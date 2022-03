L'EATLP, l'IBFD et l'IFA annoncent une initiative de financement pour la communauté ukrainienne du droit fiscal touchée par la guerre

English French German

AMSTERDAM, 24 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un geste d'unité envers nos collègues fiscaux ukrainiens touchés par la guerre, l'EATLP, l'IBFD et l'IFA offrent des subventions individuelles pouvant aller jusqu'à 3 000 euros par mois. Les subventions serviront à financer des projets de recherche pour une durée pouvant aller jusqu'à un an ; les demandes doivent être soumises avant le 30 avril 2022.



Soutenir la communauté universitaire ukrainienne

Le montant total de chaque subvention dépendra de la durée des projets de recherche. Des projets de recherche seront menés sous la direction de l'EATLP, de l'IBFD et de l'IFA sur des sujets de droit fiscal européen et/ou international (également liés aux initiatives futures des institutions de financement) soit à l'IBFD (Amsterdam), soit à une université européenne (y compris en Ukraine), indiqués par les candidats avant la conclusion d'un accord spécifique.

Les bourses de recherche sont ouvertes à des collègues fiscaux (doctorants, chercheurs postdoctoraux, professeurs de droit fiscal et tout autre membre de la communauté fiscale poursuivant des recherches universitaires, y compris des praticiens, des juges et des fonctionnaires de l'impôt) dont la carrière a été perturbée par la guerre en Ukraine.

Envoyez-nous vos demandes de financement

Les demandes doivent être envoyées par e-mail avec un bref résumé, une lettre de motivation (y compris les objectifs et un bref aperçu de la recherche proposée) et vos coordonnées à Yolanda Arbon : y.arbon@ibfd.org ou eatlp@ibfd.org .

Sinon, veuillez consulter le site https://www.ibfd.org/news/eatlp-ibfd-ifa-funding-initiative-favour-ukrainian-tax-law-community-affected-war

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 avril 2022. Le cas échéant, les institutions de financement peuvent également approuver une ou plusieurs subventions avant la date limite.

Appel à un soutien supplémentaire

Nous nous félicitons du soutien d'autres entités de financement telles que les cabinets fiscaux et juridiques, les sociétés, les particuliers, les organisations publiques, les organisations internationales, les organismes caritatifs et les fonds. Si vous souhaitez contribuer à cette initiative conjointe intéressante, veuillez contacter Yolanda Arbon : y.arbon@ibfd.org ou eatlp@ibfd.org

À propos de l'IBFD

L'IBFD est un leader mondial en matière d'expertise fiscale internationale, qui apporte depuis longtemps son soutien et sa contribution à la recherche fiscale et aux activités universitaires. En tant que fondation indépendante, l'IBFD s'appuie sur son réseau mondial d'experts en fiscalité et sur son Knowledge Centre pour servir les entreprises classées au palmarès Fortune 500, les gouvernements, les cabinets de conseil internationaux et les conseillers fiscaux.