Valneva annonce le dépôt de son Document d’Enregistrement Universel 2021 et de son rapport annuel américain « Form 20-F »

Saint-Herblain (France), 24 mars 2022 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd’hui le dépôt son Document d’enregistrement universel 2021 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 23 mars 2022, sous le numéro D.22-0140, et de son rapport annuel « Form 20-F » auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux Etats-Unis le 24 mars 2022.



Le Document d’enregistrement universel 2021 de Valneva contient le rapport financier annuel 2021 du Groupe, le rapport de gestion du Groupe, le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise et la déclaration de performance extra-financière du Groupe.

Le Document d’enregistrement universel 2021 et le « Form 20-F » contiennent également une présentation des principaux accords du Groupe, y compris les obligations, les délais requis et les sanctions liés à l'approbation et à la livraison des produits dans le cadre de l'accord d'achat anticipé signé avec la Commission européenne.

Ces documents peuvent être consultés sur le site internet de Valneva (https://valneva.com/investors/financial-reports/?lang=fr) et seront également disponibles sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la SEC (www.sec.gov), respectivement.

Une version imprimée du Document universel d’enregistrement peut être obtenue auprès du Groupe à l’adresse suivante : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain, sur simple demande.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins prophylactiques destinés à lutter contre ces maladies. Le Groupe a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour commercialiser avec succès deux vaccins et pour faire rapidement progresser un large éventail de candidats vaccins en développement clinique, et notamment ses candidats vaccins contre la maladie de Lyme, la COVID-19 et le virus du chikungunya.





Contacts investisseurs et médias Valneva

Laëtitia Bachelot-Fontaine

VP, Global Communications and European Investor Relations

M +33 (0)6 4516 7099

investors@valneva.com









Joshua Drumm, Ph.D.

VP, Global Investor Relations

M +001 917 815 4520

joshua.drumm@valneva.com









