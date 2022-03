RENAULT GROUP: Les activités industrielles de Renault en Russie sont suspendues

English French

23 mars 2022

Les activités industrielles de Renault en Russie

sont suspendues

Boulogne-Billancourt, le 23 mars 2022 – Le Conseil d’Administration de Renault Group s’est réuni ce jour et a acté les éléments suivants :

Les activités de l’usine Renault de Moscou sont suspendues à partir de ce jour.

Le Groupe évalue les options possibles concernant sa participation dans AVTOVAZ, tout en agissant de manière responsable envers ses 45 000 salariés en Russie.

Renault Group rappelle qu’il met déjà en œuvre les mesures nécessaires pour respecter les sanctions internationales.

En conséquence, Renault Group est contraint de revoir ses perspectives financières pour l’année 2022 avec :

Une marge opérationnelle du Groupe de l’ordre 3% (vs ≥ 4% précédemment) ;

Un free cash-flow opérationnel de l’Automobile positif (vs ≥ 1Md€ précédemment).

Une charge d'ajustement non-cash serait enregistrée au moment des résultats du premier semestre 2022 correspondant à la valeur des immobilisations incorporelles, corporelles et goodwill consolidés du Groupe en Russie. Celle-ci s'élevait à 2 195 millions d’euros au 31 décembre 2021.

Renault Group reste concentré sur la mise en œuvre de son plan stratégique Renaulution. Le Groupe poursuit sa politique commerciale axée sur la valeur, renforce sa compétitivité et accélère son programme de réduction des coûts.

A propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d'une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d'électrification, Renault Group s'appuie sur la complémentarité de ses 5 marques - Renault – Dacia – LADA – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,7 millions de véhicules en 2021.





Frederic Texier

+33 6 10 78 49 20

frederic.texier@renault.com







Astrid de Latude

+33 6 25 63 22 08

astrid.de-latude@renault.com







Rié Yamane

+33 6 03 16 35 20

rie.yamane@renault.com













RENAULT GROUP RELATIONS INVESTISSEURS Philippine de Schonen

+33 6 13 45 68 39

philippine.de-schonen@renault.com





