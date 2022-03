MacGregor on saanut merkittävän tilauksen toimittaa täyden RoRo-laitteiston neljään innovatiiviseen auto- ja rekankuljetusalukseen

English Finnish

Cargoteciin kuuluva MacGregor toimittaa täyden RoRo-laitteiston neljään Aurora-luokan PCTC-alukseen, jotka ovat erikoistuneet kuljettamaan autoja ja rekkoja. Alukset rakentaa China Merchant Heavy Industries (Jiangsu) Co., Ltd norjalaiselle Höegh Autoliners -varustamolle.



Tilaus on arvoltaan yli 15 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Se on kirjattu Cargotecin vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen tilauskantaan. Ensimmäiset kaksi alusta toimitetaan vuoden 2024 toisen vuosipuoliskon aikana ja toiset kaksi vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Höegh Autolinersilla on myös optio neljän aluksen lisätilaukseen.



Kauppaan sisältyvät Aurora-luokan alukset suunnittelee China Merchants Industryn omistama turkulainen suunnitteluyritys Deltamarin. Alukset voivat kukin kuljettaa jopa 9100 autoa, ja niistä tulee maailman suurimpia ja ympäristöystävällisimpiä autonkuljetusaluksia. Aluksiin tulee DNV:n luokituksen mukainen valmius ammoniakin ja metanolin käyttöön polttoaineina.



MacGregorin toimitus kattaa suuren perärampin ja oven, sivurampin ja oven sekä nostettavien autokansien suunnittelun, toimituksen ja asennuksen tuen kuhunkin alukseen.



Alusten vahvistetut kannet ja sisäiset ramppijärjestelmät mahdollistavat sähkökäyttöisten ajoneuvojen kuljettamisen kaikilla kansilla. MacGregorin patentoitu lastintarkkailujärjestelmä lisää rampin lastauskapasiteettia ja tuo joustavuutta raskaamman lastin kanssa.



“On hienoa, että olemme päässeet Höegh Autoliners -varustamon tueksi aivan Aurora-luokan alusten projektin alusta saakka. Tämä hanke rakentuu aiemmalle työllemme Horizon-luokan alusten parissa ja pitkälle yhteistyösuhteellemme Höegh Autolinersin kanssa”, sanoo Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions, MacGregor.



“Läheinen yhteistyö varustamon, suunnitteluyrityksen ja laivanrakentajan kanssa on oleellista Aurora-luokan alusten kaltaisen projektin onnistumiselle. Odotamme yhteistyömme jatkumista kohti kahden ensimmäisen aluksen toimitusta vuonna 2024”, hän jatkaa.



“On ilo jatkaa yhteistyötä MacGregorin kanssa Aurora-luokan alusten parissa. MacGregorin maailman huippua edustava teknologia ja osaaminen varmistavat, että aluksemme tulevat edustamaan korkeinta mahdollista laatutasoa. Aurora-luokka on meille tulevaisuuden liiketoimintaa. Se entisestään vahvistaa palvelutarjontaamme, nopeuttaa etenemistämme kohti nollapäästöisyyttä ja näin vie meidät ympäristöystävällisen merenkulun eturintamaan”, sanoo Andreas Enger, CEO, Höegh Autoliners.





