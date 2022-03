VIEL & Cie : Chiffre d’affaires consolidé 885,1 M€, Résultat d’exploitation 100,0 M€ (y compris sociétés associées), Résultat avant impôt 89,9 M€, Résultat net 74,9 M€, Résultat net pdg 51,0 M€, Dividende 30 centimes par action

Communiqué de presse





Chiffre d’affaires consolidé à 885,1 millions d’euros,





Résultat d’exploitation de 100,0 millions d’euros

(y compris sociétés associées)

Résultat avant impôt à 89,9 millions d’euros

Résultat net 74,9 millions d’euros

Résultat net – part du groupe à 51,0 millions d’euros

Dividende de 30 centimes par action









En millions d’euros 2021 2020 Variations à cours de changes variables* Variations à cours de changes constants* Chiffre d’affaires consolidé 855,1 888,1 -3,7% -2,6% Autres produits d’exploitation 14,7 3,2 355,2% 354,4% Charges d’exploitation -796,1 -807,7 -1,4% -1,3% Résultat d’exploitation 73,6 83,6 -11,9% -9,1% Résultat des sociétés mises en équivalence 26,4 18,8 40,4% 43,0% Résultat d’exploitation yc soc. MEE 100,0 102,4 -2,3% 0,5% Résultat financier -10,1 -16,2 37,5% 36,2% Résultat avant impôt 89,9 86,2 4,3% 7,4% Impôt sur les sociétés -15,0 -14,6 2,2% 5,2% Résultat net consolidé 74,9 71,6 4,7% 7,8% Résultat net - part du Groupe 51,0 48,9 4,2% 7,2% Intérêts minoritaires 24,0 22,7 5,8% 9,1%

* Variations calculées sur la base des montants en milliers d’euros

Le Conseil d’administration de VIEL & Cie s’est réuni le 24 mars 2022 pour examiner et arrêter les comptes de l’exercice 2021. Ces comptes annuels et consolidés sont en cours d’audit par le collège des Commissaires aux Comptes de la Société.

Les états financiers dans leur intégralité seront inclus dans le rapport financier annuel de la Société.

Aperçu des activités

Concernant l’activité d’intermédiation professionnelle, l’année 2021 a été marquée par une période de normalisation de l’activité en deux temps. En effet, après un premier semestre 2021 en retrait à mettre en perspective avec le caractère exceptionnel des volumes d’activité constatés sur le 1er semestre 2020 découlant la crise sanitaire progressive et la très forte volatilité sur les marchés financiers, les activités du Groupe ont progressé au second semestre 2021.

Bourse Direct a poursuivi sa politique de développement avec un recrutement actif de nouveaux comptes sur l’année. Les marchés ont connu une forte volatilité en début 2021, environnement favorable pour les activités de Bourse Direct. Par ailleurs, Bourse Direct a fait deux acquisitions en 2021, une dans le domaine de l’Epargne, l’autre dans une activité de table de négociation externe, indépendante pour des clients professionnels.

********

Chiffre d’affaires et résultats

VIEL & Cie réalise un chiffre d’affaires consolidé de 855,1 millions d’euros, en baisse de 3,7% par rapport à l’année précédente à cours de change variables.

A cours de change constants le groupe enregistre un chiffre d’affaires en baisse de 2,6%.

La répartition des revenus consolidés de VIEL & Cie par secteur d’activité se présente comme suit :

En millions d'euros 2021 2020 Intermédiation professionnelle 809,2 843,6 Bourse en ligne 45,9 44,5 Chiffre d'affaires consolidé 855,1 888,1

En 2021, le chiffre d’affaires n’a été impacté par aucune variation de périmètre significative.

Les autres produits d’exploitation s’élèvent à 14,7 millions d’euros et sont constitués de produits divers provenant des filiales opérationnelles et comprennent notamment un produit d’écart de conversion lié à la liquidation de sociétés aux Etats-Unis pour un montant de 12,4 millions d’euros.

Les charges d’exploitation, d’un montant de 796,1 millions d’euros en 2021 sont en baisse de 1,4% à cours de change variables et sont principalement constituées de charges de personnel, de frais de télécommunication et d’information financière, et de frais de représentations et de marketing des filiales opérationnelles de VIEL & Cie.

La quote-part de résultat d’exploitation des sociétés mises en équivalence s’élève à 26,4 millions d’euros en 2021 (18,8 millions d’euros en 2020) en raison notamment d’une forte contribution de deux sociétés affiliées.

Le résultat d’exploitation consolidé y compris les sociétés associées de VIEL & Cie s’élève à 100,0 millions d’euros en 2021, contre 102,4 millions d’euros en 2020 soit une baisse de 2,3% à cours de change variables et une hausse de 0,5% à cours de change constants.

VIEL & Cie enregistre un résultat avant impôts d’un montant de 89,9 millions d’euros en 2021 contre 86,2 millions d’euros en 2020.

Le résultat financier net s’inscrit en amélioration et s’établit en perte de 10,1 millions d’euros contre une perte de 16,2 millions d’euros en 2020 en raison notamment de produits de change.

La charge d’impôt consolidée constatée en 2021 s’établit à 15,0 millions d’euros, contre 14,6 millions d’euros en 2020.

VIEL & Cie enregistre ainsi un résultat net consolidé de 74,9 millions d’euros contre 71,6 millions d’euros en 2020, en hausse de 7,8 % à cours de change constants. Les intérêts minoritaires s’établissent à 24,0 millions d’euros en hausse de 9,1 % par rapport à 2020 à cours de change constants.

Le résultat net - part du groupe s’inscrit à 51,0 millions d’euros en 2021 contre 48,9 millions d’euros en 2020.

Bilan

Les capitaux propres consolidés de VIEL & Cie s’établissent à 538,6 millions d’euros contre 492,0 millions d’euros en 2020, dont 400,6 millions d’euros pour la part du Groupe après déduction de la valeur brute des actions propres détenues par VIEL & Cie elle-même pour un montant de 18,1 millions d’euros.

Les états financiers dans leur intégralité seront inclus dans le rapport financier de la Société

Dividende

Il sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires qui se réunira le 9 juin 2022, la distribution d’un dividende de 30 centimes d’euro par action au titre de l’exercice 2021, versé en numéraire contre 28 centimes l’année précédente.

Perspectives

En 2022, VIEL & Cie accompagnera ses filiales dans leurs stratégies de développement.

L’évolution dans la gestion de la politique monétaire des banques centrales - tant par rapport à l’assouplissement quantitatif que la remontée des taux d’intérêts - devrait amener une pentification des courbes de taux d’intérêt avec un effet favorable sur les activités du Groupe. Dans ce contexte, le Groupe demeurera attentif aux opportunités de recrutement afin de compléter son portefeuille de produits dans les différentes régions géographiques.

Par ailleurs, les sanctions prises par certains pays contre la Russie et certaines entités et individus russes, ainsi que les contre-sanctions et autres mesures prises par la Russie ont entraîné une hausse de la volatilité sur les marchés financiers. L’accumulation de ces mesures entraine des retards dans la chaine de règlement livraison des titres libellés en rouble. En outre, les produits, activités et contreparties en lien avec la crise actuelle en Ukraine représentent une part très limitée des activités du Groupe.

Après une année 2021 soutenue dans un contexte volatile, Bourse Direct poursuivra en 2022 son rythme de recrutement de nouveaux clients, et s’assurera d’une amélioration constante de la qualité de son service clients et d’une évolution de sa plateforme internet. Bourse Direct accélèrera la diversification de son offre vers des produits d’épargne et des services auprès des clients professionnels après l’acquisition de la société EXOE.

Swisslife Banque Privée poursuivra sa stratégie de croissance en 2022.

VIEL & Cie comprend trois pôles d’activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans plus de 30 pays, 3ième acteur mondial dans le secteur de l’intermédiation professionnelle comptant plus de 2 400 collaborateurs dans le monde, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, et une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.

L’action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, (VIL) est cotée sur le compartiment B de Euronext. Pour plus d’informations sur notre Groupe, www.viel.com .

Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change variables sont calculées sur la base des cours moyens de l’exercice de l’année comparés aux cours moyens de l’année précédente dans le cadre de la conversion des devises des filiales consolidées du groupe. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change constants sont calculées en retenant les cours de conversion moyens de l’année N-1 sur les deux années de comparaison.

