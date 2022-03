Lacroix Group : 2021 Chiffre d’affaires historique supérieur à 500 M€. Résultats en solide progression.

French English

2021

Chiffre d’affaires historique supérieur à 500 M€

Résultats en solide progression

Objectifs 2022

Croissance du chiffre d’affaires d’au moins 30%

et maintien à minima du taux de marge d’EBITDA

malgré un contexte général incertain

Pour rappel, l’exercice 2019-2020 avait une durée exceptionnelle de 15 mois, à savoir du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020. Aussi, les chiffres audités au titre de l’exercice 2019-2020 présentés ici ne sont par conséquent pas directement comparables. A des fins de comparaison de la performance opérationnelle, un proforma portant sur une période comparable de 12 mois, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, est proposé ci-dessous pour les agrégats de chiffre d’affaires, d’EBITDA courant et de Résultat Opérationnel Courant.

(en millions d’euros)



2021

publié 12 mois 2020

proforma 12 mois Variation 2019/2020

publié 15 mois jan 1, 21 - déc 31, 21 jan 1, 20 - déc 31, 20 oct 1, 19 - déc 31, 20 Chiffre d’affaires 501,5 441,0 +13,7% 566,3 EBITDA courant 30,9 26,1 +18,6% 34,6 en % du chiffre d’affaires 6,2% 5,9% +25pb 6,1% Résultat opérationnel courant 18,1 14,4 +25,8% 20,1 en % du chiffre d’affaires 3,6% 3,3% +34pb 3,6% Résultat Opérationnel 17,2 19,1 Résultat financier 5,8 (1,7) Impôts sur les résultats (0,6) (5,7) Résultat net consolidé 22,4 11,7 Résultat net, part du Groupe 21,6 11,0

Une croissance de 13,7% du chiffre d’affaires à plus de 500 M€

Progression de près de 19% de l’EBITDA courant

En 2021, conformément à l’objectif annoncé, LACROIX a dépassé pour la première fois de son histoire les 500 M€ de chiffre d’affaires annuel. Celui-ci ressort ainsi à 501,5 M€, en progression de 13,7% par rapport à la même période en 2020 (du 1er janvier au 31 décembre 2020), porté par l’ensemble des activités du Groupe. Autre évolution remarquable : avec une croissance de 2,2% par rapport à la période comparable en 2019 (janvier-décembre), cette performance efface intégralement l’impact en chiffre d’affaires de la crise.

Sur l’exercice 2021, l’EBITDA courant du Groupe s’établit à 30,9 M€, soit une marge sur EBITDA courant de 6,2%, au dessus de l’objectif communiqué en septembre 2021 (fourchette comprise entre 5,8% et 6,1%). Par rapport à la période comparable de janvier à décembre 2020, l’EBITDA affiche une progression de 18,6%.

Toutes les activités ont contribué à ces solides performances dans un contexte de forte demande et malgré la persistance de tensions importantes sur les approvisionnements en composants électroniques.

Activité Electronics : net rebond dans un contexte de reprise sur les principaux secteurs clients

Après avoir été fortement impactée par les conséquences de la crise sanitaire en 2020, l’activité Electronics enregistre un fort rebond en 2021 avec une croissance de 16,8% à 321,5 M€. La nette reprise de la demande sur les principaux secteurs clients est au cœur de cette forte progression, uniquement pondérée par la faiblesse du secteur aéronautique et les pénuries de composants. L’évolution du chiffre d’affaires est également soutenue par la répercussion aux clients des hausses de coûts d’approvisionnements.

La dynamique d’activité se retrouve dans la rentabilité avec un EBITDA de 13,0 M€ soit 4% (contre 2,9% sur la période de janvier à décembre 2020), malgré une performance opérationnelle impactée par l’approvisionnement aléatoire des composants.

Il est à noter que ces bonnes performances n’intègrent pas la contribution de FIRSTRONIC, acquisition qui ne sera intégrée dans le compte de résultats qu’à compter du 1er janvier 2022. En 2021, FIRSTRONIC a enregistré un chiffre d’affaires de l’ordre de 140 MUSD, pour un EBITDA ajusté supérieur à 9%.

Activité City : une dynamique confortée au fil des mois

L’activité City réalise une bonne performance avec un chiffre d’affaires de 109,9 M€, en croissance de 12% par rapport à la période comparable de 2020 (+5,5% par rapport à 2019). La croissance est restée soutenue par le dynamisme du segment Eclairage Public Intelligent et les offres « smart » comme le V2X (connexion de l’infrastructure routière avec les véhicules).

En termes de rentabilité, et comme annoncé, l’activité CITY renoue avec un résultat opérationnel courant à l’équilibre. L‘EBITDA courant est quant à lui positif à 3,3 M€ sur l’année, représentant une marge d’EBITDA courant de 3% du chiffre d’affaires. Cette marge ressort également en forte amélioration par rapport aux 1,7% enregistrés au titre de la période de Janvier à décembre 2020. Soulignons que la hausse des coûts des matières premières sur la fin d’année n’a pu être intégralement répercutée aux clients sur la période (décalage entre les hausses des coûts et les dates d’applications des formules de révisions de prix).

Activité Environment : bonnes performances et maintien d’une rentabilité élevée

Enfin, avec un chiffre d’affaires de 70,1 M€ en 2021, en hausse de près de 4% par rapport à 2021 et de 9,1% par rapport à 2019, l’activité Environment reste soutenue, portée par les segments Eau et Smart Grids, malgré un contexte sanitaire toujours pénalisant pour le bon développement de l’activité à l’international.

La rentabilité de l’activité sur l’exercice reste toujours très forte avec un EBITDA de 16,4 M€ représentant 23,4% du chiffre d’affaires.

Hausse de 25,8 % du résultat opérationnel courant

Au total, le résultat opérationnel courant ressort à 18,1 M€ en hausse de 25,8% par rapport à la même période de 2020. Sur l’exercice, malgré les investissements et les recrutements nécessaires à l’exécution du plan Ladership 2025, les charges opérationnelles ont été parfaitement maîtrisées.

Après prise en compte du résultat financier et de la charge d’impôt, bonifiés par la revalorisation des titres Firstronic (+8,9 M€) et une subvention d’investissement en Pologne prenant la forme d’un Crédit d’impôt (+5,3 M€), le résultat net part du Groupe s’établit à 21,6 M€. Sur l’exercice 2019-2020, d’une durée exceptionnelle de 15 mois, il ressortait à 11 M€.

Cette évolution matérialise le redressement opéré au cours des derniers mois permettant au Groupe de renouer avec la trajectoire de performance en ligne avec son plan stratégique.

Une situation financière maîtrisée pour accompagner l’exécution de la feuille de route stratégique

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres s’établissent à 180,4 M€ contre 108,0 M€ au 31 décembre 2020, intégrant le résultat net de l’exercice et l’augmentation de capital d’un montant brut de 44,3 M€ réalisé avec succès en juillet 2021.

Cette dernière est venue renforcer la structure financière du Groupe et lui donner des moyens financiers complémentaires pour préparer la croissance future. LACROIX a notamment renforcé sa force de frappe en matière d’acquisitions, permettant de finaliser une première opération structurante dès décembre 2021 avec le rachat de FIRSTRONIC aux Etats-Unis.

En lien avec la politique d’investissement volontaire, illustrée notamment par la construction du site 4.0 Symbiose (livré comme prévu fin 2021), l’endettement net progresse à 102,9 M€ (contre 31,2 M€ au 31 décembre 2020). Il reste maîtrisé, avec un gearing de 57% (contre 29% à fin décembre 2020 et 54% à fin septembre 2019), encore largement sous le plafond annoncé de 80% dans le cadre du plan LEADERSHIP 2025.

Au cours de l’exercice, LACROIX a également procédé au remboursement de la totalité des prêts garantis par l’Etat (PGE) contractés pendant la crise.

2022 : dans un contexte encore incertain, un premier objectif de croissance d’au moins 30% porté par l’intégration de FIRSTRONIC et la solidité des prises de commandes.

L’exercice 2022 s’est ouvert dans un contexte combinant plusieurs facteurs.

Alors que la crise COVID n’est pas terminée, avec un impact encore fort notamment en Asie, le Groupe continue à faire face à des tensions sur les approvisionnements en composants électroniques. Cette situation devrait perdurer au moins jusqu’au second semestre 2022 et devrait encore pondérer la capacité à servir intégralement la demande des clients.

Autre point de vigilance : les conséquences du conflit ukrainien. Si l’exposition directe de LACROIX est marginale, l’impact indirect de cette guerre sur le niveau global des commandes ainsi que sur les prix des matières premières ou de l’énergie constituent des points d’attention forts.

Pour autant, le Groupe est confiant dans sa capacité à réussir ce nouvel exercice dans la croissance et en maintenant à minima son niveau de marge d’EBITDA de 2021.

Sur le terrain de la croissance organique, LACROIX va continuer à s’appuyer sur la solidité de son carnet de commandes sur ses trois activités, et sur des perspectives de conquête toujours favorables tant sur sa base clients historiques que sur de nouveaux clients.

En 2022, le Groupe va également bénéficier d’un périmètre international élargi avec l’intégration de FIRSTRONIC, représentant un volume d’activité additionnel significatif et profitable sur l’année, et qui bénéficie d’une dynamique commerciale locale bien orientée.

Au regard de ces éléments, LACROIX se fixe un objectif de croissance de chiffre d’affaires d’au moins 30% pour l’année. Cet objectif conservateur tient compte de la visibilité réduite et de la prudence imposée par le contexte actuel. En termes de résultats, LACROIX table là aussi sur un objectif conservateur de maintien à minima de sa marge d’EBITDA de 6,2%.

Ces objectifs s’inscrivent en trajectoire avec le plan LEADERSHIP 2025. Pour rappel, ce plan stratégique doit permettre à LACROIX de s’imposer comme un leader global des solutions IoT industrielles et des équipements industriels pour applications critiques. Tous les objectifs associés à ce plan sont confirmés avec en particulier la volonté d’atteindre à l’horizon 2025 les 800 M€ de chiffre d’affaires avec une marge d’EBITDA d’environ 9%.

Dividende : 0,85 € par action en hausse de 25%

A l’appui de la confiance du Groupe dans ses perspectives et du bon niveau de résultats dégagé en 2021, un dividende de 0,85€ par action sera proposé à l’occasion de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires qui se tiendra le 6 mai 2022. Cette proposition représente un taux de distribution d’environ un tiers du résultat net retraité, conforme à la politique habituellement pratiquée par le Groupe.

