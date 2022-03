Voltalia SA : Résultats annuels 2021

English French

RESULTATS ANNUELS 2021

Des résultats annuels 2021 en forte hausse

Revenus +71%

EBITDA +41%

EBITDA normatif 1 +55%, mais inférieur à l’objectif du fait d’un décalage de 2021 à 2022 de la reconnaissance comptable de ventes de projets en cours de développement signées en 2021

+55%, mais inférieur à l’objectif du fait d’un décalage de 2021 à 2022 de la reconnaissance comptable de ventes de projets en cours de développement signées en 2021 Résultat net part du Groupe à -1,6 millions d’euros du fait de ce décalage

Capacité installée et en construction à 1,7 gigawatts (+34 %)





Confirmation des ambitions 2023

Capacité en exploitation et en construction de 2,6 gigawatts

EBITDA normatif1 de 275 à 300 millions d’euros

Un modèle unique et solide

Stratégie intégrée (internalisation des développement, construction et maintenance) générant des ventes de services aux tiers (x2,6 en 2021) et des économies d’échelle

Des indicateurs opérationnels robustes, avec en 2021 : 97% des centrales adossées à des contrats de vente long terme 83% de leurs revenus contractuellement indexés sur l’inflation 87% de l’électricité vendue à des prix non subventionnés

Contrats long terme de vente d’électricité d’une durée résiduelle de 17,7 ans avec 6,6 milliards d’euros de revenus futurs sous contrat

Portefeuille de projets en développement de 11,1 gigawatts (+14% depuis fin 2020)

Levier d’endettement maîtrisé (51%)

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code: FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour ses résultats annuels consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Les comptes, dont les procédures d’audit sont en cours, ont été arrêtés par le Conseil d’Administration qui s’est réuni en date du 23 mars 2022.

Voltalia commentera ses résultats annuels 2021 et ses perspectives à court et moyen terme lors d'un webcast en direct à partir de 8h30, heure de Paris, jeudi 24 mars 2022. Tous les détails de connexion sont disponibles sur notre site Web : https://www.voltalia.com/fr/investor-relations

« Voltalia a réalisé en 2021 une très bonne performance opérationnelle et commerciale, avec des revenus en hausse de 71%. L’EBITDA normatif est aussi en forte hausse à 55%, mais inférieur à l’objectif du fait d’un décalage de 2021 à 2022 de la reconnaissance comptable de cessions de projets en développement signées en 2021. Nous réaffirmons nos ambitions 2023, avec une conviction renforcée par les récents événements qu’il faut notamment en Europe accélérer la croissance du renouvelable, une énergie locale, décarbonée et compétitive », déclare Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.

CHIFFRES CLÉS : TRES FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ ET DE L’EBITDA

En millions d’euros 2021 2020 Var.

à taux courants Var. à

taux constants2 Revenus3 398,6 233,5 +71% +76% EBITDA normatif 156,5 101,1 +55% +62% EBITDA 137,4 97,4 +41% +49% Résultat net part du Groupe -1,6 7,9 -121% -100%

Les revenus annuels 2021 s’élèvent à 398,6 millions d’euros, en hausse de +71% par rapport à 2020 (+76% à taux de change constants). Les revenus issus de l’activité des Ventes d’énergie progressent de +34% et ceux issus des Services sont multipliés par 2,6 (après élimination des ventes internes de Services), portés surtout par le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements mais aussi celui de l’Exploitation-maintenance.

L’EBITDA normatif, calculé sur la base d’un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et d’une ressource éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne long terme, ressort à 156,5 millions d’euros millions d’euros, en hausse de +55% par rapport à 2020. Il est inférieur à l’objectif qui est de 170 millions d’euros car certaines cessions de projets en cours de développement au Brésil (pré-construction), signées en 2021, ne seront comptablement reconnues qu’en 2022. Sans ce décalage non anticipé, l’objectif 2021 aurait été dépassé. Parmi les cessions signées en 2021 mais non comptabilisées, celles qui ont déjà rempli les critères de comptabilisation depuis le 1er janvier 2022 représentent plus de 10 millions d’euros d’EBITDA, soit la grande majorité de l’écart à l’objectif.

L’EBITDA consolidé s’établit à 137,4 millions d’euros. La hausse de +41% (+49% à taux de change constants) provient des Ventes d’énergie comme des Services.

Le bénéfice net part du Groupe ressort à -1,6 millions d’euros, en baisse de -121% (-100% à taux de change constants) par rapport à 2020.

REVUE DES ACTIVITÉS

Ventes d’énergie : croissance soutenue de la production, des revenus et de l’EBITDA

Chiffres clés financiers En millions d’euros

Avant éliminations des services fournis en interne 2021 2020 Var.

à taux courants Var.

à taux constants Revenus 218,5 163,1 +34% +41% EBITDA 123,6 100,9 +23% +30% Marge d’EBITDA 56,6% 61,9% -5pts -5pts

Indicateurs opérationnels





2021



2020



Var.



Facteurs de charge4 Moyenne long terme Voltalia Moyenne long terme nationale Production (en GWh) 4 143 2 750 +51% Puissance installée (en MW)5 1 129 1 015 +11% Puissance installée et en construction (en MW)6 1 709 1 280 +34% Facteur de charge éolien au Brésil 50% 45% +5pts 53% 45% Facteur de charge éolien en France 24% 28% -4pts 27% 25% Facteur de charge solaire en France 17% 16% +1pt 18% 16% Facteur de charge solaire en Egypte et en Jordanie 29% 25% +4pts 25% 25%

Production et revenus





Les revenus de l’année 2021 issus des Ventes d’énergie se montent à 218,5 millions d’euros, en hausse de +34% (+41% à taux de change constants).

La production annuelle d'électricité atteint en 2021 un niveau record de 4,1 térawattheures (+51%). Ce volume représente la moitié de la consommation annuelle en électricité d’un pays comme le Kenya.

La croissance des revenus bénéficie de l'effet en année pleine des centrales ayant commencé à contribuer en 2020, principalement les centrales VSM1 au Brésil et des centrales solaires en France et en Jordanie6, et des nouvelles centrales mises en service en 2021, principalement celles de Cabanon, Laspeyres, Cacao en France, et celles de VSM2, VSM3 et VSM4 au Brésil7.

Le facteur de charge éolien au Brésil en 2021, à 50%, est inférieur de trois points à sa moyenne de long terme mais en hausse de 5 points par rapport à 2020. Dans les autres principaux pays, les facteurs de charge sont en hausse dans le solaire (France, Egypte et Jordanie) et en baisse dans l’éolien (France). En 2021 comme chaque année, le facteur de charge moyen sur le long terme des centrales de Voltalia est partout supérieur ou égal à celui du pays, illustrant la grande sélectivité de Voltalia pour les meilleurs projets.

Helexia, qui produit de l’électricité solaire en France, en Belgique, au Portugal, en Espagne et en Italie, en parallèle de son activité de services, a vu croître ses revenus de +19,5%.

La durée résiduelle moyenne pondérée de l’ensemble des contrats de vente en portefeuille est de 17,7 années, représentant 6,6 milliards d’euros de revenus futurs sous contrat. 83% des revenus 2021 sont contractuellement indexés sur l'inflation. Ces données illustrent la stratégie d’investissement de Voltalia, les centrales ne bénéficiant pas de contrats indexés et longs étant généralement cédées avant leur construction, de même que la plupart des projets subventionnés.

La puissance installée en exploitation de Voltalia est de 1 129 MW à fin décembre 2021, en hausse de +11% sur 12 mois. La capacité des centrales en cours de construction est multipliée par 2,2 sur la période, passant de 265 MW à 580 MW.

EBITDA





Les Ventes d’énergie génèrent en 2021 un EBITDA de 123,6 millions d'euros en hausse de +23% (+30% à taux de change constants). La marge d’EBITDA diminue de 5,3 points ce qui s’explique par deux éléments combinés (i) des effets structurels : la nouvelle centrale biomasse de Cacao en Guyane française a naturellement une marge d’EBITDA inférieure aux autres énergies car sa ressource, le bois, représente un coût ; et la marge d’EBITDA des centrales en début d’exploitation est souvent inférieure à sa moyenne de long terme (ramp up) ; (ii) et des effets conjoncturel : Helexia, dont l’activité comprend des services, moins margés, en parallèle de la production d’électricité, a connu une forte croissance8 ; et contrairement à 2020, Voltalia n’a pas perçu en 2021 de pénalités de retard de la part de ses fournisseurs.

Services : très forte croissance des revenus et de l’EBITDA

En millions d’euros

Avant éliminations des services fournis en interne FY 2021 FY 2020 Var,

à taux courants Var,

à taux constants Revenus 246,5 136,6 +80% +80% Dont revenus internes 66,3 66,1 +0% +0% Dont revenus externes 180,1 70,4 x2,6 x2,6 EBITDA 33,7 11,6 x2,9 x2,9 Marge d’EBITDA 13,7% 8,5% +5pts +5pts

En 2021, les revenus issus des Services (internes et externes) atteignent 246,5 millions d'euros, en hausse de +80% (idem à taux de change constants). L’EBITDA est multiplié par 2,9 (idem à taux de change constants), avec une marge d’EBITDA de 13,7% en progression de 5 points. La croissance des revenus comme de l’EBITDA s’explique intégralement par la progression des Services aux clients tiers.

Développement, Construction et Fourniture d’équipements





Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements affiche des revenus de 219,0 millions d'euros, multipliés par 2,0 (idem à taux de change constants) par rapport à 2020, entièrement portés par la croissance des revenus externes (x3).

L'EBITDA 2021 du segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements est multiplié par x2,5 pour atteindre 33,0 millions d'euros.

Exploitation-maintenance





Les revenus du segment Exploitation-maintenance atteignent 27,5 millions d’euros en hausse de +23% (+25% à taux de change constants). 579 MW de nouveaux contrats de maintenance pour clients tiers ont été signés en 2021 dont 491 MW au Brésil et 88 MW in Europe.

Le segment affiche un EBITDA positif de 0,7 million d'euros, contre un EBITDA négatif de 1,5 million d'euros en 2020, bénéficiant d’effets d’échelle dans un contexte de maîtrise des coûts.

À la fin de l'année, la capacité sous gestion pour Voltalia et ses clients tiers est de 3,5 GW.

AUTRES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT :

En millions d’euros 2021 2020 Var,

à taux courants Var,

à taux constants EBITDA avant éliminations et éléments corporate 157,4 112,5 +40% +46% Eliminations et éléments corporate -19,9 -15,1 +31% +30% EBITDA 137,5 97,4 +41% +49% Dépréciation, amortissements et provisions -75,7 -53,6 +41% +46% Résultat opérationnel (EBIT) 61,7 43,7 +41% +52% Résultat financier -43,8 -32,7 +34% +41% Impôts et résultats des sociétés mises en équivalence -16,6 -3,8 -x4,4 -x4,5 Intérêts minoritaires -2,9 0,7 -x4,3 -x4,7 Résultat net (part du Groupe) -1,6 7,9 -121% -100%

L’EBITDA avant éliminations et éléments corporate est en progression de +40% à 157,4 millions d’euros. Les éliminations sont en hausse, reflétant la croissance de l'activité interne. Les éléments corporate sont en hausse aussi, mais à un rythme très inférieur à l’activité générale. L'EBITDA consolidé s'élève à 137,5 millions d'euros, en hausse de +41% par rapport à 2020.

Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à 75,7 millions d’euros, en hausse de +41%, du fait principalement de l'amortissement des centrales mises en service en 2021 et de l’effet année pleine des centrales mises en service en 2020. A 43,8 millions d'euros, les frais financiers nets sont en hausse de +34%, soulignant la montée des financements de projets en exploitation.

Après prise en compte des intérêts minoritaires et de l’impôt, le résultat net, part du groupe, s'établit à - 1,6 millions d'euros, en baisse de -121% (-100% à taux de change constant), du fait du décalage de la comptabilisation des ventes de projets en développement (pré-construction) expliqué précédemment.

BILAN CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ

Le bilan de Voltalia à fin 2021 atteint 2,1 milliards d’euros, dépassant le seul des 2 milliards pour la première fois. Il est en croissance de +20% à taux de change courant et presqu’autant à taux de change constants avec un réal brésilien quasi stable (EUR/BRL à 6,32 fin 2021 contre 6,37 fin 2020).

En millions d’euros 31/12/2021 31/12/20120 Goodwill 77,8 80,2 Immobilisations corporelles & incorporelles 1509,9 1 273,5 Trésorerie et equivalent de trésorerie 291,4 220,1 Autres actifs 233,9 203,6 Total actifs 2112,9 1777,3 Capitaux propres 671,6 640,4 Minoritaires 62,6 55,8 Dette financière 1050,1 839,3 Provisions 13,8 11,0 Autres passifs courants et non courants 314,8 230,8 Total passif 2112,9 1777,3

La hausse des actifs du Groupe est essentiellement liée à l’augmentation du portefeuille de centrales en exploitation et en construction, avec des immobilisations en hausse de +19%.

La trésorerie du Groupe à fin 2021 s'élève à 291,4 millions d'euros en hausse de +33%.

Ce niveau est à comparer à une dette financière totale de 1 050,1 millions d'euros à fin 2021, en hausse de +25% essentiellement du fait de l’émission début 2021 d’obligations convertibles (Océane) et vertes. Le levier d'endettement9 reste donc faible, à 51%.

Sur la période, l’activité opérationnelle (hors capex) a permis une génération de cash-flow à hauteur de 127 millions d’euros, en hausse de +49%.

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS

Signature de 124,5 MW de lettres d’intention avec Auchan

Première réalisation concrète de leur partenariat mondial signé en mai 2021, Auchan et Helexia (filiale de Voltalia) ont signé des lettres d’intention portant sur des toitures et ombrières solaires à construire dans des sites d’Auchan pour un total de 124,5 MW.

L’objectif du partenariat est d’apporter à Auchan une contribution déterminante pour atteindre ses objectifs de réduction de son empreinte carbone et de sa consommation d’énergies conventionnelles.

Revenus futurs sous contrat en progression : 6,6 milliards d’euros

La visibilité à long terme s’est encore améliorée avec des revenus futurs sécurisés par des contrats de vente d’électricité s’élevant à 6,6 milliards d’euros, soit 15,7 fois les revenus 2021. Ce niveau particulièrement élevé résulte de la stratégie de Voltalia consistant à rechercher des contrats de vente d’électricité à très long terme couvrant l’essentiel de la production des centrales conservées en portefeuille.

Portefeuille de projets en développement en expansion : 11,1 GW

Le portefeuille de projets en développement, destinés à être conservés ou vendus avec des services de construction et de maintenance, se montait à 11,1 GW, en augmentation de +1,4 GW en un an (+14%). Illustrant la montée en puissance de la stratégie de diversification géographique promue par le Groupe, ce portefeuille est à ce jour réparti à hauteur de respectivement 48%, 40% et 12% en Amérique latine, Europe et Afrique. Sur le plan technologique, le solaire est majoritaire, à 67%, suivi de l’éolien pour 31% et des autres technologies, pour 2%.

AUTRES DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS

Mise en service de la centrale de stockage de Hallen au Royaume-Uni

En janvier 2022, Voltalia a annoncé que sa centrale de stockage par batteries de Hallen, située près de la ville de Bristol dans la région d’Avonmouth, a produit ses premiers kWh. Hallen Système de Stockage d’Energie par Batteries (SSEB) est une centrale de stockage par batteries lithium-ion incluant 16 modules, chacun d’une capacité unitaire de 2 MWh.

Lancement de la construction d’une centrale hydroélectrique dans le nord du Brésil

En février 2022, Voltalia a lancé la construction de la centrale hydroélectrique de 7,5 MW de Cafesoca, dans le nord du Brésil, troisième phase du complexe d'Oiapoque, qui assure toute la consommation des habitants de la ville amazonienne isolée d'Oiapoque. Cafesoca portera à plus de 90% la part des énergies renouvelables dans la production de ce complexe.

Mise en service de projets photovoltaïques en Grèce d'une capacité de 12 MW

Dans le cadre d'un appel d'offres lancé en octobre 2020 par l'Autorité de régulation de l'énergie grecque, Voltalia a remporté cinq projets photovoltaïques avec des contrats de vente d'électricité sur 20 ans de 12 mégawatts au total. Le projet a été mis en service en mars 2022. Sa production permettra de couvrir les besoins en électricité domestique de 21 220 habitants.

Participation de 33% du fonds STOA dans la centrale solaire SSM1&2 au Brésil

STOA est devenu en mars 2022 actionnaire à 33% de SSM1&2, une centrale solaire de 320 MW actuellement en construction et dont la mise en service est prévue pour le premier semestre 2022. SSM1&2 est adossé à cinq contrats de vente d'électricité d'une durée moyenne de 16 ans.

AMBITION 2023 CONFIRMÉES

L’ambition de 2,6 GW en exploitation ou en construction d’ici fin 2023 est confirmée. Voltalia dispose en effet 1,7 GW de capacité en exploitation ou en construction à fin 2021. Par ailleurs, les contrats de vente d’énergie déjà attribués et qui ne sont pas encore en construction représentent environ 0,9 GW.

En 2023, l'EBITDA normatif devrait atteindre la fourchette de 275 à 300 millions d'euros.

2023 Capacité 2,6 GW en exploitation ou en construction EBITDA normatif







275-300 millions d’euros « Normatif » : avec une ressource éolienne/solaire/hydraulique égale à la moyenne de très long terme et un taux EUR/BRL de 6,3

Voltalia précise que les activités du Groupe ne sont pas directement exposées à la Russie ou à l’Ukraine.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le Conseil d’Administration a approuvé les projets de résolutions qui seront soumis à l’Assemblée Générale du 17 mai 2022.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent

souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2020 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 19 avril 2021. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation.



Capacité installée au 31 décembre 2021

En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride* 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Brésil 732,3 4,0 12,0 748,3 681,5 Egypte 32,0 32,0 32,0 Jordanie 57,0 57,0 57,0 France 64,2 95,6 4,5 164,3 162,4 Guyane française 17,1** 6,8 5,4 29,3 29,3 Grèce 4,7 4,7 4,7 Royaume-Uni 39,3*** 39,3 7,3 Portugal 20,0 20,0 12,8 Italie 12,6 12,6 10,2 Belgique 15,0 15,0 11,6 Espagne 6,4 6,4 6,4 Total 796,5 303,7 6,8 9,9 12,0 1 128,9 1 015,2

*4 MW de solaire et 12 MW de thermique

** Incluant le complexe de stockage de Toco

*** Incluant le complexe de stockage de Hallen

Capacité en construction au 31 décembre 2021

Nom du projet Capacité Techno. Pays Canudos 1 99,4 Eolien Brésil South Farm Solar 49,9 Solaire Royaume Uni Helexia 11,0 Solaire Europe Helexia 87,0 Solaire Brésil Carrière des Plaines 8,0 Solaire France SSM1&2 320,0 Solaire Brésil Sable Blanc 5 Solaire France Cafesoca 8* Hydro Brésil Total (en MW) 588,3

*8 MW d’hydro de Cafesoca mise en construction en février 2022

Production d’électricité au 31 décembre 2021

(En GWh) Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride* Total 2021 Total 2020 Brésil 3 518,3 4,0 44,1 3 566,4 2 317,5 Egypte 75,3 75,3 76,5 Jordanie 130,4 130,4 33,8 France 131,9 112,2 4,6 248,7 238,4 Guyane française 5,2 34,7 18,0 57,9 32,8 Grèce 6,8 6,8 7,2 Royaume-Uni 7,8 7,8 8,7 Portugal 19,9 19,9 7,7 Italie 12,I 12,4 12,0 Belgique 10,6 10,6 11,0 Espagne 6,6 6,6 4,5 Total 3 650,2 391,2 34,7 22,6 44,1 4 142,8 2 750,1

Compte de résultat consolidé (Non audité)

En milliers d'euros Au 31 Décembre 2021 Au 31 Décembre 2020

(Chiffres publiés) Total produits 461 329 233 457 Achats et sous-traitance (119 740) (31 749) Autres charges d'exploitation (99 677) (70 759) Charges de personnel (44 584) (33 828) Autres produits et charges courants (59 802) 343 EBITDA 137 527 97 464 Dotations et reprises aux amortissements, provisions et dépréciations (71 243) (46 602) Résultat opérationnel courant 66 284 50 862 Autres produits et charges non courants (4 472) (7 116) Résultat opérationnel (EBIT) 61 812 43 746 Coût net de l'endettement financier (50 398) (31 408) Autres produits et charges financiers 6 302 (1 336) Impôt sur les résultats et assimilés (17 251) (3 603) Quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence 562 (162) Résultat net 1 027 7 237 Participations ne conférant pas le contrôle (2 643) 687 Part du Groupe (1 616) 7 924

Bilan consolidé10 (Non audité)

En milliers d’euros Au 31 Décembre 2021 Au 31 Décembre 2020 (chiffres publiés) Goodwill 77 767 80 155 Droits d'utilisation 43 333 45 316 Immobilisations incorporelles 210 690 154 889 Immobilisations corporelles 1 255 868 1 073 263 Participations dans des entreprises associées 2 765 2 196 Autres actifs financiers non courants 16 646 16 156 Actifs d'impôts différés 1 524 3 899 Autres actifs non courants - 149 Actifs non courants 1 608 593 1 376 023 Stocks, encours et avances fournisseurs 62 654 39 703 Actifs de contrat 22 799 7 696 Créances commerciales 72 358 95 552 Autres actifs financiers courants 10 794 6 283 Autres actifs courants 44 331 31 924 Trésorerie et équivalents de trésorerie 291 403 220 121 Actifs courants 504 339 401 279 Total Actif 2 112 932 1 777 302 Capitaux propres part du Groupe 668 799 640 375 Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 62 547 55 820 Capitaux propres 731 346 696 195 Provisions non courantes 8 520 4 827 Provisions pour départs en retraite & pensions 1 490 1 378 Passifs d'impôts différés 16 531 16 015 Financements non courants 882 630 703 974 Autres passifs financiers non courants 17 593 14 614 Autres passifs non courants 49 - Passifs non courants 926 813 740 808 Provisions courantes 5 273 6 163 Financements courants 167 398 135 313 Passifs de contrat 5 792 13 443 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 231 720 125 458 Autres passifs financiers courants 15 392 26 136 Autres passifs courants 29 197 33 786 Passifs courants 454 773 340 299 Total Passif 2 112 932 1 777 302

Prochain rendez-vous : Revenus du premier trimestre 2022, le 20 avril 2022 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables, Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage, Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,7 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 11,1 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 300 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small, L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables Voltalia

Relations Investisseurs : invest@voltalia,com

T, +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin

Relations Presse : Jennifer Jullia

jjullia@actifin,fr , T, +33 (0)1 56 88 11 11





1 « Normatif » signifie calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et une ressource éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne sur le long terme

2 Le taux de change moyen EUR/BRL auquel ont été arrêtés les comptes 2021 ressort à 6,4 vs. 5,9 en 2020

3 Les revenus sont nets : ils intègrent le revenu lié aux plus-values générées lors des cessions d’actifs réalisées et non la valeur totale incluant la valeur de l'actif cédé

4 (Energie effectivement produite) / (énergie qui serait produite si les centrales produisaient 100% du temps à 100% de leur puissance)

5 En fin de période

6 Comme précisé dans le rapport semestriel 2021 (note 4,5), des conditions suspensives restent à lever pour finaliser le transfert de titres des centrales jordaniennes. Elles devraient aboutir d’ici le 30 avril 2022

7 Jusqu’à leur cession à Copel fin novembre pour VSM2 et VSM4

8 Suite à l’évolution des secteurs opérationnels, les activités Ventes d’Energie et Services d’Helexia seront à l’avenir dentifiées séparément.

9 Dette financière nette / (fonds propres + dette financière nette)

10 Au 31 décembre 2019, le « Goodwill » et les « Capitaux propres – part du Groupe » ont été réestimés de 23 015 milliers d’euros afin de refléter au mieux la juste valeur payée dans le cadre de l’acquisition d’Helexia

Pièce jointe