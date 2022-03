English Finnish

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.3.2022 KLO 13.30



ROBIT OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT SUORITEPERUSTEISEN OSAKEPALKKIO-OHJELMAN 2022–2024 MAKSIMIKOON KASVATTAMISESTA

Robit Oyj:n hallitus on päättänyt kasvattaa 15.2.2022 päätetyn suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman 2022–2024 maksimikokoa 180 000 osakkeesta 240 000 osakkeeseen. Maksimikoon muutos johtuu Robit Oyj:n toimitusjohtajavaihdoksesta. Muita muutoksia ohjelmaan ei päätetty tehdä. Ohjelmasta on aiemmin tiedotettu pörssitiedotteella 15.2.2022.

Osakepalkkio-ohjelma 2022–2024 on päätetyn muutoksen jälkeen mitoitettu siten, että kaikkien yhtiössä voimassa olevien osakeohjelmien myötä tapahtuvan osakeluovutuksen suhteellinen osuus pysyy alle neljän prosentin yhtiön kaikista osakkeista.

ROBIT OYJ

Hallitus

