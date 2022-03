IBA annonce ses résultats annuels pour 2021

English French

FORTE PRISE DE COMMANDES ET CARNET DE COMMANDES RECORD AVEC RENTABILITÉ DANS TOUTES LES ACTIVITÉS

BILAN SOLIDE AVEC EUR 130 MILLIONS DE TRÉSORERIE NETTE

PIPELINE TRÈS ACTIF DANS TOUTES LES ACTIVITÉS

Louvain-La-Neuve, Belgique, jeudi 24 mars 2022 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules, annonce ce jour ses résultats consolidés pour l’exercice 2021.

Exercice 2021

(EUR 000) Exercice 2020

(EUR 000) Variation

(EUR 000) Variation% Ventes nettes 312 964 311 955 1 009 0,3% Protonthérapie 169 923 189 150 -19 227 -10,2% Autres Accélérateurs 90 715 71 745 18 970 26,4% Dosimétrie 52 326 51 060 1 266 2,5% REBITDA 24 582 55 985 -31 403 -56,1% % des ventes 7,9% 17,9% REBIT 14 510 40 406 -25 896 -64,1% % des ventes 4,6% 13,0% Résultat avant impôts 8 255 33 054 -24 799 -75,0% % des ventes 2,6% 10,6% RÉSULTAT NET 3 879 31 921 -28 042 -87,8% % des ventes 1,2% 10,2%

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA : « Durant une année qui a vu les défis de la pandémie persister aux quatre coins du monde, je suis extrêmement fier de ce qu’IBA est parvenue à accomplir. En effet, nous avons affiché une résilience considérable dans l’ensemble du groupe, avec une rentabilité dans toutes nos activités. Ces performances ont été réalisées en nous appuyant sur nos offres leaders sur le marché, ce qui s’est traduit par un nombre élevé de prises de commandes dans tous les domaines. Qui plus est, notre pipeline de projets est incroyablement solide, avec des pistes commerciales actives partout dans le monde pour nos divisions Protonthérapie, Autres Accélérateurs et Dosimétrie. Le regain d’activité que nous avons constaté dans le domaine de la protonthérapie a été particulièrement visible aux États-Unis et en Asie. Cette dynamique, renforcée par les revenus croissants et prévisibles provenant des Services, nous permet de nous projeter pour les années à venir. »

« Nous avons abordé l’année 2022 avec une position de trésorerie qui a atteint des niveaux record. Cela nous apporte de la stabilité et nous donne la possibilité de renforcer l’entreprise en maintenant une attention sur les revenus récurrents, tout en investissant de façon stratégique dans les domaines de croissance émergents, tels que la thérapie FLASH et la théranostique, et en recherchant des opportunités de développement commercial ayant une valeur ajoutée. En outre, tandis que nous prenons la direction d’une rentabilité durable à long terme, notre approche en ce qui concerne les parties prenantes reste au cœur de toutes nos activités commerciales.

Sur le plan extérieur, la situation géopolitique en Europe reste complexe. Nous sommes très attristés des développements tragiques en Ukraine et nos pensées vont à toutes les personnes touchées par cette situation. Pour le moment, nous ne constatons pas d’impact significatif de ce conflit sur notre activité. Toutefois, étant donné la hausse de l’inflation, les perturbations des chaînes d’approvisionnements dans le monde et l’augmentation des coûts opérationnels, nous continuons à suivre la situation de près afin de pouvoir mitiger d’éventuelles conséquences négatives. »

Résumé financier

Les revenus totaux du Groupe pour 2021 s’élèvent à EUR 313 millions , ce qui est similaire à l’année dernière, grâce à l’augmentation de l’activité et à la conversion du carnet de commandes qui ont compensé la contribution nettement plus élevée des revenus liés à CGNNT en 2020. Si l’on exclut CGNNT, la croissance du chiffre d’affaires serait de 24 %, ce qui démontre la forte augmentation de la conversion du carnet de commandes, principalement due à l’activité de protonthérapie.

, ce qui est similaire à l’année dernière, grâce à l’augmentation de l’activité et à la conversion du carnet de commandes qui ont compensé la contribution nettement plus élevée des revenus liés à CGNNT en 2020. La marge brute atteint 34,4 % , soit un retour aux niveaux habituels, contre 43,6 % en 2020, une année qui avait été fortement influencée par l’accord conclu avec CGNNT.

, soit un retour aux niveaux habituels, contre 43,6 % en 2020, une année qui avait été fortement influencée par l’accord conclu avec CGNNT. Prises de commandes solides à hauteur d’EUR 228 millions pour les équipements et les upgrades de Protonthérapie et Autres Accélérateurs . Les revenus sont stables en raison de l’amélioration de l’activité combinée à une conversion du carnet de commandes en 2021, compensant la contribution nettement plus élevée des revenus liés à CGNNT en 2020.

. Les revenus sont stables en raison de l’amélioration de l’activité combinée à une conversion du carnet de commandes en 2021, compensant la contribution nettement plus élevée des revenus liés à CGNNT en 2020. Sans compter les impacts liés à CGNNT, les revenus des équipements de Protonthérapie sont passés d’EUR 35,1 millions à EUR 69,2 millions. La forte conversion du carnet de commandes provient de l’avancement de constructions, mais aussi de cinq projets en cours d’installations.

Les revenus générés par les équipements d’Autres Accélérateurs ont augmenté de 35 % pour atteindre EUR 67,1 millions, en raison d’une prise de commandes record et de la conversion ininterrompue du carnet de commandes.

Performances soutenues pour Dosimétrie avec des prises de commandes d’EUR 50 millions , soit une légère baisse de 4 %, mais avec des revenus en hausse de 2,5 %, avec EUR 52,3 millions.

, soit une légère baisse de 4 %, mais avec des revenus en hausse de 2,5 %, avec EUR 52,3 millions. Les Services continuent à enregistrer de bons résultats, avec une augmentation de 6 % des revenus par rapport à l’année dernière . Ils représentent désormais 46 % des revenus de Protonthérapie et Autres Accélérateurs.

. Ils représentent désormais 46 % des revenus de Protonthérapie et Autres Accélérateurs. Le carnet de commandes en équipements et upgrades atteint un niveau record d’EUR 449 millions, tout comme le carnet de commandes global en matière d’équipements et de services à EUR 1,2 milliard .

. Résultat opérationnel (REBIT) positif pour 2021 d’EUR 14,5 millions (2020 : EUR 40,4 millions), qui reflète la poursuite du regain d’activité et l’efficacité des mesures de contrôle des coûts alors que le résultat opérationnel de l’année dernière a fortement bénéficié de l’accord conclu avec CGNNT.

(2020 : EUR 40,4 millions), qui reflète la poursuite du regain d’activité et l’efficacité des mesures de contrôle des coûts alors que le résultat opérationnel de l’année dernière a fortement bénéficié de l’accord conclu avec CGNNT. Les bénéfices nets totaux du Groupe s’élèvent à EUR 3,9 millions (2020 : EUR 31,9 millions).

(2020 : EUR 31,9 millions). Bilan solide avec une position de trésorerie nette d’EUR 130 millions , soit le double des EUR 65 millions enregistrés à la fin de l’exercice précédent.

, soit le double des EUR 65 millions enregistrés à la fin de l’exercice précédent. Lignes de crédit à court terme non utilisées et toujours disponibles d’EUR 37 millions et covenants bancaires entièrement respectés.

Programmes de rachat d’actions lancés en janvier 2021 pour un total de 357 000 actions, à la fin du mois de juin 2021 pour un total de 250 000 actions, et au début du mois de décembre 2021 pour un total de 400 000 actions. Au 31 décembre 2021, 704 549 actions avaient été rachetées au cours de l’année.

Le Conseil d’administration recommandera la distribution d’un dividende d’EUR 0,19 par action lors de l’Assemblée générale annuelle, avec une politique d'appariement des dividendes appliquée aux primes versées aux employés, conformément à l'approche des parties prenantes de la société.

Résumé des activités

Obtention de la certification B Corporation (« B Corp ») au premier semestre , qui vient souligner l’engagement durable d’IBA avec son approche axée autour de ses parties prenantes.

, qui vient souligner l’engagement durable d’IBA avec son approche axée autour de ses parties prenantes. Regain d’activité en Protonthérapie avec la vente de cinq solutions (neuf salles) . Signature d’un contrat pour une solution Proteus ® PLUS 1 à cinq salles en Chine Signature de quatre contrats Proteus ® ONE 1 (trois aux États-Unis et un en Italie)

. Prises de commandes records en Autres Accélérateurs, avec 31 systèmes vendus , dont 17 signés au cours du second semestre, par rapport aux 17 systèmes vendus l’année dernière, et qui démontrent la croissance de l'activité radiopharmaceutique et de l’évolution de l’industrie de la stérilisation de matériel médical vers les technologies E-Beam et rayons-X.

, dont 17 signés au cours du second semestre, par rapport aux 17 systèmes vendus l’année dernière, et qui démontrent la croissance de l'activité radiopharmaceutique et de l’évolution de l’industrie de la stérilisation de matériel médical vers les technologies E-Beam et rayons-X. Solides performances de Dosimétrie avec des prises de commandes largement conformes à celles de 2020.

avec des prises de commandes largement conformes à celles de 2020. Les mesures de contrôle des coûts restent en vigueur , compensant partiellement l’impact continu, bien qu’en diminution, de la COVID-19, tout en permettant des investissements stratégiques en R&D.

, compensant partiellement l’impact continu, bien qu’en diminution, de la COVID-19, tout en permettant des investissements stratégiques en R&D. Annonce d’un partenariat stratégique en R&D avec SCK-CEN pour permettre la production d’actinium-225 (Ac-225), un nouveau radioisotope thérapeutique doté d’un potentiel important en matière de traitement du cancer.

pour permettre la production d’actinium-225 (Ac-225), un nouveau radioisotope thérapeutique doté d’un potentiel important en matière de traitement du cancer. Lancement d’un nouveau cyclotron à haute énergie et haute capacité de production : le Cyclone ® IKON . Ce nouvel accélérateur offre le plus grand spectre d'énergie, de 13 MeV à 30 MeV, pour la production d’isotopes TEP (Tomographie par Émission de Positrons) et SPECT (tomographie par émission monophotonique).

. Ce nouvel accélérateur offre le plus grand spectre d'énergie, de 13 MeV à 30 MeV, pour la production d’isotopes TEP (Tomographie par Émission de Positrons) et SPECT (tomographie par émission monophotonique). Création d’un consortium mondial DynamicARC ®2 , dont l’objectif est de préparer le déploiement clinique de la modalité de traitement DynamicARC ® au sein de la communauté de la protonthérapie utilisant la plateforme Proteus ® .

, dont l’objectif est de préparer le déploiement clinique de la modalité de traitement DynamicARC au sein de la communauté de la protonthérapie utilisant la plateforme Proteus . Des annonces importantes concernant la protonthérapie ont été publiées lors de la conférence annuelle de l’American Society for Radiation Oncology (ASTRO) en octobre 2021, notamment l’extension du partenariat stratégique avec RaySearch dans le cadre des projets FLASH et de Proton ARC thérapie, et un accord de recherche pluriannuel avec l’Université de Pennsylvanie en vue de faire progresser la recherche sur ConformalFLASH ® 3 .

ont été publiées lors de la conférence annuelle de l’American Society for Radiation Oncology (ASTRO) en octobre 2021, notamment l’extension du partenariat stratégique avec RaySearch dans le cadre des projets FLASH et de Proton ARC thérapie, et un accord de recherche pluriannuel avec l’Université de Pennsylvanie en vue de faire progresser la recherche sur ConformalFLASH . Lancement en août 2021 d’un essai clinique comparatif aléatoire « ProtectTrial » , réalisé à grande échelle grâce à la collaboration de 19 partenaires industriels et universitaires dans le but d'améliorer l'accès des patients à la protonthérapie, tout en validant une approche fondée sur un modèle prédictif (Model-based approach) pour l'utilisation de traitements par protonthérapie pour le cancer de manière plus générale.

, réalisé à grande échelle grâce à la collaboration de 19 partenaires industriels et universitaires dans le but d'améliorer l'accès des patients à la protonthérapie, tout en validant une approche fondée sur un modèle prédictif (Model-based approach) pour l'utilisation de traitements par protonthérapie pour le cancer de manière plus générale. Lancement de Campus, la première plateforme en ligne de protonthérapie au monde

Événements marquants après la période

En janvier, IBA a annoncé la réception d’un premier paiement pour une solution de réticulation par irradiation utilisant la technologie Rhodotron ® d’IBA.

d’IBA. En janvier, IBA a lancé un nouveau cyclotron basse énergie compact, le Cyclone ® KEY.

KEY. En février, un contrat a été signé pour l’installation d’une solution de protonthérapie Proteus ® ONE.

ONE. IBA a achevé son programme de rachat d’actions initié en décembre 2021. Au total, 1 007 000 actions ont été rachetées via les trois programmes de rachat d’actions.

En mars, annonce d’un accord de partenariat avec Tractebel visant à accompagner les clients d'IBA dans leurs projets de conception et de construction de centres de protonthérapie.

***FIN***

Olivier Legrain, Chief Executive Officer, et Soumya Chandramouli, Chief Financial Officer, présenteront les résultats de l’exercice 2021 lors d’une conférence web et téléphonique suivie d’une session de questions-réponses.

Cette conférence se déroulera ce jeudi 24 mars 2022 à 15h00, heure de Bruxelles / 14h00, heure de Londres / 10h00, heure de New York / 7h00, heure de San Francisco, en langue anglaise. La conférence web se déroulera via un webinaire Teams accessible via ce lien .

Si vous désirez participer à cette conférence uniquement par téléphone, veuillez composer le numéro ci-dessous suivi du code d’accès 913 259 995#.

Belgium: +32 2 890 97 20

UK: +44 20 3321 5200

NL: +31 20 708 6901

LU: +352 27 87 00 02

US: +1 347-991-7591

FR: +33 1 70 99 53 51

La présentation sera également disponible dans la section « Investor Relations » du site internet de la société sur la page https://www.iba-worldwide.com/content/iba-full-year-2021-results-press-release-and-web-conference peu avant le début de la conférence.

Afin d’assurer une connexion optimale, il est recommandé aux participants de s’enregistrer au plus tard 10 minutes avant le début officiel de la conférence.

Pour les participants qui ne disposent pas de l’application Teams, veuillez suivre la marche suivre décrite sur ce lien afin de pouvoir accéder au webinaire.

Agenda de l’actionnaire

Déclaration intermédiaire du premier trimestre 2022 19 mai 2022

Publication des résultats de mi-année 2022 31 août 2022

Déclaration intermédiaire du troisième trimestre 2022 17 novembre 2022





À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 600 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

CONTACTS

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com







1 Proteus®ONE et Proteus®PLUS sont des marques déposées de Proteus 235

2 DynamicARC® est une marque déposée de la solution IBA de protonthérapie ARC, actuellement en phase développement.

3 ConformalFLASH® est une marque déposée de la solution d’irradiation Proton FLASH d’IBA, actuellement en phase de recherche et développement.





Pièce jointe