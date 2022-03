Finnish English

Scanfil Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2021 on julkaistu



Scanfil Oyj on tänään julkaissut vuosikertomuksen vuodelta 2021. Vuosikertomus sisältää vastuullisuusraportin, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin.



Tilinpäätös on julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toimittanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin koskien Scanfilin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä.



Vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä PDF- ja XHTML-tiedostoina. Vuosikertomus on myös saatavilla osoitteessa: www.scanfil.com .



Lisätietoja:



Pasi Hiedanpää

Johtaja, sijoittajasuhteet ja ulkoinen viestintä

s-posti: pasi.hiedanpaa@scanfil.com

puh. 050 378 2228



