COMMUNIQUE DE PRESSE

Information financière trimestrielle au 31 décembre 2021

IFRS – Information réglementée –Auditée

Résultats Annuels 2021 : forte résilience du business model de Cegedim

Chiffre d’affaires 2021 en hausse de 5,6% à 524,7 m€

Résultat opérationnel courant (1) en recul de 4,4% à 39,9m€

en recul de 4,4% à 39,9m€ Résultat net, part du Groupe multiplié par 2,4 à 26,2 m€

Proposition de versement d’un dividende de 0,50€ par action

Boulogne-Billancourt, France, le 24 mars 2022 après bourse

Cegedim enregistre en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 524,7 millions d’euros, en progression de 5,6% en données publiées et de 5,0% en données organiques (2) par rapport à l’an dernier, un résultat opérationnel courant (1) en recul de 4,4% à 39,9 millions d’euros, et un résultat net part du Groupe en progression de 142,0% à 26,2 millions d’euros.

« Nos fondations sont solides, basées sur un business model pertinent et résilient, et des équipes motivées et talentueuses. Cela nous a permis de réaliser une année 2021 remarquable avec un chiffre d’affaires de 524,7 millions d’euros en croissance de 5,6% et un résultat net, part du Groupe de 26,2 millions d’euros multiplié par 2,4.

L’année 2022 est pleine de promesses. Nous donnons les moyens à Cegedim Santé de se développer avec des discussions exclusives en vue d’une augmentation de capital de 65 millions d’euros réservée aux groupes de protection sociale Malakoff Humanis, le Groupe VYV et PRO BTP. Cet accord se double d’un partenariat industriel très fort.

Malgré les incertitudes de ce début d’année, nous allons continuer à innover, à renforcer nos équipes commerciales et R&D, et nous sommes confiants dans nos performances 2022 », déclare Laurent Labrune, Directeur Général Délégué Groupe Cegedim.

Compte de résultat Groupe

2021 2020 Var. En M€ En % En M€ En % En % Chiffre d’affaires 524,7 100,0% 496,9 100,0% +5,6% EBITDA (1) 104,7 20,0% 104,2 21,0% +0,5% Dotation aux amortissements -64,8 -12,3% -62,5 -12,6% +3,8% Résultat opérationnel courant (1) 39,9 7,6% 41,7 8,4% -4,4% Autres produits et charges opérationnels non courants (1) 3,8 0,7% -19,9 -4,0% n.m. Résultat opérationnel 43,7 8,3% 21,8 4,4% +100,2% Résultat financier -10,4 -2,0% -8,6 -1,7% +20,0% Total impôt -5,8 -1,1% -2,0 -0,4% +196,8% Résultat net part du Groupe 26,2 5,0% 10,8 2,2% +142,0% Résultat courant par action (1) en euros 1,8 - 1,2 - +50,0% Résultat par action en euros 1,9 - 0,8 - +137,5%

---------

(1) Indicateur alternatif de performance. Cf. page 137à 139 du Document d’Enregistrement Universel 2020.

(2) A périmètre et taux de change constants.

Le chiffre d’affaires consolidé a progressé de 27,8 millions d’euros, soit 5,6 %, pour s’établir à 524,7 millions d’euros en 2021 contre 496,9 millions d’euros en 2020. L’effet favorable de périmètre de 1,3 million d’euros, soit 0,3 %, est lié à la consolidation pour la première fois dans les comptes de Cegedim des sociétés Médimust et Kobus Tech. L’impact des devises est positif de 1,6 million d'euros soit 0,3%, reflétant essentiellement l'appréciation de l'euro face à la livre sterling.

En données organiques (2), le chiffre d’affaires est en progression de 5,0 % sur la période.

Le résultat opérationnel courant (1) a reculé de 1,8 million d’euros, soit 4,4% pour s’établir à 39,9 millions d’euros en 2021 contre 41,7 millions d’euros en 2020. Il représentait 7,6% du chiffre d’affaires en 2021 contre 8,4 % en 2020. Ce recul résulte principalement d’un impact négatif de 4,5 millions d’euros dû à une moindre capitalisation de R&D et à une hausse des amortissements de R&D. Par ailleurs, les autres charges opérationnelles nettes non courantes (1) reculent de 23,7 millions d’euros par rapport à 2020.

Les autres produits et charges opérationnels non courants (1) représentaient, en 2021, un produit de 3,8 millions d’euros contre une charge de 19,9 millions d’euros en 2020. Ce niveau, en 2021, résulte, pour 4,7 millions d’euros, d’une indemnité de résiliation versée par un client dans le cadre de la fin anticipée d’un contrat de prestations de services qui courait initialement jusqu’en 2027. Ce produit est partiellement compensé par d'autres charges, relatives notamment à des honoraires liés sur contentieux ou au dénouement d’opérations non courantes. En 2020, ce montant s’expliquait pour 15,0 millions d’euros, des dépréciations réalisées sur certains incorporels des activités logiciels, notamment pour les médecins au Royaume-Uni et en Belgique.

Les dotations aux amortissements ont progressé de 2,3 millions d’euros, soit 3,8%, pour s’établir à 64,8 millions d’euros en 2021 contre 62,5 millions d’euros en 2020. L’amortissement lié aux contrats de location (IFRS 16) est relativement stable à 16,5 millions d’euros en 2021 contre 15,9 millions en 2020. L’amortissement de la R&D progresse de 2,7 millions d’euros soit 9,0% pour s’établir à 33,3 millions d’euros en 2021 contre 30,6 millions d’euros en 2020. Cette hausse résulte de l'augmentation de la R&D capitalisée les années précédentes. Les autres amortissements reculent de 0,9 million d'euros à 15,0 millions d’euros en 2021 contre 15,9 millions en 2020.

L’EBITDA (1) a progressé de 0,5 million d’euros, soit 0,5 %, pour s’établir à 104,7 millions d’euros en 2021 contre 104,2 millions en 2020. Il représentait 20,0 % du chiffre d’affaires en 2021 contre 21,0 % en 2020.

Le résultat financier a progressé de 1,7 million d'euros, soit 20,0% pour s'établir à 10,4 millions d'euros en 2021 contre 8,6 millions d'euros en 2020. Cette progression reflète l’impact des écarts de change, principalement lié à la livre sterling. Il est à noter que le coût de l’endettement financier brut est stable par rapport au 31 décembre 2020, du fait d’une dette très majoritairement à taux fixe.

Le total d'impôts s’établit à 5,8 millions d’euros en 2021 contre 2,0 millions d’euros en 2020, en progression de 3,9 millions d’euros, soit 196,8%. Cette évolution est la combinaison d’une hausse de la charge d’impôt sur les bénéfices principalement des sociétés françaises, accentuée par un recul des impôts différés.

Le résultat net consolidé part du Groupe s’établit à 26,2 millions d’euros en 2021 contre 10,8 millions en 2020. Le résultat courant par action s’établit à 1,8 euros en 2021 contre 1,2 euro un an plus tôt. Le résultat net par action s’établit à 1,9 euro en 2021 contre 0,8 euro un an plus tôt.

Analyse de l’évolution de l’activité par division

Logiciels & services

En millions d’euros 2021 2020 Var. Chiffre d’affaires 292,0 277,2 +5,4% | Organique (2) : +4,4% Résultat opérationnel courant (1) 12,8 23,8 -46,1% Marge 4,4% 8,6% -420 bps Résultat opérationnel 12,3 6,9 +78,9% Marge 4,2% 2,5% +174 bps

La progression du chiffre d’affaires résulte principalement de l’accélération de la croissance de l’activité d’informatisation des assureurs santé reflétant, entre autres, la reprise des activités dites « de projets » impactant positivement le ROC (1). Il est à noter l’excellente performance des activités d’externalisation de gestion des ressources humaines. Cette croissance résulte également d’opérations de négoce réalisées au dernier trimestre, impactant négativement le ROC (1).

---------

(1) Indicateur alternatif de performance. Cf. page 137à 139 du Document d’Enregistrement Universel 2020.

(2) A périmètre et taux de change constants.

Cegedim Santé connait une excellente dynamique malgré un contexte de reprise de pandémie en fin d’année qui a limité le potentiel d’actions commerciales auprès des professionnels de santé, pénalisant le ROC (1). L’activité Maiia, prise de rendez-vous, notamment pour la vaccination et téléconsultation, a vu comme annoncé son chiffre d’affaires plus que doubler en 2021 par rapport à 2020. Le ROC (1) a été pénalisé par le retard du NHS dans la certification des offres du Groupe et par le renforcement des embauches dans les équipes commerciales affectées au lancement des dernières offres ainsi que dans les équipes de développement travaillant sur des innovations ne répondant pas aux critères de capitalisation.

Flux

En millions d’euros 2021 2020 Var. Chiffre d’affaires 84,2 79,4 +6,1% | Organique (2) : +6,0% Résultat opérationnel courant (1) 11,1 10,6 +4,4% Marge 13,2% 13,4% -22 bps Résultat opérationnel 10,9 10,1 +7,2% Marge 12,9% 12,8% +14 bps

L’activité de digitalisation des processus et d’échange de données dématérialisées est en croissance malgré un léger ralentissement au quatrième trimestre du fait de la reprise de la pandémie de Covid-19. L’activité en France contribue positivement au ROC (1) alors que les activités au UK et en Allemagne pénalise le ROC (1).

L’activité de flux liés au remboursement des dépenses de santé a progressé malgré les restrictions sanitaires entrainant un moindre recours des Français aux soins de santé, entrainant un léger impact négatif sur le ROC (1).

Data & marketing

En millions d’euros 2021 2020 Var. Chiffre d’affaires 98,4 87,8 +12,1% | Organique (2) : +12,1% Résultat opérationnel courant (1) 14,6 10,5 +39,5% Marge 14,8% 11,9% +292 bps Résultat opérationnel 14,6 10,4 +41,0% Marge 14,8% 11,8% +304 bps

Les activités data ont fortement progressé et réalisent au quatrième trimestre la meilleure performance de l’année avec un fort impact positif sur le ROC (1).

Les activités de communication digitale en officines progressent significativement sur l’année mais pâtissent d’un effet de base défavorable au quatrième trimestre. En effet, en 2020 l’activité avait connu un fort rattrapage au dernier trimestre. En 2021, la rentabilité de cette activité est sur des niveaux historiquement élevés.

BPO

En millions d’euros 2021 2020 Var. Chiffre d’affaires 47,3 48,9 -3,3% | Organique (2) : -3,3% Résultat opérationnel courant (1) 2,5 -0,2 n.m. Marge 5,2% -0,5% +565 bps Résultat opérationnel 2,5 -0,3 n.m. Marge 5,2% -0,6% +575 bps

Cette activité, qui comporte une part importante de gestion de prestations pour le compte des assureurs et mutuelles de santé, a subi un ajustement des prix unitaires à la baisse, la phase d’implémentation étant terminé, ainsi qu’une moindre activité dite de débordement. Cependant, il s’agit de la première année positive en termes de ROC (1) pour le BPO assurance santé grâce à l’automatisation de nombreux traitements.

L’activité de BPO pour le compte des services RH a vu son chiffre d’affaires progresser, impactant positivement le ROC (1).

---------

(1) Indicateur alternatif de performance. Cf. page 137à 139 du Document d’Enregistrement Universel 2020.

(2) A périmètre et taux de change constants.

Corporate et autres

Le chiffre d’affaires 2021 est en recul de 24,8% à 2,7 millions d’euros et le résultat opérationnel courant(1) est en perte de 1,1 million d’euros contre une perte de 3,0 millions d’euros un an plus tôt.

Faits marquants de la période

A l’exception des faits indiqués ci-dessous, il n’y a eu, au cours de l’année 2021 et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Acquisition de la société Kobus en France





Le 30 avril 2021 le Groupe Cegedim a réalisé l’acquisition de la start-up Kobus Tech, spécialisée dans le suivi patient des kinésithérapeutes (bilans, prescription d’exercices, création de courrier, etc.). La solution est utilisée par plus de 4 000 utilisateurs. Elle s’intègre parfaitement avec les solutions de Cegedim Santé et lui permet de proposer, en France, une des offres les plus complètes du marché.

Kobus a été intégrée au périmètre de consolidation du Groupe en date du 30 juin 2021.

Acquisition de la société Médimust en France

Le 4 mai 2021 le Groupe Cegedim a réalisé l’acquisition de la société Médimust, éditeur de logiciels pour les professionnels de santé depuis 25 ans et équipant environ 2 000 médecins libéraux. Cette acquisition permet à Cegedim Santé d’affirmer sa place de numéro 1 du logiciel médical en France(3). La mutualisation des savoir-faire et expertises va permettre de renforcer la gamme de solutions de Cegedim Santé et de toujours mieux répondre aux évolutions du marché et aux attentes des professionnels de santé.

Médimust a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 1,3 million d’euros et est profitable. Elle contribue au périmètre de consolidation du Groupe depuis mai 2021.

Litige avec la société Euris

Cegedim a reçu conjointement avec IQVIA (ex IMS Health) une assignation de la société Euris pour pratiques anticoncurrentielles. Cegedim a demandé à ce que le tribunal acte que Cegedim devait être mis hors de cause. Le tribunal a fait droit à la demande de Cegedim par un jugement favorable du 17 décembre 2018 dont IQVIA a interjeté appel. La cour d’Appel a confirmé le jugement favorable à Cegedim en date du 8 décembre 2021.

Après consultation de ses conseillers juridiques externes, le Groupe n’avait passé aucune provision.

Fiscalité

Le 21 février 2018, Cegedim S.A. a reçu de la Direction générale des finances publiques un avis de vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Cegedim, en concertation avec ses avocats, estime que le redressement demeure infondé au regard d’une jurisprudence nombreuse et continue de mettre en œuvre les différentes voies de contestation possibles. Le risque maximal de reversement d’impôt encouru par la société Cegedim est de 20,3 millions d’euros au 31 décembre 2021. Cegedim estime que le risque sur ce montant ainsi que sur les déficits reportables (activés dans les comptes consolidés à hauteur 20 millions d’euros) est faible, et ne remet pas en cause leur valorisation.

Le 21 octobre 2021, Cegedim S.A. a reçu de la Direction générale des finances publiques un avis de vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Ce contrôle est actuellement en cours.

Opérations et événements importants post 31 décembre 20 21

A l’exception des faits indiqués ci-dessous, il n’y a eu postérieurement à la clôture et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Guerre en Ukraine

Le Groupe n’a ni activités en Russie, ni en Ukraine, et n’a pas d’actifs exposés dans ces pays.

Cegedim et le Groupe Malakoff Humanis, le Groupe VYV et PRO BTP entrent en négociation exclusive en vue d’une participation au capital de Cegedim Santé

Le Groupe Cegedim et les groupes de protection sociale Malakoff Humanis, le Groupe VYV et PRO BTP ont annoncé le 1er mars 2022 être entrés en négociation exclusive en vue d’une prise de participation au capital de Cegedim Santé, la filiale du Groupe Cegedim spécialisée dans les solutions digitales destinées aux professionnels de santé et aux patients. Dans le contexte de cette opération, Cegedim Santé ferait concomitamment l’acquisition auprès du Groupe VYV de MesDocteurs, sa filiale spécialisée dans les solutions de télésanté.

---------

(1) Indicateur alternatif de performance. Cf. page 137à 139 du Document d’Enregistrement Universel 2020.

(3) Source GIE SESAM-Vitale.

A l’issue des négociations, la réalisation de cette opération serait concrétisée par la signature d’un protocole d’investissement et d’un partenariat stratégique et industriel entre les groupes Cegedim, Malakoff Humanis, le Groupe VYV et PRO BTP. La réalisation définitive de l’opération interviendra après obtention de l’avis des instances représentatives du personnel (IRP).

Cette opération prendrait la forme d’une augmentation de capital réservée de 65 millions d’euros, valorisant Cegedim Santé post opération à 360,9 millions d’euros. Cegedim continuerait à consolider Cegedim Santé par intégration globale.

Proposition de dividende

Lors de l'Assemblée générale du 17 juin 2022, il sera proposé de fixer le dividende à 0,50 € par action, au titre de l’exercice 2021, pour versement le 1er juillet 2022.

Perspectives

Bien que l'impact sur 2022 de la pandémie de Covid-19 soit encore difficile à évaluer et malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le Groupe est confiant dans sa capacité à réaliser une croissance de son chiffre d'affaires.

Cegedim anticipe ainsi en 2022, une croissance organique(2) du chiffre d’affaires de l’ordre de 5%. Le Résultat opérationnel courant(1) devrait rester stable du fait des forts investissements envisagés, notamment pour Cegedim Santé.

Ces objectifs pourraient être remis en cause en cas d’une forte reprise de la pandémie de Covid-19 et / ou d’une aggravation significative des risques géopolitiques.

Le Groupe n’anticipe pas d’acquisition significative en 2022.

---------------

Le Comité d’Audit s’est réuni le 23 mars 2022. Le Conseil d’Administration, présidé par Jean-Claude Labrune, s’est réuni le 24 mars 2022 et a arrêté les comptes consolidés au 31 décembre 2021, pour approuver les comptes de l’année 2021. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du Document d’Enregistrement Universel.

Le Document d'Enregistrement Universel sera disponible d'ici quelques jours en français et en anglais sur notre site web et sur l'application mobile de la communication financière Cegedim IR.

---------------

---------

(1) Indicateur alternatif de performance. Cf. page 137à 139 du Document d’Enregistrement Universel 2020.

(2) A périmètre et taux de change constants.

Disclaimer

Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale rédigée en français fait foi. Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de Cegedim le 24 mars 2022 au plus tôt à 17h45 heure de Paris.

Les données figurant dans ce communiqué comprennent des indications sur les objectifs de performances financières à venir de Cegedim. Ces informations, de nature prospective, se fondent sur les opinions et hypothèses des dirigeants du Groupe à la date du présent communiqué et impliquent des risques et incertitudes. Pour plus d’informations sur les risques affectant Cegedim, le lecteur est prié de se reporter au Chapitre 7 « Gestion des risques », point 7.2 « Facteurs de risques » et au Chapitre 3 « Commentaires sur l’exercice » point 3.6 « Perspectives » du Document d’Enregistrement Universel 2020 déposé auprès de l’AMF le 16 avril 2021 sous le numéro D.21-0320.



A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 525 millions d’euros en 2021.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.



Annexes

Tableau de passage du chiffre d’affaires entre secteur et division

2021 en millions d’euros Assurance santé, RH et e-services Professionnels

de santé Corporate

et autres Total Logiciels & services 141,4 150,6 - 292,0 Flux 84,2 - - 84,2 Data & Marketing 98,4 - - 98,4 BPO 47,3 - - 47,3 Corporate et autres - - 2,7 2,7 Total 371,4 150,6 2,7 524,7

Tableau de passage du Résultat opérationnel courant (1) entre secteur et division

2021 en millions d’euros Assurance santé, RH et e-services Professionnels

de santé Corporate

et autres Total Logiciels & services 16,2 -3,3 - 12,8 Flux 11,1 - - 11,1 Data & Marketing 14,6 - - 14,6 BPO 2,5 - - 2,5 Corporate et autres - - -1,1 -1,1 Total 44,4 -3,3 -1,1 39,9

(1) Indicateur alternatif de performance.



Etats financiers consolidés au 31 décembre 2021

Actif au 31 décembre 2021

En milliers d’euros 31/12/2021 31/12/2020 Ecart d’Acquisition 187 106 186 036 Frais de développement 8 436 3 873 Autres immobilisations incorporelles 171 489 159 144 Immobilisations Incorporelles 179 925 163 017 Terrains 544 544 Constructions 2 088 2 319 Autres immobilisations corporelles 35 033 31 835 Avances et Immobilisations en cours 0 Droits d'utilisation 84 002 75 607 Immobilisations corporelles 121 667 110 305 Titre de participation 314 1 182 Prêts 15 223 14 618 Autres immobilisations financières 5 771 4 730 Immobilisations financières hors titres des sociétés mises en équivalence 21 308 20 530 Titres des sociétés mises en équivalence 21 266 21 479 Etat – Impôt différé 33 506 33 202 Instruments financiers 0 44 Charges constatées d’avance : part à plus d'un an 108 249 Actif non courant 564 886 534 862 Marchandises 4 503 3814 Avances, acomptes sur commandes 140 501 Créances client : part à moins d’un an 136 343 134 650 Autres créances : part à moins d’un an 48 743 189 683 Créances d'impôt courant 2 123 4 007 Instruments financiers 0 1 Equivalents de trésorerie 0 - Trésorerie 24 160 24 734 Charges constatées d’avance ; part à moins d'un an 16 688 13 103 Actif courant 232 700 370 493 TOTAL Actif 797 586 905 355



Passif et capitaux propres au 31 décembre 2021

En milliers d’euros 31/12/2021 31/12/2020 Capital social 13 337 13 337 Réserve Groupe 200 717 188 524 Ecart de conversion Groupe -8 214 -5 040 Résultat Groupe 26 224 10 834 Capitaux propres part du Groupe 232 064 207 655 Intérêts minoritaires 323 247 Capitaux propres 232 387 207 902 Dettes financières 186 574 186 278 Dettes de location 70 297 62 331 Instruments financiers - 66 Impôt différés passifs 8 272 7 599 Engagement de retraite 34 069 35 281 Provisions 2 255 2 575 Passif non courant 301 467 294 130 Dettes financières 2 560 2 606 Dettes de location 16 072 15 243 Instruments financiers - 1 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 48 245 43 214 Dettes d'impôt courant 1 483 501 Dettes fiscales et sociales 101 003 108 217 Provisions 2 065 3 045 Autres passifs 92 304 230 495 Passif courant 263 732 403 323 TOTAL Passif 797 586 905 355

Compte de résultat au 31 décembre 2021

En millions d’euros 31/12/2021 31/12//2020 Chiffre d’affaires 524 709 496 939 Achats consommés -26 703 -25 491 Charges externes -107 414 -100 491 Impôts et taxes -6 782 -7 904 Frais de personnel -278 841 -256 219 Perte de valeur sur créances clients et autres débiteurs et sur actifs de contrats -158 -1 871 Dotations et reprises aux provisions -4 102 -3 442 Autres produits et charges d’exploitation 1 161 -65 Quote part des sociétés mises en équivalence inclus dans le Résultat Opérationnel 2 828 2 736 EBITDA (1) 104 698 104 192 Dotation aux amortissements autres que les droits d'utilisation -48 348 -46 519 Dotation aux amortissements des droits d'utilisation -16 453 -15 939 Résultat opérationnel courant (1) 39 897 41 734 Dépréciation écarts d’acquisition 0 0 Produits et charges non récurrents 3 789 -19 914 Autres produits et charges opérationnels non courants (1) 3 789 -19 914 Résultat opérationnel 43 686 21 820 Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 90 75 Coût de l’endettement financier brut -8 357 -8 547 Autres produits et charges financiers -2 104 - 171 Résultat financier -10 371 -8 643 Impôts sur les bénéfices -7 128 -4 973 Impôts différées 1 292 3 007 Total d’impôts -5 836 -1 966 Quote part des sociétés mises en équivalence -1 179 -295 Résultat net consolidé 26 300 10 916 Part du groupe 26 224 10 835 Participations ne donnant pas le contrôle 76 81 Nombre moyen d'actions hors autocontrôle 13 782 436 13 824 493 Résultat courant par action (en euros) 1,8 1,2 Résultat par action (en euros) 1,9 0,8

(1) Indicateur alternatif de performance.

Tableau de flux de trésorerie au 31 décembre 2021

En milliers d’euros 31/12/2021 31/12/2020 Résultat net consolidé 26 300 10 916 Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence -1 649 -2 441 Dotations aux amortissements et provisions 64 438 77 481 Plus ou moins-values de cession d'exploitation -141 1 641 Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt 88 948 87 597 Coût de l’endettement financier net 10 370 8 642 Charges d’impôt 5 837 1 966 Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt 105 155 98 205 Impôt versé -4 119 -6 337 Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l’activité -5 057 18 513 Flux de trésorerie générés par l’activité après impôt versé et variation du besoin en fond de roulement 95 979 110 381 Acquisitions d’immobilisations incorporelles -50 748 -54 607 Acquisitions d’immobilisations corporelles -14 015 -19 920 Acquisitions d’immobilisations financières -3 199 -980 Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 668 11 024 Cessions d’immobilisations financières 2 040 40 Variation des dépôts reçus et versés -674 -780 Incidence des variations de périmètre -5 128 -7 124 Dividendes reçus hors groupe 950 2 032 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement -70 106 -70 315 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées -1 -1 Émissions d’emprunts 0 0 Remboursements d’emprunts -1 156 -20 225 Participations des salariés 431 131 Remboursements des obligations locatives -16 808 -16 119 Intérêts versés sur emprunts -4 995 -5 280 Autres produits financiers reçus 369 1 030 Autres charges financières versées -4 576 -3 674 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -26 736 -44 138 Variation de trésorerie hors effet devises -863 -4 073 Incidence des variations de cours des devises 289 -252 Variation de trésorerie -574 -4 325 Trésorerie nette d’ouverture 24 734 29 059 Trésorerie nette de clôture 24,159 24 734

