English Finnish

EEZY OYJ -- LEHDISTÖTIEDOTE -- 24.3.2022 KLO 08.00

Eezy ostaa Siqnin ja Leidenschaftin

Eezy vahvistaa strategiansa mukaisesti tutkimus- ja valmennusliiketoimintaansa ostamalla tutkimus- ja yrityskulttuuriyhtiöt The Siqnificant Company Oy:n sekä Leidenschaft Oy:n. Yritykset tulevat osaksi Eezy-konserniin kuuluvaa Eezy Flow Oy:tä, joka tarjoaa johtamisen, strategian, tutkimuksen sekä muutosjohtamisen palveluita.

Leidenschaft on Suomen ensimmäinen yrityskulttuuritoimisto, jonka tehtävänä on rakentaa kulttuurista todellinen kilpailuetu. The Siqnificant Companyn tuote, Siqni, on maailman ensimmäinen työntekijäymmärrystä kerryttävä ja työntekijäkokemusta mittaava työkalu. Vuonna 2021 Siqnin tutkimuksiin vastasi yli 200 organisaatiota 21 eri kielellä. Siqnin ja Leidenschaftin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin noin 3 miljoonaa euroa.

”Jatkamme strategiamme mukaisesti määrätietoista kasvuamme. Täydennämme jo valmiiksi kattavaa tutkimusportfoliotamme sekä vahvistamme yritysmuotoilu- ja kulttuuriosaamistamme ostamalla Siqnin ja Leidenschaftin erinomaiset palvelut osaksi Eezyä. Kaupan myötä pääsemme palvelemaan entistä paremmin ja monipuolisemmin laajaa asiakaskuntaamme”, Eezyn varatoimitusjohtaja Pasi Papunen kommentoi.

Kaupan toteutumisen jälkeen Eezy vahvistaa asemaansa markkinoiden johtavana tutkimusyhtiönä, jonka tutkimuksiin vastaa vuosittain lähes 200 000 vastaajaa. Kaupan myötä yhtiön markkinaosuus tieto- ja tutkimustalona sekä yritysmuotoilun palveluiden osalta vahvistuu merkittävästi.

”Perustimme Leidenschaftin ja the Siqnificant Companyn muuttaaksemme suomalaisen tavan tehdä töitä. Iloksemme olemme todenneet, että Eezy jakaa tämän mission kanssamme. Se, että yhdistämme voimamme, on mielestämme upea uutinen suomalaiselle työelämälle. Yhdessä meillä on leveämmät hartiat viedä muutosta eteenpäin”, toteavat Leidenschaftin ja the Siqnificant Compayn perustajat Panu Luukka, Mona Rundberg ja Markus Jussila.

”Tavoitteenamme on nostaa yritysten kasvuun ja kukoistukseen tähtäävä tutkimus ja konsultointi täysin uudelle tasolle hyödyntäen tekoälyä liiketoiminnan ennustamisessa ja henkilöstökokemuksen kehittämisessä. Yritysmuotoilupalvelumme laajenevat, kun muotoilun, konsultoinnin ja valmennuksen ammattilaistemme joukkoon liittyy alan parhaita kulttuurimuotoilijoita. Pääsemme tarjoamaan laajan tutkimusportfoliomme lisäksi Siqnin vetovoimaisen ja laadukkaan tutkimustyökalun vauhdittamaan asiakkaittemme kasvua. Siqnin myötä meillä on Suomen ylivoimaisesti suurin työelämän datapankki sekä parhaat osaajat ja Leidenshaftin kulttuuriosaamisen avulla unelmissamme siintävät täydelliset yritykset ovat jälleen askeleen lähempänä”, Eezy Flown liiketoimintajohtaja Kalle Ruuskanen kommentoi.

Kaupan odotetaan toteutuvan 1.4.2022.

Lisätietoja:

Pasi Papunen, varatoimitusjohtaja, Eezy Oyj

pasi.papunen@eezy.fi

puh. +358 (0) 40 501 3128