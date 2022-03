Converge Technology Solutions annonce ses résultats financiers pour le quatrième trimestre 2021

TORONTO et GATINEAU, Québec, 24 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou la « Société ») (TSX : CTS) (FSE : 0ZB) (OTCQX : CTSDF) est heureuse de communiquer ses résultats financiers pour les trois et douze mois clos le 31 décembre 2021. Sauf indication contraire, tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens.



Pour la période de trois mois close au 31 décembre 2021 (« T4 2021 ») et pour l'ensemble de l'exercice 2021 (« exercice 2021 »), Converge annonce les points forts financiers suivants :

Le chiffre d'affaires net du T4 2021 a augmenté de 74 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent (« T4 2020 ») pour atteindre 505,0 millions de dollars

Le bénéfice brut du T4 2021 a augmenté de 63 % par rapport au T4 2020 pour atteindre 115,9 millions de dollars

Le BAIIA ajusté du T4 2021 1 a augmenté de 48 % pour atteindre 34,7 millions de dollars, comparativement à 23,4 millions de dollars au T4 2020

a augmenté de 48 % pour atteindre 34,7 millions de dollars, comparativement à 23,4 millions de dollars au T4 2020 Le chiffre d'affaires net de l'exercice 2021 a augmenté de 61 % par rapport à l'exercice précédent (« exercice 2020 ») pour atteindre 1 527,8 milliards de dollars

Le bénéfice brut de l'exercice 2021 a augmenté de 48 % par rapport à l'exercice 2020 pour atteindre 345,7 millions de dollars

Le BAIIA ajusté pour l'exercice 2021 1 a augmenté de 55 % par rapport à l'exercice 2020 pour atteindre 94,0 millions de dollars

a augmenté de 55 % par rapport à l'exercice 2020 pour atteindre 94,0 millions de dollars Pour le T4 2021, la Société a généré un flux de trésorerie disponible ajusté et une conversion du flux de trésorerie disponible ajusté 1 de 29,0 millions de dollars et de 84 %, respectivement, en hausse par rapport à 17,5 millions de dollars et 75 % au T4 2020

de 29,0 millions de dollars et de 84 %, respectivement, en hausse par rapport à 17,5 millions de dollars et 75 % au T4 2020 La croissance organique pour l'exercice 2021 1 s'est élevée à environ 9,6 %

s'est élevée à environ 9,6 % BPA déclaré ajusté 1 de 0,12 dollar par action pour le T4 2021, et de 0,35 dollar par action pour l'exercice 2021, en hausse par rapport à 0,12 dollar par action et à 0,27 dollar par action pour le T4 2020 et l'exercice 2020, respectivement

de 0,12 dollar par action pour le T4 2021, et de 0,35 dollar par action pour l'exercice 2021, en hausse par rapport à 0,12 dollar par action et à 0,27 dollar par action pour le T4 2020 et l'exercice 2020, respectivement Les arriérés de commandes 2 ont augmenté pour atteindre environ 350 millions de dollars au T4 2021, comparativement à 250 millions de dollars au T3 2021

ont augmenté pour atteindre environ 350 millions de dollars au T4 2021, comparativement à 250 millions de dollars au T3 2021 Clôture de trois financements de transactions au cours de l'exercice 2021 pour un produit brut cumulé d'environ 518,0 millions de dollars en financements par action, ce qui, sur une base du prix par action, est passé de 4,85 dollars en janvier 2021 à 10,55 dollars en septembre 2021



Faits marquants du T4 2021 et de l'exercice 2021

A réalisé neuf acquisitions tout au long de l'année 2021, dont REDNET GmbH, un fournisseur de solutions informatiques axé sur le service aux clients du secteur public allemand, et sert de plateforme d'acquisition en Europe pour la poursuite de la croissance

Amélioration de la pratique analytique et des offres de services gérés, et approfondissement de la relation client grâce à des acquisitions clés en Amérique du Nord, notamment CarpeDatum LLC, Accudata Systems, Inc., Dasher Technologies, Inc., ExactlyIT, Inc., Vicom Infinity et Infinity Systems Software, Inc., et LPA Software Solutions, LLC

En réponse à la demande de nos clients, nous avons étendu nos capacités en matière de cybersécurité dans les domaines de la protection de l'identité et des données, des risques et de la conformité, des renseignements et analyses de sécurité et des évaluations des menaces en partenariat avec quelques-uns de nos principaux partenaires stratégiques

A obtenu 95 nouveaux logos nets au T4 2021, ce qui a donné lieu à près de 400 nouveaux logos tout au long de l'exercice

Création d'une entité de logiciel-service, avec participation majoritaire, axée sur la cybersécurité, Portage CyberTech Inc. et clôture d'un placement privé sans intermédiaire de 35 millions de dollars

À la fin de l'exercice 2021, nous avions intégré plus de 70 % de nos entreprises sur notre plateforme. Nous continuons d'intégrer notre organisation commerciale région par région et de construire notre plateforme internationale de plus de 700 ressources techniques afin de mieux servir nos clients dans les domaines de l'analyse avancée, de la cybersécurité, de l'infonuagique et des services gérés

A annoncé une nouvelle solution Google Cloud Marketplace, Converge Enterprise Cloud – IBM Power for Google Cloud (IP4G), permettant à Converge et Google Cloud de fournir une solution d'infrastructure en tant que service à ses clients en Amérique du Nord et en Europe

Extension de la facilité de crédit ABL de 190 millions de dollars à 300 millions de dollars en décembre 2021 dans le cadre d'un accord avec un syndicat de banques dirigé par CIBC, et ajout de J.P. Morgan Chase & Co. au syndicat de banques de la Société

A intégré la Bourse de croissance TSX au T1 2021 et a été ajoutée à l'indice composé S&P/TSX au T3 2021



Après le trimestre en 2022

Nomination de John Teltsch au sein de l'équipe de direction de la Société en tant que directeur des revenus, qui travaillera en étroite collaboration avec le président Greg Berard sur l'alignement des bénéfices et la stratégie mondiale

Converge a réalisé des acquisitions supplémentaires, à savoir Paragon Development Systems, Inc., un spécialiste de la transformation numérique basé dans le Wisconsin, et a ajouté une acquisition européenne complémentaire dans Visucom GmbH, un fournisseur allemand d'appareils multimédias dans le secteur de l'éducation et le secteur public

Portage CyberTech Inc. a conclu la phase 1 de sa stratégie de croissance en finalisant l'acquisition de 1CRM Systems Corp., un fournisseur canadien de logiciel-service

CRN a nommé Converge dans sa liste des 500 fournisseurs de services gérés (MSP) dans la catégorie Elite 150 pour 2022 et a présenté Converge dans sa liste Tech Elite 250 pour 2022, qui reconnaissent le plus haut niveau de certification technique de la part de fournisseurs technologiques de premier plan

« La Société a ajouté des acquisitions stratégiques tout au long de l'année, élargissant ses activités dans des domaines de solutions à fort impact tels que l'analyse des données, l'IA, l'infonuagique et la cybersécurité, tout en déployant simultanément divers services gérés et en élargissant ses offres en Europe avec l'acquisition de la plateforme REDNET GmbH », a déclaré Shaun Maine, PDG de Converge. « Atteindre les nouveaux logos nets et la croissance organique que la Société a révélé, tout en gérant les arriérés et les défis d'inventaire, cela témoigne réellement du niveau d'engagement et de réussite que nos employés recherchent et cela renforce la vitalité de notre culture d'entreprise. En outre, nous avons déployé divers comités axés sur les initiatives de bien-être et d'inclusion, afin de faire progresser la satisfaction et la sensibilisation des employés. Je pense qu'il est prudent de dire que Converge a fait progresser sa stratégie commerciale au-delà des attentes pour 2021 et continuera de le faire tout au long de l'année 2022, car nous tirons parti de nos chefs de file du secteur, notamment Doris Albiez, Thomas Volk et John Teltsch, qui fournissent un leadership inestimable à notre famille d'entreprises et à notre stratégie globale. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques et infonuagiques compatibles avec les logiciels, axé sur la fourniture de solutions et de services à la pointe de l'industrie. L'approche de solution mondiale de Converge fournit des analyses avancées, la modernisation des applications, des solutions infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et des offres de travail numérique à ses clients dans divers secteurs. La Société prend en charge ces solutions grâce à son expertise dans les services de conseil, de mise en œuvre et gérés à travers tous les principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche multi-facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter le site convergetp.com.

Résumé des états consolidés de la situation financière

(exprimé en milliers de dollars canadiens)

31 décembre 2021

31 décembre 2020

Actifs Actifs actuels Espèces $ 248 193 $ 64 767 Commerce et autres créances 416 499 364 308 Inventaires 104 254 37 868 Dépenses prépayées et autres actifs 11 762 10 376 780 708 477 319 Actifs à long terme Biens, équipements et droits d'utilisation, nets 30 642 23 558 Actifs incorporels, nets 233 586 108 926 Bonne volonté 323 284 110 068 Autres actifs non courants 617 749 $ 1 368 837 $ 720 620 Passifs et capitaux propres Passif à court terme Commerce et autres créances $ 519 434 $ 398 003 Emprunts 816 133 281 Autres passifs financiers 29 407 22 125 Recettes différées et autres passifs 27 581 17 376 Impôts à débourser 13 977 764 591 215 571 549 Passif à long terme Autres passifs financiers 85 296 28 858 Emprunts 412 5 882 Obligation fiscale différée 43 086 12 584 $ 720 009 $ 618 873 Capitaux propres Actions ordinaires 633 489 135 354 Excédent de contribution 2 325 Droits d'échange 2 396 4 853 Réserve de conversion de devises 329 817 Déficit (25 050 ) (39 277 ) Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de Converge 613 489 101 747 Intérêts de non-contrôle 35 339 648 828 101 747 $ 1 368 837 $ 720 620

Résumé des états consolidés des revenus (pertes) et des résultats globaux (pertes)

(exprimé en milliers de dollars canadiens)

Trimestre terminé le 31 décembre,

Année terminé le 31 décembre,

2021 2020 2021 2020 Chiffre d'affaires Produit $ 412 916 $ 241 091 $ 1 236 300 $ 750 232 Service 92 067 48 466 291 541 198 567 Chiffre d'affaires total 504 983 289 557 1 527 841 948 799 Coût des ventes 389 090 218 630 1 182 137 715 793 Marge brute 115 893 70 927 345 704 233 006 Frais de vente, frais généraux et frais administratifs 81 440 49 179 254 805 177 697 Revenus avant les éléments suivants 34 453 21 748 90 899 55 309 Dépréciation et amortissement 11 925 5 262 36 473 21 466 Dépenses financières, nettes 2 125 3 719 7 801 19 672 Frais spéciaux 2 595 7 149 19 701 15 063 Charges de rémunération à base d'actions 1 132 - 2 325 - Autres dépenses 6 108 1 723 625 1 609 Bénéfice (perte) avant impôt sur le revenu 10 568 3 895 23 974 (2 501 ) Charge d'impôts 3 488 2 945 7 608 1 674 Bénéfice net (perte nette) $ 7 080 $ 950 $ 16 366 $ (4 175 ) Bénéfice net (perte nette) attribuable à : Actionnaires de Converge 6 660 950 15 946 (4 175 ) Intérêts de non-contrôle 420 - 420 - $ 7 080 $ 950 $ 16 366 $ (4 175 ) Autre résultat global (perte) Perte du taux de change (gain) sur la conversion des opérations étrangères 465 (1 151 ) 488 (748 ) Résultat global (perte) $ 6 615 $ 2 101 $ 15 878 $ (3 427 ) Résultat global (perte) attribuable à : Actionnaires de Converge 6 195 2 101 15 458 (3 427 ) Intérêts de non-contrôle 420 - 420 - $ 6 615 $ 2 101 $ 15 878 $ (3 427 ) BAIIA ajusté3 $ 34 685 $ 23 375 $ 94 035 $ 60 493 BAIIA ajusté en % de la marge brute4 30,0 % 33,0 % 27,0 % 26,0 %

Résumé des états consolidés des flux de trésorerie

(exprimé en milliers de dollars canadiens)

Pour le trimestre

clos au 30 décembre

Pour les douze mois

clos au 30 décembre

2021 2020 2021 2020 Flux de trésorerie provenant (utilisés) des activités d'exploitation Bénéfice net (perte nette) $ 7 080 $ 950 $ 16 366 $ (4 175 ) Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (perte nette) de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation Dépréciation et amortissement 12 952 6 772 39 587 27 049 Pertes de change non réalisées 5 670 - 645 - Charges de rémunération à base d'actions 1 132 - 2 325 - Dépenses financières, nettes 2 125 3 719 7 801 19 672 Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle (1 138 ) - 5 100 1 127 Charge d'impôts 3 488 2 945 7 608 1 674 31 309 14 386 79 432 45 347 Variations des éléments de fonds de roulement hors caisse Commerce et autres créances (56 013 ) (163 213 ) 37 051 (117 266 ) Inventaires (25 255 ) (9 732 ) (56 545 ) (10 890 ) Dépenses prépayées et autres actifs 5 435 2 254 989 7 181 Commerce et autres créances 74 508 128 892 25 802 123 619 Impôts à débourser (2 426 ) (1 781 ) (5 039 ) (2 626 ) Autres passifs financiers (1 877 ) (1 302 ) - (1 289 ) Revenus différés et dépôts de clients (7 748 ) 2 762 5 375 7 529 Trésorerie provenant (utilisés dans) des activités d'exploitation 17 933 (27 734 ) 87 065 51 605 Flux de trésorerie utilisé dans des activités d'investissement Achat de biens et de matériel (2 648 ) (3 660 ) (6 310 ) (4 991 ) Produit de la cession de biens et de matériel (364 ) (162 ) 187 90 Remboursement de la contrepartie conditionnelle - 4 (5 502 ) (4 244 ) Remboursement de l'examen différé - (4 577 ) (5 627 ) (13 654 ) Combinaisons d'activités, nettes de la trésorerie acquise (16 256 ) (37 093 ) (260 550 ) (43 793 ) Trésorerie utilisé dans les activités d'investissement (19 268 ) (45 488 ) (277 802 ) (66 592 ) Flux de trésorerie des activités de financement Transferts vers espèces restreintes 11 467 8 367 - 8 117 - Intérêts payés (103 ) (2 441 ) (5 742 ) (14 860 ) Paiements des obligations de location (3 043 ) (2 204 ) (10 044 ) (9 706 ) Produit de l'émission d'actions ordinaires et de bons de souscription - 43 210 493 883 103 597 Produit du financement des capitaux propres par un intérêt non majoritaire 33 200 - 33 200 - Rachat d'actions ordinaires - - - (2 125 ) Remboursement des billets payables (296 ) (4 369 ) (4 086 ) (4 626 ) Remboursement des débentures - (3 896 ) - (3 896 ) Remboursement des emprunts (379 ) 38 052 (135 827 ) (17 965 ) Flux de trésorerie utilisé dans les activités de financement 40 846 76 719 371 384 58 536 Variation nette de la trésorerie au cours de la période 39 511 3 497 180 647 43 549 Effet des taux de change sur les liquidités 1 680 2 219 2 779 628 Trésorerie, début de période 207 002 59 051 64 767 20 590 Trésorerie, fin de période $ 248 193 $ 64 767 $ 248 193 $ 64 767

Mesures financières non conformes aux normes IFRS

Le présent communiqué de presse fait référence à certains indicateurs de performance, y compris le « Bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIA ajusté) », le « Flux de trésorerie disponible ajusté », la « Conversion du flux de trésorerie disponible ajusté », le « Bénéfice net ajusté (perte nette) » et le « Bénéfice ajusté par action », le « Chiffre d'affaires brut » et la « Croissance organique » qui ne sont pas reconnus en vertu des IFRS et n'ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS. La méthode de Converge pour calculer ces mesures et ratios non conformes aux IFRS peut différer des méthodes utilisées par d'autres sociétés et peut donc ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La direction estime que ces mesures sont utiles à la plupart des actionnaires, créanciers et autres parties prenantes dans l'analyse des résultats d'exploitation de la Société, et qu'elles peuvent mettre en évidence les tendances de ses activités principales qui ne pourraient être apparentes autrement lorsqu'elles s'appuient uniquement sur les mesures financières IFRS. La Société estime également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS dans l'évaluation des émetteurs.

La direction utilise également des mesures et des ratios non conformes aux IFRS pour faciliter les comparaisons de performance d'exploitation d'une période à l'autre, établir des budgets d'exploitation annuels et évaluer la capacité de répondre aux dépenses en capital et aux besoins en fonds de roulement. Ces mesures financières et ratios non conformes aux IFRS sont fournis afin d'offrir des informations supplémentaires et ne devraient pas être considérés comme une alternative au bénéfice (perte) consolidé(e) ou à toute autre mesure de la performance en vertu des IFRS. Les investisseurs sont encouragés à examiner l'intégralité des états financiers et des informations de la Société et sont invités à ne pas se fier indûment aux mesures et ratios non conformes aux IFRS et à les visualiser en conjonction avec les mesures financières IFRS les plus comparables.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté représente un bénéfice net (perte) ou un bénéfice net ajusté(e) pour exclure l'amortissement, la dépréciation, les intérêts débiteurs et coûts financiers, les gains et pertes de change, les charges de rémunération à base d'actions, la charge d'impôt sur le résultat et les frais spéciaux. Les frais spéciaux consistent principalement en des frais de restructuration liés au départ d'employés, aux résiliations de baux et à la restructuration des sociétés acquises, ainsi que certains frais de justice ou dispositions liés aux sociétés acquises. De temps à autre, ils peuvent également inclure des ajustements de la juste valeur de la contrepartie éventuelle, ainsi que d'autres coûts non récurrents liés à la restructuration, au financement et aux acquisitions.

Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure reconnue, définie ou normalisée au titre des IFRS. La définition du BAIIA ajusté par la Société variera probablement de celle utilisée par d'autres sociétés et, par conséquent, la comparabilité pourrait être limitée. Le BAIIA ajusté ne doit pas être considéré comme un substitut ou pris isolément aux mesures préparées conformément aux IFRS.

La Société a rapproché le BAIIA ajusté de la mesure financière IFRS la plus comparable, comme suit :

Pour les trois mois

clos au 31 décembre Pour les douze mois

clos au 31 décembre 2021 2020 2021 2020 Bénéfice (perte) avant impôt $ 10 568 $ 3 895 $ 23 974 $ (2 501 ) Dépenses financières 2 125 3 719 7 801 19 672 Charges de rémunération à base d'actions 1 132 - 2 325 - Dépréciation et amortissement 11 925 5 262 36 473 21 466 Dépréciation incluse dans le prix de revient 671 1 058 3 114 5 109 Perte de change 5 669 3 486 647 2 878 Remise du prêt PPP - (1 194 ) - (1 194 ) Frais spéciaux 2 595 7 149 19 701 15 063 BAIIA ajusté $ 34 685 $ 23 375 $ 94 035 $ 60 493

Flux de trésorerie disponible ajusté et Conversion du flux de trésorerie disponible ajusté

La Société calcule le Flux de trésorerie disponible ajusté comme le BAIIA ajusté, déduction faite : (i) des dépenses d'investissement (« Capex ») et (ii) des paiements de location liés au passif de location au titre des IFRS 16 (« Passif de location IFRS 16 »). Les sorties de trésorerie au titre des contrats de location Capex et IFRS 16 se trouvent respectivement dans les Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement et des Flux de trésorerie provenant des sections des activités de financement des États consolidés des flux de trésorerie de la Société. Le Flux de trésorerie disponible ajusté est une mesure utile qui permet à la Société d'identifier principalement le montant des liquidités avant impôts disponibles pour un investissement continu dans l'entreprise et pour la croissance de la Société par une stratégie d'acquisition.

La Direction estime également que le BAIIA ajusté est un bon mandataire pour la génération de trésorerie et, à ce titre, la Conversion du flux de trésorerie disponible ajusté est une mesure utile qui démontre le taux auquel la Société peut convertir le BAIIA ajusté en trésorerie.

Le tableau suivant fournit un calcul du Flux de trésorerie ajusté et de la Conversion du flux de trésorerie ajusté pour le T4 2021 et l'exercice 2021 :

Pour les trois mois

clos au 31 décembre Pour les douze mois

clos au 31 décembre 2021 2020 2021 2020 BAIIA ajusté $ 34 685 $ 23 375 $ 94 035 $ 60 493 Capex (2 648 ) (3 660 ) (6 310 ) (4 991 ) Paiement des obligations de location (3 043 ) (2 204 ) (10 044 ) (9 706 ) Flux de trésorerie disponibles ajustés $ 28 994 $ 17 511 $ 77 681 $ 45 796 Conversion du flux de trésorerie disponible ajusté 84 % 75 % 83 % 76 %

BAIIA ajusté en % du bénéfice brut

La Société estime que le BAIIA ajusté en pourcentage du Bénéfice brut est une mesure utile de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité de la Société. Cette mesure est calculée en divisant le BAIIA ajusté par le bénéfice brut.

Bénéfice net ajusté (perte nette) et Bénéfice ajusté par action (« BPA »)

Le Bénéfice net ajusté (perte) représente le bénéfice net (perte) ajusté pour exclure les frais spéciaux, l'amortissement des actifs incorporels acquis et la rémunération en actions. La Société estime que le Bénéfice net ajusté (perte nette) est une mesure plus utile que le bénéfice net (perte nette) car il exclut l'impact d'éléments ponctuels, non monétaires et/ou non récurrents qui ne reflètent pas les performances commerciales sous-jacentes de Converge. Le BPA ajusté est calculé en divisant le Bénéfice net ajusté (perte) par la moyenne pondérée totale des actions en circulation sur une base de référence et diluée.

La Société a fourni un rapprochement avec la mesure financière IFRS la plus comparable, comme suit :

Pour les trois mois Pour les douze mois clos au 31 décembre clos au 31 décembre 2021 2020 2021 2020 Bénéfice net (perte nette) $ 7 080 $ 950 $ 16 366 $ (4 175 ) Frais spéciaux 2 595 7 149 19 701 15 063 Amortissement des biens incorporels acquis 9 021 3 617 26 438 14 213 Perte de change 5 669 3 486 647 2 879 Rémunération à base d'actions 1 132 - 2 325 - Bénéfice net ajusté : $ 25 497 $ 15 202 $ 65 477 $ 27 980 De base 0,12 0,12 0,35 0,27 Dilué 0,12 0,11 0,35 0,27

Chiffre d'affaires brut et Chiffre d'affaires net pour la croissance organique

Le Chiffre d'affaires brut, qui est une mesure non conforme aux IFRS, reflète le montant brut facturé aux clients, ajusté des montants reportés ou accumulés. La Société estime que le chiffre d'affaires brut est une autre mesure financière utile par rapport au chiffre d'affaires net, une mesure selon les IFRS, car il reflète mieux les fluctuations du volume par rapport au chiffre d'affaires net. Conformément aux directives applicables des IFRS 15 « principal/agent », le principal enregistre les revenus sur une base brute et l'agent enregistre les commissions sur une base nette. Dans les transactions où Converge agit en tant qu'agent entre le client et le fournisseur, le chiffre d'affaires net est calculé en réduisant le chiffre d'affaires brut du montant du coût de la vente. Le chiffre d'affaires brut pour la croissance organique est calculé comme i) le chiffre d'affaires brut réel des sociétés détenues par Converge pendant au moins trois mois qui est inclus dans les résultats financiers de la Société pour l'exercice clos à cette date, plus, ii) pour les acquisitions effectuées après le 1er janvier et détenues par Converge depuis au moins trois mois, la contribution aux revenus bruts pro forma s'ils avaient été détenus sur l'ensemble de l'exercice.

La Société a fourni un rapprochement entre le chiffre d'affaires brut et le chiffre d'affaires net, ce qui est la mesure financière conforme aux IFRS la plus comparable, comme suit :

Pour les trois mois Pour les douze mois clos au 31 décembre clos au 31 décembre 2021 2020 2021 2020 Produit $ 412 916 $ 241 091 $ 1 236 300 $ 750 232 Services gérés 24 577 15 485 84 961 58 949 Services tiers et professionnels 207 736 163 631 653 529 488 172 Revenu brut $ 645 229 $ 420 207 $ 1 974 790 $ 1 297 353 Ajustement pour les transactions commerciales effectuées en tant qu'agent 140 246 130 650 446 949 348 554 Chiffre d'affaires net $ 504 983 $ 289 557 $ 1 527 841 $ 948 799

La Société mesure sa croissance organique sur une base annuelle, au niveau du chiffre d'affaires brut, et inclut des sociétés détenues par Converge depuis au moins trois mois. Une fois qu'une société a été acquise, il y a un délai nécessaire pour intégrer et régionaliser la main-d'œuvre acquise, aligner les programmes de remise et commencer à exécuter des opportunités de ventes croisées. La direction estime que trois mois offrent une bonne représentation de l'acquisition sous la propriété de Converge et peut commencer à évaluer la société acquise du point de vue de la croissance organique. La croissance organique est calculée en déduisant le chiffre d'affaires brut pro forma de l'exercice en cours pour la croissance organique. Le pourcentage de croissance organique est calculé en divisant la croissance organique par le chiffre d'affaires brut pro forma de l'exercice précédent, comme suit :

Le tableau suivant calcule la croissance organique pour l'exercice 2021 :

2021 Revenu brut $ 1 974 790 Moins : chiffre d'affaires brut des entreprises de moins de trois mois 1 693 Produit brut inclus dans les résultats réels $ 1 973 097 Ajouter : revenu brut pro forma 302 693 Revenu brut pour la croissance organique $ 2 275 790 Revenu brut pro forma de l'exercice précédent 2 077 111 Croissance organique - $ $ 198 679 Croissance organique - % 9,6 %

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable concernant Converge et ses activités. Toute déclaration impliquant des discussions concernant les prévisions, attentes, croyances, plans, projections, objectifs, hypothèses, événements ou performances futurs (souvent mais pas toujours via des expressions telles que « s'attend à », ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « plans », « budget », « programmé », « prévisions », « estimations », « croit » ou « a l'intention de » ou des variantes de ces mots et expressions, ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent » ou « pourraient » se produire ou être atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société, sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs et ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Sauf si la loi l'exige, Converge n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives de convictions, d'opinions, de projections ou d'autres facteurs, en cas de changement. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Pour une description détaillée des risques et incertitudes auxquels la Société et ses activités et affaires sont confrontées, les lecteurs doivent se référer aux déclarations déposées par la Société disponibles sur le SEDAR sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com, y compris son formulaire d'information annuel le plus récent, son rapport de gestion et ses états financiers annuels et trimestriels.

1 Ceci est une mesure non conforme aux IFRS et non une mesure reconnue, définie ou normalisée au titre des IFRS. Voir la section Mesures financières non conformes aux IFRS du présent communiqué de presse pour les définitions, les utilisations et le rapprochement des mesures financières historiques non conformes aux IFRS avec les mesures financières IFRS les plus directement comparables.

2 L'arriéré de commandes est calculé en fonction des bons de commande reçus des clients qui n'ont pas encore été livrés à la fin de l'exercice

3 Mesures non conformes aux IFRS. Voir « BAIIA ajusté » dans la section Mesures financières non conformes aux IFRS du présent communiqué de presse.

4 Mesures non conformes aux IFRS. Voir « BAIIA ajusté en pourcentage du bénéfice brut » dans la section Mesures financières non conformes aux IFRS du présent communiqué de presse.