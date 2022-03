CNH Industrial investe nel Centro di Ingegneria Avanzata in Arizona

English Italian

L'area metropolitana di Phoenix è un ’hub’ nazionale per figure professionali e aziende di alto livello. La nuova struttura di CNH Industrial in quell'area accelererà gli sviluppi del business Raven in ambito di Intelligenza Artificiale, automazione, machine learning e scienza dei dati.



Londra, 24 marzo 2022

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi l'apertura di un nuovo polo ingegneristico a Scottsdale, in Arizona (USA). Questa struttura supporterà la rapida crescita del business di Raven acquisito dalla Società, specializzato nelle tecnologie per l’agricoltura di precisione e per lo sviluppo di soluzioni d'avanguardia.

"I settori in cui operiamo stanno attraversando una fase di grande trasformazione tecnologica e CNH Industrial intende attrarre un pool di talenti sempre più vasto composto da ingegneri e professionisti dedicati al digitale, che daranno forma al futuro" ha dichiarato Kevin Barr, Chief Human Resources Officer, CNH Industrial. "Il nostro nuovo centro di Scottsdale sarà un luogo di lavoro attrattivo, dinamico e innovativo, in cui noi contribuiremo ad accelerare il progresso nelle aree del digitale e dell'automazione".

Oltre alla nuova sede di Scottsdale, CNH Industrial intende investire anche nell'ampliamento dell'Innovation Campus di Raven a Baltic, in South Dakota (USA), che si trova a pochi minuti dalla sede centrale di Sioux Falls. Questi ammodernamenti amplieranno gli spazi e le risorse destinati all'ingegneria orientata al cliente, al collaudo e alla ricerca. Gli investimenti a Scottsdale e Baltic sosterranno la base di talenti dell'ingegneria dell'azienda, saranno di supporto alla domanda di soluzioni innovative per i servizi post-vendita e incrementeranno l'integrazione e i progressi tecnologici di Raven per le piattaforme dei brand Case IH e New Holland Agriculture.

Con queste sedi aumenta la presenza di CNH Industrial in Arizona, che comprende le vicine strutture di R&S di Casa Grande e le piste di collaudo di Maricopa.

"La nostra integrazione con Raven sta rapidamente aumentando la disponibilità delle tecnologie per i clienti. Ciò permette al nostro team di ingegneria di passare con efficienza dalla teoria alla pratica, per sviluppare e implementare nuove tecnologie. Queste strutture, insieme alle attività esistenti, rafforzano il nostro impegno per far sì che i nostri ingegneri lavorino in modo da essere sempre più vicini alle esigenze dei clienti" ha spiegato Parag Garg, Chief Digital Officer, CNH Industrial.

