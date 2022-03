IT Link : 4,84 M€ de résultat opérationnel sur l’exercice 2021

Communiqué Financier

Le Kremlin-Bicêtre, le 24 mars 2022

Croissance et rentabilité en forte hausse sur l’année 2021

En M€



S2 2020



S2 2021



(1) Variation Chiffre d’Affaires 25,14 29,17 +16,0% EBITDA(2) 2,72 3,21 +18,0% % du Chiffre d’Affaires 10,8% 11,0% +0,2pt Résultat Opérationnel 2,15 2,42 +12,6% % du Chiffre d’Affaires 8,6% 8,3% -0,3pt Résultat Net 1,42 1,26 -11,3%

En M€



2020



2021



(1) Variation Chiffre d’Affaires 49,11 58,75 +19,6% EBITDA(2) 4,28 6,35 +48,4% % du Chiffre d’Affaires 8,7% 10,8% +2,1pts Résultat Opérationnel 3,15 4,84 +53,7% % du Chiffre d’Affaires 6,4% 8,2% +1,8pts Résultat Net 1,84 2,99 +62,5%

(1)Travaux d’audit en cours

(2)L’EBITDA désigne le résultat avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et dépréciations. Il est ajusté des dotations aux provisions pour risques.





Résultat opérationnel en hausse de 53,7% sur 2021

Le chiffre d’affaires 2021 s’élève à 58,75 M€ contre 49,11 M€ en 2020 à périmètre comparable.

L’EBITDA atteint 6,35 M€ en croissance de +48,4% par rapport à l’année 2020. Il représente 10,8% du chiffre d’affaires et marque un nouveau record pour l’entreprise.

Le résultat opérationnel (EBIT) est de 4,84 M€ sur l’exercice 2021, soit 8,2% du chiffre d’affaires.

Le résultat net 2021 s’élève à 2,99 M€ après un premier semestre 2021 à 1,73 M€, période pendant laquelle le Groupe a apuré ses déficits reportables.





Trésorerie en progression de près de 9 M€

La trésorerie nette du Groupe, en forte progression, atteint plus de 10,1 M€ au 31 décembre 2021, contre 1,2 M€ en 2020 (incluant la dette liée au factor).

La hausse de la trésorerie nette provient principalement des flux générés par l’activité (au-delà de 7 M€) résultant notamment du bon niveau d’EBITDA et de l’amélioration du BFR (Besoin en Fonds de Roulement) par rapport à 2020.





L’effectif du Groupe dépasse les 700 collaborateurs

En 2021, IT Link a renoué avec la croissance d’effectif avec +56 collaborateurs en un an.

Le Groupe a obtenu la certification Great Place To Work pour la seconde fois consécutive en France et pour sa première participation en Belgique et au Canada, confortant ainsi son statut d’entreprise où il fait bon travailler.





Bilan de la première année du plan Connext’25 et perspectives

A l’issue de la première année du plan Connext’25, l’activité est correctement orientée pour permettre au Groupe d’atteindre ses objectifs intermédiaires 2023 d’un effectif de 800 Linkers productifs, de doublement du chiffre d’affaires à l’international et d’augmentation de +50% des activités solutions par rapport 2020.

L’année 2021 a permis à IT Link de retrouver la dynamique de croissance interrompue par la crise du Covid’19, prouvant la cohérence de son positionnement avec un monde en pleine mutation.

2022 doit constituer une étape structurante pour la suite du plan stratégique Connext’25. Au-delà de la poursuite des efforts mis en œuvre pour soutenir le développement de l’activité à l’international, cette année a notamment débuté par le renforcement de la structure commerce / recrutement en Île de France, sous la direction de Christophe Delort, membre du Comité de Direction depuis 2018. Cette nouvelle organisation doit permettre au Groupe d’accélérer la conquête de nouveaux clients dans les secteurs porteurs de l’énergie, la santé, la défense et la banque/assurance, tout en renforçant ses activités auprès des comptes stratégiques historiques.

Sur l’année 2022, la Direction vise une croissance du chiffre d’affaires entre 8 et 10%.

Le Conseil d’Administration d’IT Link arrêtera les comptes annuels de l’exercice 2021, le 28 avril 2022.

