurs progressent de 13,4 %, à 1,8 million d’euros.

En revanche les ventes de matériels détenus en propre et les commissions de syndication diminuent, pour un montant total de 1,2 million d’euros.

Les revenus retraités de la division Barges Fluviales sont en hausse de 8,4 % à 12,8 millions d’euros en 2021, portés par l’activité locative (revenus liés à l’affrètement en hausse sur le bassin du Rhin). Le taux d’utilisation moyen de la division sur la période progresse à 97,1 % (contre 95,1 % en 2020).

Les revenus retraités de la division Conteneurs s’élèvent à 47,7 millions d’euros à fin décembre 2021, en hausse de 19,7 %.

2021 a été une année exceptionnelle. Dans un contexte de taux d’utilisation supérieur à 99 %, le chiffre d’affaires locatif a progressé de 10,5 % (+1,0 million d’euros). Les effets favorables suivants sont venus s’ajouter :

La hausse des ventes de matériels détenus en propre (+3,7 millions d’euros sur un an), avec le développement de l’activité négoce de conteneurs

La progression des prestations annexes de +4,8 millions d’euros (livraison de conteneurs de négoce « one way » entre l’Asie et les États-Unis)

Les commissions de syndication, en hausse de 1,7 million d’euros avec deux opérations majeures sur l’exercice, ne compensent pas la baisse de 3,0 millions d’euros des commissions de ventes sur les conteneurs détenus par les investisseurs liée au contexte persistant de pénurie de conteneurs disponibles à la vente.

Enfin, les revenus de l’activité Constructions Modulaires en Afrique présentée dans la ligne « divers » augmentent de 1,1 million d’euros sur la période pour atteindre 14,1 millions d’euros.

UN NIVEAU DE PROFITABILITÉ EN FORTE HAUSSE

L’EBITDA atteint 53,1 millions d’euros, en progression de 13,4 %.

L’EBITDA de la division Wagons de Fret est stable, à 26,2 millions d’euros contre 26,5 millions d’euros en 2020.

Dans un contexte de remontée progressive des taux d’utilisation (89 % à fin décembre 2021), la division poursuit ses investissements et enregistre une hausse de ses dépenses opérationnelles (charges d’entretien) afin d’anticiper les remises en location.

La division Barges Fluviales enregistre un EBITDA de 4,8 millions d’euros sur l’année, en léger retrait de 0,3 million d’euros, principalement sous l’effet de la baisse de 0,3 million d’euros des commissions de syndication.

L’EBITDA de la division Conteneurs augmente significativement de 6,3 millions d’euros à 17,8 millions d’euros (+54,1 %), tiré par le développement maîtrisé du négoce, activité génératrice de fortes marges en 2021. Il est à noter que ce niveau de performance, lié en partie aux perturbations logistiques dans le conteneur maritime au niveau mondial, revêt un caractère exceptionnel estimé à environ 5 millions d’euros. Cet impact positif pourrait cependant perdurer en 2022.

L’EBITDA des autres activités, incluant l’activité Constructions Modulaires en Afrique, progresse à 4,2 millions d’euros (+0,6 million d’euros).

Le Résultat Opérationnel s’établit à 28,7 millions d’euros, en hausse de 23,8 % par rapport à 2020.

Le Résultat Financier est de -11,9 millions d’euros contre -13,2 millions d’euros en 2020. Cette amélioration de 1,3 million d’euros s’explique par la diminution des commissions de financement et par la réduction des impacts de change (avec notamment la mise en place en 2021 d’une couverture de change de flux de trésorerie).

Le Résultat Courant avant impôt est de 16,8 millions d’euros contre 10,0 millions d’euros en 2020.

Le Résultat Net part du Groupe s’élève à 12,6 millions d’euros, en très forte progression par rapport à 2020 (5,9 millions d’euros). L’ensemble des divisions opérationnelles du groupe contribuent de manière positive au Résultat Net consolidé de l’ensemble.

UNE STRUCTURE FINANCI È RE SOLIDE

Le bilan affiche un total de 552 millions d’euros au 31 décembre 2021, contre 474 millions d’euros au 31 décembre 2020.

Les immobilisations corporelles et les stocks s’élèvent à 418 millions d’euros contre 343 millions d’euros à fin décembre 2020, principalement grâce aux investissements au sein des divisions Wagons de Fret et Conteneurs.

Grâce à la rentabilité nette de l’exercice, les capitaux propres progressent fortement. Les capitaux propres de l’ensemble s’élèvent à 165,0 millions d’euros (contre 146,7 millions d’euros en 2020) et les capitaux propres part du Groupe à 108 millions d’euros (+17 % sur un an).

Les flux opérationnels de trésorerie s’établissent à -25,7 millions d’euros en raison d’un rythme soutenu d’acquisitions de matériels pour 71,3 millions d’achats nets et de variations de stocks (pour mémoire les investissements sont classés en flux opérationnels pour les loueurs opérationnels d’actifs).

La dette brute est de 285,5 millions d’euros, dont 73 % sans recours. L’endettement net du groupe ressort à 230,6 millions d’euros pour une trésorerie confortable de 53,8 millions d’euros.

Le ratio de « Loan to Value » diminue de deux points, à 52 %.

IMPACT DU CONFLIT A RMÉ RUSSO-UKRAINIEN

Touax n’est pas directement exposée au conflit actuel russo-ukrainien, n’ayant pas de filiales, de clients ou d’actifs de transport loués (à l’exception éventuellement de quelques conteneurs en transit non significatifs) en Ukraine ou Russie. De façon indirecte, il est possible que le conflit crée de l’inflation, une baisse de croissance économique européenne, des perturbations logistiques, une pénurie de matériels, de pièces détachées et de matières premières dans certains secteurs industriels (y compris le secteur ferroviaire) sans en connaître aujourd’hui les conséquences.

PERSPECTIVES

Les résultats 2021 valident la stratégie de recentrage du groupe Touax sur ses trois métiers de location longue durée d’actifs respectueux de l’environnement, au service des transports durables.

Le groupe continue d’investir pour développer ses activités, avec un objectif de création de valeur durable. Au 31 décembre 2021, les commandes et investissements fermes d’actifs productifs auprès de tiers s’élèvent à 54,1 millions d’euros composés de 28,4 millions d’euros de conteneurs, 22,9 millions d’euros de wagons et 2,8 millions d’euros de barges fluviales.

Dans les Wagons de Fret, la Commission Européenne a fixé au rail un objectif ambitieux d’atteindre 30 % de part de marché du transport de fret en 2030 (contre 18 % en 2021), qui nécessitera de remplacer 400 000 wagons de plus de 30 ans. La tendance à l’externalisation - favorable aux loueurs - se poursuit en Europe, et le transport combiné par rail continue de croître.

En Asie, le marché est guidé par le besoin en wagons innovants pour augmenter les capacités de chargement, permettant de dé-saturer les routes et réduire les émissions de CO2, ainsi que par les nombreux projets d’infrastructure favorisant le trafic ferroviaire et conteneurisé.

Le secteur des Barges Fluviales connaît une stabilité sur le continent américain et une tendance favorable en Europe. La demande en nouvelles barges vise à transporter des agrégats pour la construction, de la biomasse et des céréales. Les instances européennes et gouvernementales sont sensibles aux enjeux écologiques favorables au transport fluvial. D’importants investissements publics et institutionnels devraient voir le jour pour relancer la filière et Touax se positionne pour bénéficier des effets de ces plans de relance.

Après une excellente année 2021, la division Conteneurs souhaite continuer sa stratégie d’investissement en propriété pour augmenter sa taille critique et répondre à la demande de ses clients, tout en poursuivant le développement de son activité de gestion pour le compte d’investisseurs tiers (deux partenariats importants ont été signés avec des fonds américains et européens).

La croissance de l’activité de négoce de conteneurs, très complémentaire à l’activité de location, doit également se poursuivre et la division travaille en permanence pour enrichir son offre.

Dans l’activité Constructions Modulaires en Afrique, le groupe souhaite valoriser sa participation en poursuivant sa stratégie d’amélioration des volumes et des marges, avec un axe fort de développement sur des produits clés en main à valeur ajoutée.

Sous réserve de l’évolution de la situation en Ukraine et de ses impacts éventuels (notamment sur les activités de négoce du groupe), les perspectives d’activité dans la location longue durée de matériels au service des transports durables sont bien orientées. Nos différentes classes d’actifs bénéficient du développement des infrastructures, de l’e-commerce et de la logistique intermodale, ainsi que du soutien des pouvoirs publics, des consommateurs, des prêteurs et investisseurs pour les transports verts.

La holding du groupe (Touax SCA) a procédé à une réévaluation libre de ses actifs corporels et financiers faisant ressortir un écart de réévaluation de 67,6 millions d’euros au 31 décembre 2021. Le Conseil de Gérance va proposer à l’Assemblée Générale de juin 2022 de procéder à une opération technique sur son capital social (réduction de 21,8 millions d’euros suivie d’une augmentation du même montant par incorporation de l’écart de réévaluation) afin d’être en position de reprendre une politique de distribution de dividende dans le futur.

PR OCHAINS RENDEZ-VOUS

23 mars 2022 : Présentation des résultats annuels à la Société Française des Analystes Financiers

25 mars 2022 : Visio-conférence de présentation des résultats annuels en anglais 12 mai 2022 : Produits des activités du 1 er trimestre 2022

22 juin 2022 : Assemblée Générale des actionnaires

Le groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec plus de 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

ANNEXES

1 - ANALYSE DES PRODUITS RETRAITÉS DES ACTIVITÉS

Produits retraités des activités

(en milliers d'euros) T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 TOTAL T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 TOTAL Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 13 229 13 633 14 479 15 350 56 691 13 426 13 336 13 011 12 572 52 345 Prestations annexes 2 745 3 747 5 530 7 358 19 380 3 044 2 997 3 838 2 895 12 774 Total activité locative 15 974 17 380 20 009 22 708 76 071 16 470 16 333 16 849 15 467 65 119 Ventes de matériel détenus en propre 7 085 8 328 9 132 15 780 40 325 5 872 7 216 10 917 12 108 36 113 Total activité vente de matériels 7 085 8 328 9 132 15 780 40 325 5 872 7 216 10 917 12 108 36 113 Total Activité en propriété 23 059 25 708 29 141 38 488 116 396 22 342 23 549 27 766 27 575 101 232 Commissions de syndication 17 946 48 1 992 3 003 232 231 13 1 809 2 285 Commissions de gestion 897 891 894 959 3 641 937 919 898 879 3 633 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 591 358 181 236 1 366 2 128 882 793 589 4 392 Total Activité de gestion 1 505 2 195 1 123 3 187 8 010 3 297 2 032 1 704 3 277 10 310 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 6 0 552 558 15 0 0 1 16 Total Autres 0 6 0 552 558 15 0 0 1 16 Total Produits retraités des activités 24 564 27 909 30 264 42 227 124 963 25 654 25 581 29 470 30 853 111 558

2 - TABLEAU DE PASSAGE DE LA PRÉSENTATION COMPTABLE À LA PRÉSENTATION RETRAITÉE

Produits des activités 2021 Retraitement 2021 2020 Retraitement 2020 (en milliers d’euros) comptable retraité comptable retraité Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 56 691 56 691 52 345 52 345 Prestations annexes 20 879 -1 499 19 380 18 140 -5 366 12 774 Total activité locative 77 570 -1 499 76 071 70 485 -5 366 65 119 Ventes de matériels détenus en propre 40 325 40 325 36 113 36 113 Total activité vente de matériels 40 325 0 40 325 36 113 0 36 113 Total activité en propriété 117 895 -1 499 116 396 106 598 -5 366 101 232 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 44 328 -44 328 0 49 759 -49 759 0 Commissions de syndication 3 003 3 003 2 285 2 285 Commissions de gestion 721 2 920 3 641 381 3 252 3 633 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 1 366 1 366 4 369 23 4 392 Total activité de gestion 49 418 -41 408 8 010 56 794 -46 484 10 310 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 558 558 16 16 Total Autres 558 0 558 16 0 16 Total Produits des activités 167 871 -42 907 124 963 163 408 -51 850 111 558

3 - DETAIL DES PRODUITS RETRAITÉS DES ACTIVITÉS PAR DIVISION

Produits retraités des activités

(en milliers d'euros) T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 TOTAL T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 TOTAL Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 9 152 9 223 10 122 10 779 39 276 9 199 9 118 8 910 8 860 36 087 Prestations annexes 1 873 1 724 1 950 1 584 7 131 1 462 2 044 1 680 1 025 6 211 Total activité locative 11 025 10 947 12 072 12 363 46 407 10 661 11 162 10 590 9 885 42 298 Ventes de matériels détenus en propre 320 403 162 640 1 525 939 662 354 141 2 096 Total activité vente de matériels 320 403 162 640 1 525 939 662 354 141 2 096 Total Activité en propriété 11 345 11 350 12 234 13 003 47 932 11 600 11 824 10 944 10 026 44 394 Commissions de syndication 0 0 0 570 570 214 231 0 746 1 191 Commissions de gestion 463 470 451 440 1 824 373 395 406 434 1 608 Total Activité de gestion 463 470 451 1 010 2 394 587 626 406 1 180 2 799 Total Wagons de Fret 11 808 11 820 12 685 14 013 50 326 12 187 12 450 11 350 11 206 47 193 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 1 688 1 745 1 770 1 625 6 828 1 636 1 626 1 755 1 638 6 655 Prestations annexes 683 972 1 286 2 272 5 213 1 246 439 1 062 1 320 4 067 Total activité locative 2 371 2 717 3 056 3 897 12 041 2 882 2 065 2 817 2 958 10 722 Ventes de matériel détenus en propre 41 0 0 0 41 0 0 0 56 56 Total activité vente de matériels 41 0 0 0 41 0 0 0 56 56 Total Activité en propriété 2 412 2 717 3 056 3 897 12 082 2 882 2 065 2 817 3 014 10 778 Commissions de syndication 0 0 0 710 710 0 0 0 1 046 1 046 Commissions de gestion 6 6 5 7 24 0 0 0 0 0 Total Activité de gestion 6 6 5 717 734 0 0 0 1 046 1 046 Total Barges Fluviales 2 418 2 723 3 061 4 614 12 816 2 882 2 065 2 817 4 060 11 824 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 2 384 2 654 2 572 2 937 10 547 2 578 2 581 2 335 2 054 9 548 Prestations annexes 191 1 054 2 297 3 996 7 538 285 642 1 098 752 2 777 Total activité locative 2 575 3 708 4 869 6 933 18 085 2 863 3 223 3 433 2 806 12 325 Ventes de matériel détenus en propre 3 480 3 524 5 991 11 696 24 691 4 064 4 192 6 344 6 410 21 010 Total activité vente de matériels 3 480 3 524 5 991 11 696 24 691 4 064 4 192 6 344 6 410 21 010 Total Activité en propriété 6 055 7 232 10 860 18 629 42 776 6 927 7 415 9 777 9 216 33 335 Commissions de syndication 17 946 48 712 1 723 18 0 13 17 48 Commissions de gestion 428 415 438 512 1 793 564 524 492 445 2 025 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 591 358 181 236 1 366 2 128 882 793 589 4 392 Total Activité de gestion 1 036 1 719 667 1 460 4 882 2 710 1 406 1 298 1 051 6 465 Total Conteneurs 7 091 8 951 11 527 20 089 47 658 9 637 8 821 11 075 10 267 39 800 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 5 11 15 9 40 13 11 11 20 55 Prestations annexes (2) (3) (3) (494) (502) 51 (128) (2) (202) (281) Total activité locative 3 8 12 (485) (462) 64 (117) 9 (182) (226) Ventes de matériel détenus en propre 3 244 4 401 2 979 3 444 14 068 869 2 362 4 219 5 501 12 951 Total activité vente de matériels 3 244 4 401 2 979 3 444 14 068 869 2 362 4 219 5 501 12 951 Total Activité en propriété 3 247 4 409 2 991 2 959 13 606 933 2 245 4 228 5 319 12 725 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 6 0 552 558 15 0 0 1 16 Total Autres 0 6 0 552 558 15 0 0 1 16 Total Divers & éliminations 3 247 4 415 2 991 3 511 14 164 948 2 245 4 228 5 320 12 741 Total Produits retraités des activités 24 564 27 909 30 264 42 227 124 963 25 654 25 581 29 470 30 853 111 558





1 Hors Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée

2 La valeur de marché est basée sur des expertises indépendantes utilisant à 50 % la valeur de remplacement et à 50 % la valeur d’utilité pour les wagons, la valeur d’utilité pour les conteneurs et la valeur de remplacement pour les barges fluviales sauf pour un contrat de longue durée en Amérique du Sud pour lequel la valeur d’utilité a été retenue. Cette valeur de marché se substitue aux valeurs nettes comptables pour la détermination de l’actif net réévalué.

