Huhtamäki lisää kehittyneiden sileiden muotoon puristettujen kuitupakkausten tuotantoa Euroopassa tarjotakseen muovittomia pakkausratkaisuja

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 24.3.2022 KLO 10.00

Huhtamäki lisää kehittyneiden sileiden muotoonpuristettujen kuitupakkausten tuotantoa Euroopassa tarjotakseen muovittomia pakkausratkaisuja

Maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja Huhtamäki on vahvistanut sileiden muotoonpuristettujen kuitupakkausten valmistuskykyään. Sileä muotoonpuristettu kuitu on mullistava ja teknisesti edistynyt materiaali, jota voidaan käyttää erittäin vaativien elintarvikepakkausten valmistukseen ja kovan muovin korvaamiseen.

Huhtamäen tuotantolaitos Saksan Alfissa on siirtymässä muovituotteiden valmistamisesta sileiden muotoonpuristettujen kuitutuotteiden tuotantoon vastatakseen muovittomien elintarvikepakkausten kasvavaan kysyntään. Vuonna 2022 Alfin yksikkö suunnittelee korvaavansa yli 2 000 tonnia muovia kuidulla. Tällä modernilla, automatisoidulla tuotantoyksiköllä on tulevaisuudessa valmius valmistaa vuosittain jopa 3,5 miljardia kuitutuotetta. Alfin yksikkö tulee olemaan tuotantokapasiteetiltaan ensimmäinen näin suuren mittakaavan tehdas Euroopassa.

Huhtamäen sileästä muotoonpuristetutusta kuidusta valmistamat tuotteet ovat jo maailman johtavien tarjoilupalveluyrityksien käytössä. Alfin edistynyt tuotantoyksikkö valmistaa tällä hetkellä sekä moniin eri tilanteisiin sopivia kuitukansia että johtaville tarjoilupalveluyrityksille ja FMCG-yrityksille räätälöityjä pakkauksia, joista monet sopivat kuumille, kylmille ja pakastetuille tuotteille. Toisin kuin fossiilisista polttoaineista valmistetut polypropeenituotteet, sileät muotoonpuristetut kuitutuotteet ovat uusiutuvia, kompostoituvia ja voidaan kierrättää. Ne ovat vastuullinen vaihtoehto vastaaville muovituotteille. Huhtamäen räätälöityjen ja geneeristen tuotteiden puukuitu hankitaan sertifioiduista vastuullisesti hoidetuista eurooppalaisista metsistä. Alfissa valmistetut tuotteet on sertifioitu kotikompostointiin ("OK"-sertifiointi) ja teolliseen kompostointiin (EN13432-standardit).

”Muovisten elintarvikepakkausten vastuullisten vaihtoehtojen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Edistyneen valmistusteknologiamme avulla voimme valmistaa kuidusta huippulaadukkaita kansia, tarjottimia ja muita tuotteita. Nämä tuotteet vähentävät huomattavasti muovin – joka on valmistettu suurimmaksi osaksi fossiilisista raaka-aineista – kulutusta. Lisäksi ne vastaavat kuluttajien muun muassa hygieniaa ja turvallisuutta koskeviin odotuksiin. Saksassa valmistettujen vastuullisten kuitutuotteiden laaja valikoimamme sekä materiaali- ja valmistusteknologiaan liittyvien innovaatioiden asiantuntemuksemme auttavat asiakkaitamme saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa", sanoo Huhtamäen Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin johtaja Eric Le Ley.

Huhtamäen tavoitteena on olla ensisijainen kumppani vastuullisissa pakkausratkaisuissa. Yhtiö pyrkii siihen, että sen tuotteet ovat kierrätettäviä, kompostoitavia tai uudelleenkäytettäviä vuoteen 2030 mennessä. Kehittämällä skaalautuvia ja toteuttamiskelpoisia tapoja muovin korvaamiseen Huhtamäki tarjoaa 2030-strategiansa mukaisesti asiakkailleen vastuullisia vaihtoehtoja elintarvikkeiden pakkaamiseen.

