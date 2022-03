COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: TOUR DE FRANCE 2022 ET PRO CYCLING MANAGER 2022 ANNONCÉS POUR LE 9 JUIN

English French

TOUR DE FRANCE 2022 ET PRO CYCLING MANAGER 2022 ANNONCÉS POUR LE 9 JUIN

Lesquin, le 24 mars 2022 – NACON et Cyanide sont heureux d’annoncer que leurs jeux de cyclisme Tour de France et Pro Cycling Manager seront disponibles le 9 juin 2022.

Découvrez le trailer d’annonce de Tour de France 2022 et Pro Cycling Manager 2022 :

https://youtu.be/0albIXMMX9o

Un nouveau mode de jeu et de nombreuses améliorations pour Tour de France 2022.

Le jeu de la 3e compétition la plus suivie du monde revient cette année avec 14.000 km de course à travers 4 pays différents. Les joueurs peuvent profiter de 4 modes de jeu et prendre le contrôle de 26 équipes. De célèbres coureurs tels que Tadej Pogačar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Primož Roglič ou encore David Gaudu sont de la partie pour accompagner les joueurs dans les 92 étapes disponibles en jeu.

N ouveau mode de jeu : Tour de France 2022 marque l’arrivée du tout nouveau mode Course du Moment permettant aux joueurs de comparer leurs résultats en ligne lors de défis hebdomadaires classés.

Tour de France 2022 marque l’arrivée du tout nouveau mode Course du Moment permettant aux joueurs de comparer leurs résultats en ligne lors de défis hebdomadaires classés. Le nouveau tracé officiel du Tour de France 2022 : comme chaque année, les joueurs ont l’occasion de parcourir la France, cette fois en partant du Danemark. Ils peuvent parcourir les 21 nouvelles étapes officielles dont le contre-la-montre à Copenhague pour démarrer, puis Lille Métropole – Arenberg Porte du Hainaut et ses secteurs pavés, avant d’attaquer la mythique montée du Hautacam dans la 18 e étape, jusqu’au grand final sur la célèbre avenue des Champs-Elysées à Paris.

comme chaque année, les joueurs ont l’occasion de parcourir la France, cette fois en partant du Danemark. Ils peuvent parcourir les 21 nouvelles étapes officielles dont le contre-la-montre à Copenhague pour démarrer, puis Lille Métropole – Arenberg Porte du Hainaut et ses secteurs pavés, avant d’attaquer la mythique montée du Hautacam dans la 18 étape, jusqu’au grand final sur la célèbre avenue des Champs-Elysées à Paris. Des situations de courses plus varié e s : l’intelligence artificielle du jeu offre désormais des comportements plus variés, mieux adaptés aux courses et épreuves. Le joueur peut subir des attaques matinales plus souvent ou profiter d’une meilleure collaboration dans les échappées.

l’intelligence artificielle du jeu offre désormais des comportements plus variés, mieux adaptés aux courses et épreuves. Le joueur peut subir des attaques matinales plus souvent ou profiter d’une meilleure collaboration dans les échappées. N ouvelle c lassique inspirée d’une célèbre course italienne : la Primavera Classic.

la Primavera Classic. De nouvelles équipes jouables : Eolo-Kometa Cycling Team, Caja Rural-Seguros RGA et Uno-X Pro Cycling Team font leur première apparition dans le jeu.

Eolo-Kometa Cycling Team, Caja Rural-Seguros RGA et Uno-X Pro Cycling Team font leur première apparition dans le jeu. Incidents de course : les joueurs peuvent désormais choisir d’activer ou non les chutes et maladies, et d’en déterminer la fréquence. Leurs conséquences peuvent varier selon la gravité de l’incident.

les joueurs peuvent désormais choisir d’activer ou non les chutes et maladies, et d’en déterminer la fréquence. Leurs conséquences peuvent varier selon la gravité de l’incident. Préparation au x courses : ce nouveau système détermine aléatoirement cinq coureurs mieux préparés et cinq autres qui, à l’inverse, peuvent potentiellement sous-performer, obligeant les joueurs à surveiller leurs concurrents, aussi bien que leur propre équipe.

ce nouveau système détermine aléatoirement cinq coureurs mieux préparés et cinq autres qui, à l’inverse, peuvent potentiellement sous-performer, obligeant les joueurs à surveiller leurs concurrents, aussi bien que leur propre équipe. Secteurs pavés plus immersifs : lors de la traversée de ces secteurs difficiles, l’interface utilisateur tremble, à l’image de ce que ressentent les coureurs, permettant aux joueurs de ne plus vivre la trouée d’Arenberg de la même façon.

Pro Cycling Manager 2022 bénéficie d’une nouvelle interface et introduit plus de polyvalence chez les cyclistes.

Associant management et course en temps réel, Pro Cycling Manager met les joueurs dans la peau d’un directeur sportif. Le repérage, le recrutement, la gestion des sponsors, la formation et les stratégies de courses sont autant de tâches qu’il faut mener à bien pour atteindre les plus hauts sommets du cyclisme. Ce nouvel opus propose plus de 260 courses et 680 étapes, dont les 21 officielles du Tour de France 2022.

Nouveau système de détection des talents : dans Pro Cycling Manager 2022, le joueur peut désormais choisir le territoire ainsi que les jeunes sportifs qu’il souhaite suivre, tandis que ses éclaireurs progressent et gagnent en efficacité avec le temps.

dans Pro Cycling Manager 2022, le joueur peut désormais choisir le territoire ainsi que les jeunes sportifs qu’il souhaite suivre, tandis que ses éclaireurs progressent et gagnent en efficacité avec le temps. N ouvelle génération de coureurs : un nouveau système fait son apparition, se basant sur le niveau et le potentiel des jeunes coureurs, via une notation à 6 étoiles. Désormais, les jeunes cyclistes arrivent dès 16 ans et viennent nourrir un vivier de sportifs trois fois plus conséquent qu’auparavant. Plus polyvalents, ils se développent de la même manière que les stars actuelles.

un nouveau système fait son apparition, se basant sur le niveau et le potentiel des jeunes coureurs, via une notation à 6 étoiles. Désormais, les jeunes cyclistes arrivent dès 16 ans et viennent nourrir un vivier de sportifs trois fois plus conséquent qu’auparavant. Plus polyvalents, ils se développent de la même manière que les stars actuelles. Système de développement des cyclistes : pour plus de réalisme, les coureurs recrutés doivent maintenant s’intégrer à l’équipe afin de bénéficier d’une progression optimale.

pour plus de réalisme, les coureurs recrutés doivent maintenant s’intégrer à l’équipe afin de bénéficier d’une progression optimale. Des adversaires plus entreprenants : les pelotons de Pro Cycling Manager 2022 offrent des comportements plus diversifiés, sortant des schémas habituels des précédents opus. Les joueurs peuvent voir des favoris prendre la tête dès le départ, ou encore assister à de nombreuses attaques dès la première heure de course.

les pelotons de Pro Cycling Manager 2022 offrent des comportements plus diversifiés, sortant des schémas habituels des précédents opus. Les joueurs peuvent voir des favoris prendre la tête dès le départ, ou encore assister à de nombreuses attaques dès la première heure de course. Amélioration de l’interface : la refonte du design, de l’ergonomie des menus et du planning des objectifs, marque l’arrivée d’une nouvelle page cycliste. Elle comprend de nouvelles statistiques, la mise en valeur des capacités des coureurs et de leurs résultats, ainsi qu’une interface permettant de comparer les caractéristiques de deux sportifs.

la refonte du design, de l’ergonomie des menus et du planning des objectifs, marque l’arrivée d’une nouvelle page cycliste. Elle comprend de nouvelles statistiques, la mise en valeur des capacités des coureurs et de leurs résultats, ainsi qu’une interface permettant de comparer les caractéristiques de deux sportifs. 70 équipes disponibles : les joueurs peuvent devenir les directeurs sportifs de célèbres équipes telles que Team Jumbo-Visma, B&B Hotels-KTM ou encore Groupama-FDJ.

Tour de France 2022 sera disponible sur PlayStation®4, PlayStation®5,

Xbox One, Xbox Series X|S et PC à partir du 9 juin 2022

Pro Cycling Manager 2022 sera disponible uniquement sur PC le 9 juin 2022.

Retrouvez les assets des deux jeux ici

Page Steam de Tour de France 2022

Page Steam de Pro Cycling Manager 2022

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://www.nacongaming.com/

À propos de Cyanide

Cyanide est un studio français de développement de jeux vidéo créé en 2000. Basé à Paris, le studio est composé de plus de 110 employés, incluant les 2 filiales à Bordeaux ainsi qu’à Montréal. Le studio est connu pour ses RPG, jeux fantasy et adaptations de jeux de plateau comme Blood Bowl ou Game of Thrones. Mais Cyanide a plus d’une corde à son arc puisqu’il est également l’auteur de jeux de sport comme les séries populaires Pro Cycling Manager et Tour de France ou encore de jeux d’aventure et d’enquête / infiltration comme Styx: Master of Shadows, sa suite Styx: Shards of Darkness ou Call of Cthulhu, une adaptation en jeu vidéo de l’univers tourmenté de HP Lovecraft. Depuis 2018, NACON, un des leaders européens de l’édition de jeux vidéo détient 100% du capital de la société. Plus d’informations : www.cyanide-studio.com

