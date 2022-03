Yara publiserer integrert rapport for 2021

Oslo, 24. mars 2022: Yara har i dag publisert integrert rapport for 2021 inkludert årsregnskap for 2021 med noter. Rapporten er vedlagt som pdf og i European Single Electronic Format (ESEF). Rapporten er tilgjengelig på Yaras nettsted:

https://www.yara.com/2021

Silje Nygaard

Direktør Investorrelasjoner

Mobil: +47 957 04 843

E-post: silje.nygaard@yara.com



Kristin Nordal

Kommunikasjonsdirektør

Mobil: +47 900 15 550

E-post: kristin.nordal@yara.com





Yaras misjon er å sørge for mat til verdens befolkning og å verne om jordkloden. Basert på vår visjon om en verden uten sult og en vel ivaretatt planet har vi utviklet en strategi som fremmer langsiktig verdivekst, bærekraftig plantenæring og nullutslippsløsninger for produksjon av gjødsel og energi. Yaras ambisjon er å utvikle fremtidens klimapositive matkjede, en kjede som skaper verdi for våre kunder, aksjonærer og samfunnet for øvrig, og som leverer bærekraftig mat.



For å nå vår ambisjon, har vi også satt oss i førersetet for utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk og samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for å gjøre matproduksjon mer effektiv og bærekraftig. Gjennom Yaras Clean Ammonia-virksomhet har vi et mål om å bidra til hydrogenøkonomien og å drive den grønne omstillingen innen skipsfart, gjødselproduksjon og annen energiintensiv industri.



Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa og har etablert seg som industriens ledende plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell og globale tilstedeværelse, med 17 000 ansatte og drift i over 60 land, har vi skapt avkastning på en ansvarlig måte over tid. I 2021 hadde Yara en omsetning på 16,6 milliarder USD.



www.yara.com



Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12







