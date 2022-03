BrainBox AI nomme Ahmed Hirani au poste de vice-président, Partenariats stratégiques mondiaux

English French

MONTRÉAL, 24 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrainBox AI, une entreprise pionnière de l’intelligence artificielle autonome, est heureuse d’annoncer la nomination d’Ahmed Hirani, P. Eng au poste de vice-président, Partenariats stratégiques mondiaux.

Avec plus de trois décennies d’expérience mondiale dans l’application de la technologie de gestion de l’énergie pour les bâtiments commerciaux, M. Hirani se joint à BrainBox AI à un moment charnière de croissance accélérée avec de multiples nouveaux partenariats. Il dirigera le développement de canaux de partenaires loyaux en permettant la poursuite de notre succès avec nos partenaires existants et en soutenant les nouvelles relations alors que nous poursuivons notre expansion géographique.

« Je suis ravi de faire partie d’une organisation énergique et enthousiaste dont la mission est si importante », a déclaré Ahmed Hirani. « J’ai hâte de travailler avec les propriétaires de bâtiments et les partenaires pour apporter la solution d’intelligence artificielle autonome innovante et de pointe de BrainBox AI à leurs installations. »

M. Hirani apporte à l’entreprise une expérience de gestion des ventes stratégiques et un leadership technologique visionnaire. Tout au long de sa carrière, M. Hirani a travaillé avec des organisations de premier plan dans le domaine de la technologie des bâtiments commerciaux, notamment Cylon Controls et Distech Controls, où il a occupé des postes de direction dans le domaine des ventes et du développement des canaux. Plus récemment, il a été engagé par ABB en tant que consultant stratégique pour aider à faire progresser la position mondiale d’ABB dans le domaine des bâtiments intelligents.

« À l’heure où nous renforçons notre stratégie en matière de partenariats mondiaux, notamment avec les fabricants de matériel informatique d’origine, la vaste expérience d’Ahmed et son engagement sans faille à fournir aux clients une assistance et des solutions innovantes s’inscrivent directement dans la vision à long terme de l’entreprise », a déclaré Sam Ramadori, président-directeur général de BrainBox AI. « Nous ne pourrions pas être plus ravis d’avoir Ahmed à la tête de ce rôle ».

« Les solides connaissances et expériences d’Ahmed en matière de gestion de l’énergie pour les bâtiments commerciaux, ainsi que sa grande expérience des technologies d’IdO et de technologie opérationnelle pour les bâtiments conviennent directement aux responsabilités de ce rôle, alors que nous continuons à nous associer aux leaders technologiques du secteur », a déclaré Frank Sullivan, chef du développement commercial de BrainBox AI. « Nous avons hâte qu’il apporte son expérience alors que cette industrie continue sa transition. »

M. Hirani est un ingénieur professionnel agréé dans la province de l’Ontario et est titulaire d’un baccalauréat en génie électrique de l’Université de Ryerson à Toronto.

BrainBox AI propose une intelligence artificielle (IA) pour lutter contre le changement climatique en rendant les bâtiments commerciaux plus intelligents et plus efficaces. Son produit phare est actuellement installé dans plus de 100 000 000 de pieds carrés de biens immobiliers dans 18 pays.

À propos de BrainBox AI

BrainBox AI a été créée en 2017 dans le but de redéfinir l’automatisation des bâtiments grâce à l’intelligence artificielle, afin d’être à l’avant-garde d’une révolution verte du bâtiment. Basée à Montréal, une plaque tournante mondiale de l’IA, BrainBox AI compte plus de 140 employés et soutient des clients de l’immobilier dans de nombreux secteurs, notamment des immeubles de bureaux, des aéroports, des hôtels, des immeubles multirésidentiels, des établissements de soins de longue durée, des épiceries et des commerces de détail.

BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche, notamment le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du ministère américain de l’Énergie, l’Institute for Data Valorization (IVADO), ainsi que des établissements d’enseignement, dont l’École de technologie supérieure (ETS) de Montréal et l’Université McGill.

En savoir plus sur BrainBox AI .

Pour les demandes des médias :