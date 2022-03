Association canadienne du vapotage : Le gouvernement du Canada propose une consultation sur la Loi sur les produits du tabac et du vapotage

English French

BEAMSVILLE, Ontario, 23 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- En 2018, la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LPTV) a été modifiée pour protéger les jeunes et les non-fumeurs. La loi modifiée a reconnu que le vapotage était nettement moins nocif que le tabagisme, et que les fumeurs qui passaient au vapotage pouvaient réduire leur exposition à des milliers de produits chimiques. La loi a introduit des mesures robustes pour protéger les jeunes par le biais de diverses réglementations en matière d'étiquetage et de promotion, avec le soutien de l'Association canadienne du vapotage (CVA) qui avait précédemment plaidé pour une interdiction de la publicité nationale.



La TVPA commencera l’examen parlementaire mandaté et le gouvernement du Canada a ouvert une consultation publique jusqu'au 27 avril 2022. L’ACV est encouragée par l'examen parlementaire et la possibilité de soumettre des commentaires dans le cadre d'un processus transparent.

"Le vapotage a aidé des millions de fumeurs à cesser de fumer et a le potentiel d'en aider des millions d'autres si ce n'était des fausses représentations de l'industrie par les médias et des perceptions erronées entourant le produit lui-même. Il est impératif que les parlementaires aient l'occasion d'entendre un large éventail d'experts dans le cadre du processus d'examen de la TVPA", a déclaré Darryl Tempest, Conseil des relations gouvernementales auprès du Conseil de l’ACV.

Le document de travail de Santé Canada indique que " pour les adultes qui fument, il semble y avoir un manque de sensibilisation au fait que les produits de vapotage sont une source de nicotine moins nocive pour ceux qui fument actuellement et qui passent complètement au vapotage. Une enquête réalisée en 2020 a révélé que seuls 22 % des fumeurs actuels reconnaissaient que le vapotage est moins nocif que le fait de fumer des cigarettes."

La consultation de l'AVC demandera à Santé Canada de rectifier cette situation par l'émission d'énoncés de risque relatif pour une utilisation approuvée par les boutiques de vapotage spécialisées autorisées. En 2018, Santé Canada a proposé une " liste d'énoncés à utiliser pour la promotion des produits de vapotage ". Cette proposition a été mise en veilleuse et a attendu dans la bureaucratie de Santé Canada au détriment des gains potentiels en matière de santé publique des fumeurs passant au vapotage.

Au lieu d'émettre des déclarations raisonnables à l'intention des boutiques spécialisées dans le vapotage, la TVPA a effectivement bâillonné l'industrie du vapotage par le biais de l'article 30.43 qui interdit " la promotion d'un produit de vapotage d'une manière qui pourrait amener une personne à croire que des avantages pour la santé peuvent être tirés de l'utilisation du produit ou de ses émissions ou en comparant les effets sur la santé découlant de l'utilisation du produit ou de ses émissions avec ceux découlant de l'utilisation d'un produit du tabac ou de ses émissions. L'objectif de cette interdiction est d'empêcher que le public soit trompé ou induit en erreur en ce qui concerne les risques pour la santé liés à l'utilisation de produits de vapotage."

"La CVA se réjouit de participer activement au processus d'examen et plaidera en faveur de mesures renforcées pour protéger les jeunes, ainsi que de messages plus ciblés à l'intention des fumeurs sur les avantages du passage au vapotage. Nous encourageons toutes les parties prenantes à soumettre leurs commentaires", a déclaré M. Tempest.

