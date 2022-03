Absence de quorum à l'Assemblée Générale du 23 Mars 2022 - 2de convocation pour le 11 Avril 2022

English French

2ème convocation à l’Assemblée Générale Mixte le 11 avril 2022

Mise à disposition des documents préparatoires

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de Spineway réunie le vendredi 23 mars 2022 à 16 heures, au siège social du Groupe, n'a pu se tenir faute de quorum tant pour les résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire qu'extraordinaire.

En conséquence, et conformément aux dispositions légales, les actionnaires de Spineway sont informés de la tenue d'une Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire convoquée sur deuxième convocation, le lundi 11 avril 2022 à 14 heures au siège social du Groupe, 7 allée Moulin Berger à Ecully (69), afin de délibérer sur le même ordre du jour que celui lui figurant dans l'avis de réunion valant avis de convocation publié au BALO le 16 février 2022.

Conformément aux dispositions des articles R. 225-77 et R. 225-79 du Code de commerce, les formulaires de vote par correspondance adressés à la Société et les mandats donnés pour l'assemblée générale mixte du 23 mars 2022 sur première convocation restent valables pour l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire réunie sur deuxième convocation sur le même ordre du jour dès lors que l’inscription comptable des titres est maintenue.

Le texte des résolutions demeure inchangé. L'avis de deuxième convocation sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 30 mars 2022.

L'avis de seconde convocation ainsi que tous les documents et informations prévus à l'article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site Internet de la société, Rubrique « Investisseurs/ Information réglementée » : https://spineway.com/fr/investisseurs/information-reglementee.

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW

