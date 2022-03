English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 33 2021/22

Allerød den 24. marts 2022





Anders Skole-Sørensen stopper som CFO i Matas den 1. juni 2022

Anders Skole-Sørensen fratræder efter gensidig aftale som CFO for Matas A/S den 1. juni 2022 i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for 2021/22. Han vil herefter stå til rådighed som rådgiver for direktionen indtil udgangen af regnskabsåret 2022/23.

Matas forventer at kunne offentliggøre ny CFO inden for kort tid.

Anders Skole-Sørensen har været CFO for Matas siden april 2007. Han har i sine 15 år som CFO spillet en afgørende rolle i transformationen af Matas fra en indkøbsforening til børsnoteret selskab. De seneste år har Anders været den finansielle ankermand i Matas’ vellykkede digitale omstilling.

”Timingen for et skifte er god for begge parter, nu hvor Matas er kommet styrket igennem Corona-tiden og skal til at tage hul på en ny vækststrategi frem mod 2025/26. Anders har været en skarp sparringspartner, en sikker hånd og en værdsat makker i direktionen. Jeg ønsker Anders held og lykke med sin videre bestyrelseskarriere og er glad for, at vi fortsat kan trække på hans viden og indsigt i forbindelse med det planlagte vagtskifte på CFO-posten,” siger Matas’ administrerende direktør Gregers Wedell-Wedellsborg.

”Jeg har været glad for at have haft muligheden for at være en del af Matas på den spændende rejse, som selskabet har været igennem, siden jeg tiltrådte i 2007. Matas står i dag som en stærk omnichannel detailvirksomhed med stolte historiske rødder og traditioner. Jeg er overbevist om, at Matas vil opretholde sin stærke position og ser frem til at følge Matas fra sidelinjen fremover. Jeg vil gerne takke alle de gode kolleger og samarbejdspartnere, som jeg over årene har haft den glæde at arbejde sammen med,” siger Anders Skole-Sørensen.

Anders Skole-Sørensen fortsætter som medlem af bestyrelsen for Matas’ datterselskab Firtal Group.

Denne udmelding ændrer ikke Matas' finansielle forventninger til regnskabsåret 2021/22.





Kontaktperson:

Klaus Fridorf

Head of Communication, tel +45 61 20 19 97

Vedhæftet fil