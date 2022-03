FPI Canadien Net annonce ses résultats pour le trimestre et l’année terminés le 31 décembre 2021 et les distributions mensuelles du deuxième trimestre 2022

English French

MONTRÉAL, 23 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX - V : NET.UN) Fonds de Placement Immobilier Canadien Net (« Canadien Net » ou le « Fonds ») annonce ses résultats pour le trimestre et l’année terminés le 31 décembre 2021 et ses distributions pour les mois d’avril, mai et juin 2022.



RÉSULTATS

Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2021, Canadien Net a déclaré des fonds récurrents provenant de l’exploitation (« FPE récurrents ») de 0,147$ par part comparativement à 0,125$ par part pour le trimestre terminé le 31 décembre 2020, soit une augmentation de 18 %. Les FPE récurrents ont totalisé 2 971 560 $, soit une augmentation de 50 % par rapport à 1 977 869 $ au cours du même trimestre en 2020. La croissance des FPE provient principalement des nouvelles acquisitions de propriété en partie atténuée par les intérêts sur les nouveaux emprunts de ces propriétés.

Au cours du quatrième trimestre 2021, les revenus de location du Fonds ont atteint 4 932 753 $ alors qu’ils étaient de 3 690 482 $ au même trimestre en 2020, soit une augmentation de 34 %. Le résultat net d’exploitation s’est établi à 3 904 277 $ alors qu’il était de 2 742 292 $ au même trimestre en 2020, soit une augmentation de 42 %. La croissance provient principalement des nouvelles acquisitions de propriété.

Canadien Net a enregistré un résultat net attribuable aux porteurs de parts de 7 453 246 $ ou de 0,369 $ par part, comparativement à 847 652 $ ou à 0,054 $ par part au cours du quatrième trimestre en 2020. L’écart positif provient principalement du résultat net d’exploitation des nouvelles propriétés en partie atténué par les intérêts sur les emprunts de ces dites propriétés et par le changement de la juste valeur.

Pour la période de douze mois terminée le 31 décembre 2021, Canadien Net a généré des FPE récurrents par part de 0,582 $ comparativement à 0,487 $ par part pour la même période en 2020, soit une augmentation de 20 %. Les FPE récurrents ont totalisé 10 819 566 $, soit une augmentation de 52 % par rapport à 7 117 442 $ pour la même période de l’exercice financier 2020. La croissance des FPE provient principalement des nouvelles acquisitions de propriété en partie atténuée par les intérêts sur les nouveaux emprunts de ces propriétés.

Au cours de la période de douze mois terminée le 31 décembre 2021, les revenus de location ont atteint 18 953 524 $ alors qu’ils étaient de 12 976 848 $ pour la même période en 2020, soit une augmentation de 46 %. Le résultat net d’exploitation s’est établi à 14 321 735 $ alors qu’il était de 9 869 068 $ pour la même période en 2020, soit une augmentation de 45 %. La croissance provient principalement des nouvelles acquisitions de propriété.

Canadien Net a enregistré un résultat net attribuable aux porteurs de parts de 25 090 167 $ ou 1,351 $ par part comparativement à un résultat net de 9 621 177 $ ou 0,658 $ par part pour la même période en 2020. L’écart positif provient principalement du résultat net d’exploitation des nouvelles propriétés en partie atténué par les intérêts sur les emprunts de ces dites propriétés et par le changement de la juste valeur.

DISTRIBUTIONS

Canadien Net annonce des distributions mensuelles en espèces de 0,0283 $ par part, soit 0,34 $ par part sur une base annualisée, lesquelles seront payables les 29 avril, 31 mai et 30 juin 2022 aux porteurs de parts inscrits aux registres les 14 avril, 13 mai et 15 juin 2022, respectivement.

Jason Parravano, Président et chef de la direction déclare : « C’est avec plaisir que je vous partage nos résultats annuels pour 2021. Nous avons encore une fois su faire croître notre portefeuille tout en se concentrant sur nos résultats par part. L’année 2021 a été remplie d’accomplissements tels que la continuation de la diversification du portefeuille, une levée de fonds à succès et l’annonce de notre 11ième augmentation de distribution annuelle pour 2022. C’est avec intérêt que nous vous partagerons notre progrès tout au long de 2022. »

Les tableaux ci-après présentent divers éléments des résultats financiers ainsi que le rapprochement entre le bénéfice net et les frais provenant de l’exploitation pour les périodes terminées le 31 décembre 2021 et 2020. Ils devraient être lus conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers audités consolidés pour la période terminée le 31 décembre 2021 ainsi que le rapport de gestion et les états financiers audités consolidés pour la période terminée le 31 décembre 2020.

RÉSUMÉ DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

12 mois Périodes terminées les 31 décembre 2021 2020 Δ % Situation financière Revenus de location 18 953 524 12 976 848 5 976 676 46 % Revenus totaux 18 953 524 12 987 262 5 966 262 46 % Résultat net et résultat global 25 090 167 9 621 177 15 468 990 161 % Résultat net d'exploitation(1) 14 321 735 9 869 068 4 452 667 45 % FPE(1) 10 791 751 7 127 856 3 663 895 51 % FPE récurrents(1)(2) 10 819 566 7 117 442 3 702 124 52 % FPEA(1) 10 033 624 6 562 370 3 471 254 53 % BAIIA(1) 29 646 790 12 641 196 17 005 594 135 % BAIIA ajusté(1) 14 946 751 9 918 347 5 028 404 51 % Immeubles de placement 252 947 654 185 991 100 66 956 554 36 % Immeubles de placement ajustés(3) 298 465 593 221 711 905 76 753 688 35 % Total de l'actif 278 165 686 209 705 999 68 459 687 33 % Total des dettes et emprunts(4) 133 405 859 107 652 001 25 753 858 24 % (incluant les lignes de crédit) 136 290 859 107 652 001 28 638 858 27 % Total des débentures convertibles 8 416 510 8 134 379 282 131 3 % Total des capitaux propres 129 814 467 90 206 351 39 608 116 44 % Nb. moyen pondéré de parts en circulation de base 18 575 569 14 628 913 3 946 656 27 % Par part FPE 0.581 0.487 0.094 19 % FPE récurrents 0.582 0.487 0.096 20 % FPEA 0.540 0.449 0.092 20 % Distributions 0.300 0.256 0.045 17 % (1) Voir les sections appropriées pour le rapprochement à la mesure IFRS la plus rapprochée et la section ''Mesures financières non-définies par les IFRS'' (2) Les FPE récurrents excluent les ''Autres revenus'' tels que présentés dans les états financiers consolidés (3) Inclut la valeur proportionnelle des immeubles de placement détenus par l’intermédiaire de coentreprises; voir la note 4 (Immeubles de placement) et la note 5 ([1] valeur des immeubles productifs; [2] immeubles locatifs et [3] immeubles en cours d’aménagement) des états financiers de Canadien Net (4) Exclut les débentures convertibles



RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT NET AUX FONDS PROVENANT DE L’EXPLOITATION

3 mois 12 mois Périodes terminées les 31 décembre 2021 2020 Δ 2021 2020 Δ Résultat net attribuable aux porteurs de parts 7 453 246 847 652 6 605 594 25 090 167 9 621 177 15 468 990 Δ de la valeur des immeubles (3 354 091 ) 1 951 657 (5 305 748 ) (13 356 401 ) (309 372 ) (13 047 029 ) Δ de la valeur des immeubles comptabilisée dans les coentreprises (642 015 ) (513 351 ) (128 664 ) (1 258 966 ) (1 512 138 ) 253 172 Rémunération fondée sur des parts 49 (912 ) 961 308 595 37 492 271 103 Δ de la juste valeur des instruments financiers dérivés (564 707 ) (337 544 ) (227 163 ) (91 487 ) (939 825 ) 848 338 Désactualisation des obligations locatives 7 383 6 991 392 28 936 27 405 1 531 Impôts sur le résultat 154,868 23 500 131 368 154 080 23 117 130 963 Perte (gain) réalisée sur la disposition d’un immeuble de placement (57 674 ) - (57 674 ) (57 674 ) 180 000 (237 674 ) Perte (gain) réalisée sur la disposition d’un immeuble de placement en coentreprise (25 499 ) - (25 499 ) (25 499 ) - (25,499 ) FPE(1) 2 971 560 1 977 993 50 % 10 791 751 7 127 856 51 % FPE par part 0.147 0.125 18 % 0.581 0.487 19 % Autres dépenses (revenus) - (124 ) - 27 815 (10 414 ) 38 229 FPE récurrents 2 971 560 1 977 869 50 % 10 819 566 7 117 442 52 % FPE récurrents par part 0.147 0.125 18 % 0.582 0.487 20 % Distributions 1 513 944 998 731 515 213 5 577 658 3 754 484 1 823 174 Distributions par part 0.075 0.064 17 % 0.300 0.256 17 % FPE par part - après distributions 0.072 0.061 18 % 0.281 0.232 21 % FPE récurrents par part - après distributions 0.072 0.061 18 % 0.282 0.231 22 % Distributions par part en % de FPE par part 51 % 51 % - 52 % 52 % - FPE récurrents par part 51 % 51 % - 52 % 53 % (1 %) Nb. moyen pondéré de parts en circulation de base 20 193 078 15 794 450 4 398 628 18 575 569 14 628 913 3 946 656 (1) Voir les sections appropriées pour le rapprochement à la mesure IFRS la plus rapprochée et la section ''Mesures financières non-définies par les IFRS''



À propos de Canadien Net – Le Fonds de placement immobilier Canadien Net est une fiducie à capital variable qui acquiert et possède des immeubles commerciaux de grande qualité assortis de baux triple net et dont la gestion est entièrement assumée par le locataire.

Énoncés prospectifs - Le présent communiqué contient des énoncés et informations prospectifs au sens des lois applicables en valeurs mobilières. Canadien Net met le lecteur en garde que les évènements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison des risques connus et inconnus, des incertitudes et des autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Parmi ceux-ci, notons les risques liés à la conjoncture, les risques liés au marché immobilier local, la dépendance vis-à-vis la situation financière des locataires, les incertitudes reliées aux activités immobilières, les variations de taux d’intérêt, la disponibilité du financement sous forme de dette ou de capital, les incidences liées à l’adoption de nouvelles normes IFRS, ainsi que les autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Canadien Net auprès des autorités en valeurs mobilières, incluant le rapport de gestion. Canadien Net ne compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs, ni ne s’engage à le faire, même si des évènements futurs survenaient ou pour tout autre motif, sauf si la loi ou toute autorité réglementaire l’exige.

La Bourse de Croissance TSX ainsi que ses Entités de Service de Régulations, (au sens attribué à ce terme dans les politiques tel que défini dans la Politique de la Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation) n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Les états financiers du 31 décembre 2021 et le rapport de gestion de Canadien Net peuvent être obtenus sur SEDAR à www.sedar.com

Pour plus d’information, veuillez contacter Jason Parravano au (450) 536-5328.