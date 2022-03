FXCM bei den ADVFN Awards 2022 zum zweiten Mal in Folge als bester Best Zero Commission Broker ausgezeichnet

BERLIN, March 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FXCM Group, LLC („FXCM Group“ oder „FXCM“), der führende internationale Anbieter in den Bereichen Online-Devisenhandel, CFD-Handel und damit verbundenen Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass die Gruppe bei den ADVFN International Finance Awards 2022 als Best Zero Commission* Broker ausgezeichnet wurde.



FXCM wurde von einer Jury von ADVFN, einer führenden globalen Website für Aktien und Aktieninformationen, nominiert. Nachdem FXCM vor zwei Jahren den provisionsfreien CFD-Aktienhandel eingeführt hat, ist die Auszeichnung ein Beweis für den anhaltenden Erfolg und die Attraktivität des Angebots von FXCM, das die am meisten gefragten Handelsmöglichkeiten bietet.

FXCM hat seine Dienste im Jahr 2021 kontinuierlich erweitert und unterstreicht damit sein Engagement für den Ansatz „Client First, Trader Driven“. Neben der Erweiterung des CFD-Angebots durch die Verdoppelung des französischen, deutschen und britischen Aktienangebots hat das Unternehmen auch den australischen CFD-Handel mit Einzelaktien ohne Datengebühren und Provisionen eingeführt, um den Service für seine Kunden zu verbessern.

Brendan Callan, CEO von FXCM, meinte dazu: „Die Händler von heute erwarten kosteneffizientere und erschwinglichere Anlagegelegenheiten, und wir sind stolz darauf, dass wir diese anbieten können. Der Gewinn der Auszeichnung Best Zero Commission Broker von ADVFN für das zweite Jahr in Folge ist sowohl eine Anerkennung für die kontinuierliche harte Arbeit unseres Teams als auch ein Beweis für den Erfolg der jüngsten Aktualisierungen unseres Angebots. Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, unseren Kunden stets die besten Gelegenheiten zu bieten, damit sie von der Volatilität der Märkte profitieren können.“

Diese Auszeichnung folgt auf die zahlreichen Preise, die FXCM im vergangenen Jahr erhalten hat, darunter Best Forex Trading Platform bei den 2021 Shares Awards, Most Transparent Forex Broker in Europe, Best Forex Trading Platform in Europe und Best Forex Mobile Trading Platform / App-Anbieter global bei den Global Forex Awards sowie Best FX Platform bei den 2021 Online Personal Wealth Awards.

Haftungsausschluss

*Zero Commission: Bei der Ausführung von Kundengeschäften kann FXCM auf verschiedene Weise entschädigt werden, u. a. durch Spreads, die Berechnung von Provisionen bei der Eröffnung und beim Abschluss eines Handels und einen Aufschlag bei Übertragungen usw. Die provisionsbasierte Preisgestaltung gilt für „Active Trader“-Kontotypen.

Links zu Drittanbietern Links zu Websites von Dritten werden zur Vereinfachung und nur zu Informationszwecken bereitgestellt. FXCM übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, den Inhalt oder andere Aspekte im Zusammenhang mit der externen Website oder für nachfolgende Links und haftet in keiner Weise für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung dieser oder anderer Inhalte entstehen. Diese Websites unterliegen nicht unserer Kontrolle und befolgen möglicherweise nicht die gleichen Datenschutz-, Sicherheits- oder Zugangsstandards wie unsere. Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen der verlinkten Websites.

Über FXCM:



FXCM ist ein führender Anbieter in den Bereichen Online-Devisenhandel (FX), CFD-Handel und damit verbundenen Dienstleistungen. Das 1999 gegründete Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, globalen Händlern Zugang zum größten und liquidesten Markt der Welt zu verschaffen, indem es innovative Handelstools anbietet, exzellente Lehrkräfte für das Thema Handel einstellt, strenge Finanzstandards erfüllt und sich um die beste Online-Handelserfahrung auf dem Markt bemüht. Die Kunden haben den Vorteil des mobilen Handels, der One-Click-Auftragsausführung und des Handels unter Nutzung von Echtzeit-Charts. Darüber hinaus bietet FXCM Weiterbildungskurse zum Devisenhandel an und stellt Handelstools, eigene Daten und erstklassige Ressourcen zur Verfügung. FXCM Pro bietet Privatkunden-Brokern, kleinen Hedgefonds und Banken in Schwellenländern Zugang zu Großhandelsgeschäften und Liquidität, während es Fonds mit hoher und mittlerer Frequenz Zugang zu Prime-Brokerage-Diensten über FXCM Prime bietet. FXCM ist ein Unternehmen von Leucadia.

Forex Capital Markets Limited: FCA-Registernummer 217689 ( www.fxcm.com/uk )

CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.

63 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter.

Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie das hohe Risiko, Ihre eingesetzten Mittel zu verlieren, eingehen können.

FXCM EU LTD: CySEC-Lizenznummer 392/20 ( www.fxcm.com/eu )

FXCM Australia Pty. Limited: AFSL 309763. Durch den Handel könnten Sie einen Totalverlust Ihrer eingezahlten Mittel erleiden. Die Produkte sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben. Wenn Sie sich dazu entschließen, mit den von FXCM AU angebotenen Produkten zu handeln, müssen Sie die Richtlinie für Finanzdienstleistungen , die Erklärung zur Offenlegung von Produkten , die Erklärung zu Zielmärkten und die Geschäftsbedingungen auf www.fxcm.com/au lesen und diese verinnerlicht haben.

FXCM South Africa (PTY) Ltd: FSP No 46534 ( www.fxcm.com/za ). Unser Service umfasst Produkte, die auf Marge gehandelt werden und ein Verlustrisiko bergen, das Ihre eingezahlten Mittel übersteigt. Die Produkte sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben.

FXCM Markets Limited: Die Verluste können die eingezahlten Mittel übersteigen. ( www.fxcm.com/markets ).