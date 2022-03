Gildan annonce le lancement de la nouvelle campagne Gildan respecte

English French

MONTRÉAL, 24 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) a le plaisir d’annoncer le lancement de Gildan respecteMC, un positionnement mondial de son programme environnemental, social et de gouvernance (ESG), ainsi qu’une campagne créative visant à appuyer la stratégie « ESG de nouvelle génération » de l’entreprise, qui a été dévoilée plus tôt cette année. En regroupant l’ensemble des communications et du marketing ESG sous un seul message mondial, Gildan respecteMC vise à renforcer l’approche de Gildan en matière de fabrication de vêtements.



La campagne Gildan respecteMC concrétisera davantage la solide approche ESG de la Société en faisant ressortir les histoires qui sous-tendent ses initiatives et ses progrès en la matière. Cette campagne soulignera l’engagement de longue date de la Société à fabriquer ses produits dans le respect de l’environnement, de la circularité, des employés, des collectivités et de la transparence.

« En tant qu’entreprise de fabrication de vêtements éthique et durable, notre succès en matière d’ESG repose sur le “respect” depuis 20 ans. C’est pourquoi il semblait naturel de faire de cette notion le thème central de nos nouveaux efforts de communication et de marketing ESG, qui visent à donner vie à notre histoire ESG », déclare Chuck Ward, président des ventes, du marketing et de la distribution chez Gildan. « Notre parcours a été axé sur la croissance, et l’accent que nous mettons sur le “respect” témoigne de notre engagement à rehausser notre histoire de manière réfléchie et authentique. Nous avons fait beaucoup de chemin et nous avons l’intention d’aller encore plus loin avec Gildan respecteMC. »

La mise en œuvre de la nouvelle image et campagne créative de marque sera appuyée par du contenu distribué sur diverses plateformes dans le cadre des efforts de communication et de marketing de Gildan à l’échelle mondiale, y compris la diffusion d’une vidée emblématique et d’une série de documentaires, le marketing dans les médias sociaux, l’affichage publicitaire et une expérience numérique renouvelée sur les sites Web et les plateformes de médias sociaux.

Explorez Gildan respecteMC ici.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, y compris Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds® ainsi que sous la marque Under Armour®, grâce à une licence pour les chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États-Unis et au Canada. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique, et aux entreprises mondiales de marques axées sur le style de vie.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme d’ESG intégré dans sa stratégie d’affaires à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Gildan et sur ses pratiques et ses initiatives en matière d’ESG, visitez le site www.gildancorp.com.