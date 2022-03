English Finnish

Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

24.3.2022 klo 10.30



Aspo Oyj:n omien osakkeiden luovutus



Aspo Oyj on luovuttanut yhteensä 89 400 kpl yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta Osakepalkkiojärjestelmään 2021–2023 kuuluville henkilöille. Luovutus perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 antamaan osakeantivaltuutukseen. Osakkeet on luovutettu osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti vastikkeetta.

Luovutuksen jälkeen Aspo Oyj:n hallussa on 72 250 kpl yhtiön omia osakkeita.



Osakepalkkiojärjestelmästä 2021–2023 on tiedotettu 11.2.2021 julkaistulla pörssitiedotteella.



Aspo Oyj



Rolf Jansson

toimitusjohtaja



