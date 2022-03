Digitalist Group järjestelee rahoitustaan, Yangi AB:tä koskeva järjestely

English Finnish

Digitalist Group Oyj Sisäpiiritieto 24.3.2022 klo 12:00

Lainasopimus Turret Oy Ab:n kanssa

Alla mainittuun järjestelyyn liittyen Digitalist Group Oyj (”Digitalist Group” tai ”Yhtiö”) on sopinut Turret Oy Ab:n kanssa 500.000 euron lainasta. Laina on markkinaehtoinen ja se erääntyy maksettavaksi 30.4.2023.

Turret Oy Ab on Digitalist Groupin suurin osakkeenomistaja.

Yangi AB:tä koskeva järjestely

Digitalist Group on sopinut seuraavasta ruotsalaista Yangi AB:tä koskevan järjestelyn (”Järjestely”) toteuttamisesta.

Järjestelyssä:

Digitalist Groupin ruotsalainen tytäryhtiö Grow AB merkitsee aiemmin sille myönnettyyn optioon perustuen yhteensä 11.111 kappaletta ruotsalaisen Yangi AB:n osaketta yhteensä 5.000.000 SEK:n merkintähintaan; ja





Taloudellisen joustavuuden parantamiseksi Grow AB sen jälkeen myy merkitsemistään Yangi AB:n osakkeista yhteensä 7.778 kappaletta Turret Oy Ab:lle yhteensä 6.300.000 SEK:n kauppahinnalla.





Yangi AB:n esittely

Yangi AB perustettiin spin off -yrityksenä The Loop Factory AB:sta tammikuussa 2022, jossa kestävän kehityksen pakkausteknologiaa on kehitetty projektina vuodesta 2014 lähtien julkisella ja yksityisellä rahoituksella. Grow AB:n Future Lab -tiimi on ollut Yangi-projektin läheinen strateginen kumppani vuodesta 2020 lähtien strategian, kaupallisten konseptien ja markkinayhteistyön kehittämisessä.

Yangi Dry Forming Technology on nouseva teknologia, joka korvaa lämpömuovatun jäykän muovin pakkauksissa laajasti ja tarjoaa brändeille uusiutuvan ja kierrätettävän vaihtoehdon alhaisilla yksikkökustannuksilla ja dramaattisella CO2:n vähennyksellä verrattuna muoviin ja muihin paperipohjaisiin teknologioihin alhaisen vedenkulutuksen ja nopeiden kiertoaikojen ansiosta. Mahdollisuudet vapaasti muotoilla ja räätälöidä Yangi moniin tärkeisiin ja suuren volyymin käyttötarkoituksiin ja segmentteihin luovat laajan ja varteenotettavan kaupallisen potentiaalin.

Yangi on saanut tunnustusta järjestöiltä ja julkisorganisaatioilta ​​kuten; Ellen MacArthur Foundation, Horizon 2020 EIC Accelerator, Dieline Plastic Free Innovation Award, Solar Impulse Foundation ja Swedish Energy Agency. Yangi on nyt valmis teolliseen skaalaukseen ja avautumassa ensimmäisten järjestelmien tilauksille priorisoiduissa kohteissa.

Digitalist Group arvioi, ettei Järjestelyn toteutuminen vaikuta sen aiemmin vuodelle 2022 antamaan ohjeistukseen, jonka mukaan vuonna 2022 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 2021.

Lähipiiriliiketoimia koskevien osakeyhtiölain säännösten mukaisesti Digitalist Groupin hallituksen jäsenet Paul Ehrnrooth ja Peter Eriksson eivät ole osallistuneet järjestelyyn liittyvään päätöksentekoon.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Digitalist Group Oyj

Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg puh. +46 76 315 8422 magnus.leijonborg@digitalistgroup.com

Talousjohtaja Mervi Södö, puh. +358 40 136 5959, mervi.sodo@digitalistgroup.com

